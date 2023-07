M.Dias Branco: Santander aumenta preço-alvo e vê potencial de alta de 32%

“Convictos” com a alta das ações da M.Dias Branco (MDIA3), os analistas do Santander reforçaram a recomendação de compra para os papéis da fabricante de massas e biscoitos. O novo preço-alvo para as ações subiu de R$ 48 para R$ 57, o que representa um potencial de valorização (upside) de 32%.

A expectativa é que a dona das marcas Piraquê, Adria e Vitarella tenha uma melhora de margem Ebitda – indicador de rentabilidade do negócio. A projeção é de uma margem em torno de 14% no segundo trimestre, o dobro do registrado nos três primeiros meses do ano. A alta viria com a normalização dos custos e também valorização do câmbio.

“Esperamos custos de insumos mais baixos (por exemplo, trigo e óleo de palma), juntamente com preços relativamente estáveis ​​para biscoitos e massas, para continuar impulsionando a expansão da margem, apesar dos preços mais baixos da farinha de trigo”, escreveram os analistas.

A perspectiva de negócio para a M.Dias Branco também melhorou. “Nossa visão é de que a empresa se tornou mais centrada no cliente, com um mix de portfólio mais forte. Um exemplo é a marca Piraquê ganhando market share”, informou o relatório.

Além disso, as ações estão baratas na visão do Santander. A M.Dias Branco é negociada a um múltiplo de oito vezes EV/Ebitda – indicador que compara o valor da empresa, acrescido das dívidas, dividido pelo lucro-operacional. O valor representa um desconto de 33% frente à média histórica da empresa na última década.

Veja também