Melhor que PETR4? Analista recomenda petroleira ‘gringa’ que subiu 17% em 2024

Ter parte da carteira em commodities é uma forma de se expor menos aos riscos e ruídos domésticos – que, no primeiro semestre de 2024, não foram poucos no Brasil. No entanto, no caso da Petrobras (PETR4), a máxima não é tão verdadeira, já que a companhia estatal está diretamente atrelada ao contexto político local.

Prova disso é que depois de uma alta superior a 50% em 2023 – sem contar os dividendos gordos –, as ações da Petrobras sobem pouco mais de 1% em 2024. Dentre os motivos, estão as preocupações relacionadas à interferência política na companhia.

Mas, segundo o analista Enzo Pacheco, da Empiricus, existe outra solução para os investidores que querem investir em uma petroleira sólida sem sair da Bolsa de Valores brasileira.

Trata-se dos BDRs de uma major oil estrangeira que já subiram mais de 10% no ano. Vale destacar que os papéis passaram por uma correção recente e caíram cerca de 9% – o que pode ser uma oportunidade.

Aos menos familiarizados com a sigla BDR, explico: os Brazilian Depositary Receipts são certificados negociados na Bolsa de Valores brasileira que representam ações emitidas no exterior.

Isto é, você pode investir nas empresas representadas por eles sem a necessidade de abrir uma conta no exterior, através do mesmo home broker onde compra suas ações brasileiras.

Conheça a petroleira ‘gringa’ recomendada pelo analista

A companhia em questão é uma petroleira com mais de 100 anos de história e um valor de mercado próximo a US$ 100 bilhões.

Ela atua em toda a cadeia energética, desde a exploração e refino até a comercialização de combustíveis fósseis.

A companhia também tem buscado diversificar as fontes de receita para reduzir a dependência das commodities com alto impacto ambiental.

“A ideia é se tornar uma das primeiras grandes companhias a fazer essa migração, o que ensejaria um valuation maior que o de tela (menos de 8 vezes os seus lucros projetados e meros 3,7 vezes EV/Ebitda”, escreveu o analista Enzo Pacheco no relatório com os 10 melhores BDRs para comprar agora.

Portanto, apesar da alta, a petroleira tem novas avenidas de crescimento que podem destravar ainda mais valor aos acionistas.

