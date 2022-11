Mais de 100% de retorno na renda fixa: descubra como alguns investidores tiveram acesso a este ativo

Com a taxa de juros em 13,75% e a inflação em alta, a renda fixa se consolidou como o investimento de 2022. Esse cenário se firmou em cima de um crescimento da Selic, que saiu de 2% ao ano para 13,75% a.a em apenas 18 meses.

Com possibilidades de altos retornos aliados à segurança, boa parte dos investidores pessoa física mudaram o interesse da renda variável para a renda fixa, deixando a bolsa de valores em busca dos títulos públicos e privados.

Para se ter uma ideia, de acordo com o estudo "Uma análise da evolução dos investidores da B3" (junho de 2022), o número de pessoas físicas investindo em renda variável cresceu 27% em comparação com o 2º trimestre de 2021, saindo de 9,4 milhões para 11 milhões. Em valores sob custódia, o salto foi de quase R$ 900 milhões para mais de R$ 1,3 bilhões.

Já no Tesouro Direto (considerado separadamente da renda fixa no estudo), a alta foi de 29% no número de investidores, que saiu de 1,6 milhões em 2021 para 2 milhões neste ano.

A renda fixa está nos holofotes, mas, apesar dos tempos de bonança, não é tão simples escolher os ativos certos na hora de investir. Mesmo com o bom momento desta modalidade de investimento, existem boas, médias e más ofertas.

O segredo para o sucesso está em acertar na hora da compra. Mas como saber qual oportunidade vale a pena na renda fixa? Confira uma possibilidade a seguir.

Mais do que o dobro do dinheiro na renda fixa

Com o objetivo de ajudar os investidores a encontrarem, e não deixarem passar, boas oportunidades de investimentos, a Empiricus organizou um Grupo Exclusivo de Renda Fixa.

Ao se cadastrar neste link, os participantes passam a receber diariamente pelo Whatsapp as melhores oportunidades de investimentos em CDBs, LCI, LCA, CRI, CRA e outros títulos premium do mercado financeiro.

A seleção de ativos é feita pelo head de renda fixa da Empiricus Investimentos, Gabriel Mallet, e sua equipe, os quais usam os seguintes critérios para a escolha das recomendações:

maior rentabilidade;

melhor prazo;

risco mais baixo.

Segundo o especialista - que possui mais de 7 anos de experiência em renda fixa - as oportunidades apresentadas aos participantes do grupo VIP oferecem "o lucro de uma ação com a segurança da renda fixa".

A equipe responsável pela seleção dos títulos considera não apenas as características dos ativos, mas a influência de questões macroeconômicas como mudança de gestão do país, alta da inflação em todo o mundo, guerras no exterior e queda da bolsa de valores e da renda variável como um todo.

Nos últimos meses, a equipe de Mallet na Empiricus Investimentos alertou os investidores para diversos títulos de renda fixa com retorno bruto superior a 100%.

Um deles, por exemplo, pagava 109,13% em cinco anos, resultado que é mais do que o dobro da poupança e acima de retorno de muitas ações da bolsa. Neste caso, R$ 1.000 investidos, por exemplo, se tornariam R$ 2.091,30 após o vencimento.

Outra recomendação foi um título que pagava IPCA+ 9%, que oferecia proteção do dinheiro contra a inflação e ainda trazia altos ganhos.

