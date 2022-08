As melhores ações da bolsa para agosto: VALE3 está entre as 68 recomendadas

As ações da Vale (VALE3) lideram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para o mês de agosto. Os papéis estão presentes em nove das 14 carteiras consultadas pela EXAME Invest.

Em segundo lugar do ranking estão os papéis da rede de atacarejo Assaí (ASAI3), com sete recomendações. Na terceira posição, ficaram os papéis do Itaú Unibanco (ITUB4), com seis indicações.

As carteiras mensais divulgadas têm a mesma quantidade de ações para permitir uma comparação de desempenho mais igualitária.

Entre 14 corretoras analisadas, a carteira da Toro registrou a maior rentabilidade em julho (7,64%), enquanto a carteira da CM Capital registrou a pior rentabilidade: 0,68%. O Ibovespa, principal índice de ações, encerrou o mês com valorização de quase 5%.

As ações mais recomendadas para agosto

Ação Recomendações Vale (VALE3) 9 Assaí (ASAI3) 7 Itaú Unibanco 6 Lojas Renner (LREN3) 6 WEG (WEGE3) 6 Petrobras (PETR4) 5 PetroRio (PRIO3) 5 Banco do Brasil (BBAS3) 4 Localiza (RENT3) 4 Alupar (ALUP11) 3 Ambev (ABEV3) 3 Banco BTG Pactual (BPAC11) 3 Marfrig (MRFG3) 3 Minerva (BEEF3) 3 Totvs (TOTS3) 3 BB Seguridade (BBSE3) 2 Bradesco (BBDC4) 2 CCR (CCRO3) 2 Copel (CPLE6) 2 CPFL Energia (CPFE3) 2 Eletrobras (ELET3) 2 Equatorial Energia (EQTL3) 2 Gerdau (GGBR4) 2 Hypera (HYPE3) 2 Iguatemi (IGTI11) 2 Multiplan (MULT3) 2 Sabesp (SBSP3) 2 Suzano (SUZB3) 2 Vibra Energia (VBBR3) 2 ABC Brasil (ABCB4) 1 Aliansce Sonae (ALSO3) 1 Alpargatas (ALPA4) 1 Arezzo (ARZZ3) 1 B2W Digital (AMER3) 1 B3 (B3SA3) 1 Bradespar (BRAP4) 1 BrasilAgro (AGRO3) 1 Braskem (BRKM5) 1 BK Brasil (BKBR3) 1 Cemig (CMIG4) 1 Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3) 1 Cosan (CSAN3) 1 Eletrobras (ELET6) 1 Engie (EGIE3) 1 Gerdau (GOAU4) 1 Irani Celulose (RANI3) 1 ISA CTEEP (TRPL4) 1 iShares S&P500 (IVVB11) 1 JBS (JBSS3) 1 JHSF (JHSF3) 1 Klabin (KLBN11) 1 Movida (MOVI3) 1 Natura (NTCO3) 1 Petz (PETZ3) 1 Porto Seguro (PSSA3) 1 RaiaDrogasil (RADL3) 1 Randon (RAPT4) 1 Sanepar (SAPR11) 1 Santander (SANB11) 1 São Martinho (SMTO3) 1 SBF (SBFG3) 1 SLC Agrícola 1 Taesa (TAEE11) 1 Taurus (TASA4) 1 Unipar (UNIP6) 1 Usiminas (USIM5) 1 Vivara (VIVA3) 1 Vulcabras (VULC3) 1

As carteiras mais rentáveis de julho

Empresa Julho 2022 Toro 7,64% -23,14% Ágora 6,84% 1,06% BB 6,46% -11,49% BTG 6,39% 8,71% Santander 6,18% 11,75% Benndorf 5,05% -12,83% Terra 4,84% -4,79% Guide 4,67% -5,37% Planner 4,46% 1,11% Genial 3,92% -3,21% Modal 2,61% -16,35% Elite 2,52% -3,69% Nova Futura 2,37% -13,55% CM Capital 0,68% -18,21%

As ações mais recomendadas por 14 corretoras

Ágora Investimentos

Ação excluída da carteira: Banco do Brasil

Ação incluída na carteira: Itaú Unibanco

Ação Peso (em %) Ambev (ABEV3) 10 Assaí (ASAI3) 10 Banco BTG Pactual (BPAC11) 10 Cemig (CMIG4) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Suzano (SUZB3) 10 Vale (VALE3) 10 WEG (WEGE3) 10

BB Investimentos

Ação excluída: Suzano

Ação incluída: Lojas Renner

Ação Peso (em %) ABC Brasil (ABCB4) 10 Alupar (ALUP11) 10 BTG Pactual (BPAC11) 10 Hypera (HYPE3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Localiza (RENT3 ) 10 Lojas Renner (r (LREN3) 10 Multiplan (MULT3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Vale (VALE3 ) 10

Benndorf Research

Ações excluídas: Santos Brasil, TIM, Camil, iShares S&P 500 e Engie Brasil

Ações incluídas: BB Seguridade, Jereissati, Celulose Irani, Arezzo e Vulcabras

Ação Peso (em %) Arezzo (ARZZ3) 9 Banco do Brasil (BBAS3) 15 BB Seguridade (BBSE3) 6 Celulose Irani (RANI3) 10 CPFL Energia (CPFE3) 15 Eletrobras (ELET3) 10 Equatorial (EQTL3) 12 Jereissati (IGTI11) 10 Petrobras (PETR4) 8 Vulcabras (VULC3) 5

BTG Digital

Ações excluídas: Vale e SLC Agrícola

Ações incluídas: Eletrobras e Vibra

Ação Peso (em %) Banco do Brasil (BBAS3) 10 Eletrobras (ELET6) 10 Localiza (RENT3) 10 Lojas Renner 10 Minerva (BEEF3) 10 Petrobras (PETR4 ) 10 Sabesp (SBSP3) 10 Totvs (TOTS3) 10 Vibra (VBBR3) 10 WEG (WEGE3) 10

CM Capital

Não houve alteração na carteira

Ação Peso (em %) Bradespar (BRAP4) 10 Copel (CPLE6) 10 Gerdau (GOAU4) 10 PetroRio (PRIO3) 10 Sabesp (SBSP3) 10 Santander (SANB11) 10 São Martinho (SMTO3) 10 SLC Agrícola (SLCE3) 10 Vale (VALE3) 10 WEG (WEGE3 10

Elite

Ações excluídas: Suzano e TIM

Ações incluídas: Assaí e Taurus

Ações Peso (em %) Alupar (ALUP11) 10 Assaí (ASAI3) 10 Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3) 10 Cosan (CSAN3) 10 Gerdau (GGBR4) 10 JHSF (JHSF3) 10 Marfrig (MRFG3) 10 Movida (MOVI3) 10 PetroRio (PRIO3) 10 Taurus (TASA4) 10

Genial Investimentos

Ações excluídas: Eztec e Suzano

Ações incluídas: Assaí e Unipar

Ação Peso (em %) B3 (B3SA3) 10 Alupar (ALUP11) 10 Assaí (ASAI3) 10 Braskem (BRKM5) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Minerva (BEEF3) 10 Taesa (TAEE11) 10 Unipar (UNIP6) 10 Vivara (VIVA3) 10

Guide

Ações excluídas: BTG Pactual, Marfrig, SLC, TIM e WEG

Ações incluídas: Americanas, Banco do Brasil, CPFL, Hypera, Lojas Renner

Ação Peso (em %) Assaí (ASAI3) 10 B2W Digital (AMER3) 10 Banco do Brasil (BBAS3) 10 CPFL Energia (CPFE3) 10 Hypera (HYPE3) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Minerva (BEEF3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Totvs (TOTS3) 10 Vale (VALE3) 10

Modalmais

Ações excluídas: JBS, Klabin, Marfrig, Minerva, Suzano e Vale

Ações incluídas: Alpargatas, BK Brasil, Bradesco, Natura, Petz, RaiaDrogasil, SBF

Ação Peso (em %) Alpargatas (ALPA4) 10 BB Seguridade (BBSE3) 10 BK Brasil (BKBR3) 10 Bradesco (BBDC4) 10 Localiza (RENT3) 10 Natura (NTCO3) 10 Petz (PETZ3) 10 RaiaDrogasil (RADL3) 10 SBF (SBFG3) 10 WEG (WEGE3) 10

Nova Futura

Ações excluídas da carteira: Suzano, B3, Vivo e Bradesco

Ações incluídas na carteira: : ETF do S&P 500, JBS, Lojas Renner e Itaú

Ação Peso (em %) Ambev (ABEV3) 12% Assaí (ASAI3) 12% CCR (CCRO3) 12% ETF S&P500 (IVVB11) 5% Itaú Unibanco (ITUB4) 13% JBS (JBSS3) 12% Lojas Renner (LREN3) 12% PetroRio (PRIO3) 5% Vale (VALE3) 5% Vibra (VBBR3) 12%

Planner

Ações excluídas: Cosan, JBS, Engie, Multiplan

Ações incluídas: Aliansce Sonae, Copel, Sanepar e Usiminas

Ações Peso (em %) Aliansce Sonae (ALSO3) 10 Banco do Brasil (BBAS3) 10 BrasilAgro (AGRO3) 10 Copel (CPLE6) 10 Equatorial (EQTL3) 10 PetroRio ( PRIO3) 10 Randon (RAPT4) 10 Sanepar (SAPR11) 10 Usiminas (USIM5) 10 Vale (VALE3) 10

Santander

Ações excluídas da carteira: CPFL e Weg

Ações incluídas na carteira: Assaí e Eletrobras

Ação Peso (em %) Assaí (ASAI3) 8 BTG Pactual (BPAC11) 10 Eletrobras (ELET3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Localiza (RENT3) 10 Multiplan (MULT3) 9 Petrobras (PETR3) 10 Suzano (SUZB3) 10 Totvs (TOTS3) 10 Vale (VALE3) 13

Terra Investimentos

Ações excluídas: Eletrobras e Localiza

Ações incluídas: CCR e Marfrig

Ação Peso (em %) Bradesco (BBDC4) 10 CCR (CCRO3) 10 Gerdau (GGBR4) 10 Iguatemi (IGTI11) 10 Klabin (KLBN11) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Marfrig (MRFG3) 10 PetroRio (PRIO3) 10 Vale (VALE3) 10 WEG (WEGE3) 10

Toro Investimentos

Ações excluídas da carteira: BRF, EDP, Eneva, M. Dias Branco, Petrobras e Vivo

Ações incluídas na carteira: Assaí, Engie, Marfrig, ISA CTEEP, Porto Seguro e RaiaDrogasil

Ação Peso (em %) Ambev (ABEV3) 10 Assaí (ASAI3) 10 Engie (EGIE3) 10 Marfrig (MRFG3) 10 ISA CTEEP (TRPL4) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Porto Seguro (PSSA3) 10 RaiaDrogasil (RADL3) 10 Vale (VALE3) 10 WEG (WEGE3) 10

