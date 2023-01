Lei de FHC pode render aluguel mensal para milhões de brasileiros; veja como receber

Se alguém dissesse que você poderia estar recebendo o valor de um aluguel todos os meses na sua conta sem que, para isso, precisasse investir milhares de reais na aquisição de um imóvel físico (e encarar todas as burocracias e dores de cabeça atreladas a este processo), você acreditaria?

Pois é. Pode até parecer bom demais para ser verdade, mas essa é a realidade de cerca de 2 milhões de brasileiros – que, inclusive, já pagam parte de suas contas ou até mesmo vivem de renda graças a estes aluguéis “alternativos”.

Estamos falando dos Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs), uma forma mais simples e acessível de investir em imóveis que, apesar de ter sido regulamentada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no início da década de 1990, ainda é pouco conhecida pela maioria dos brasileiros.

Abaixo, te explicamos como isso funciona na prática e por que, graças a uma lei assinada durante o governo FHC, esse tipo de investimento pode te ajudar e conseguir uma renda passiva todos os meses.

O que são Fundos de Investimento Imobiliário?

Como o próprio nome sugere, os FIIS são fundos de investimento cujos portfólios são compostos exclusivamente por ativos do mercado imobiliário – o que inclui tanto títulos de crédito do setor (como CRIs e LCIs) quanto imóveis físicos (como shoppings, lajes corporativas, galpões logísticos, hotéis de alto padrão e grandes propriedades rurais).

Assim, ao comprar cotas de um fundo imobiliário, o investidor passa a ser dono de uma pequena parte dos imóveis, ativos e empreendimentos que compõem aquele fundo. E têm direito, portanto, a receber uma parte (proporcional a quantidade de cotas adquiridas) dos aluguéis destes imóveis, cujos inquilinos são algumas das maiores empresas do país.

Todos os meses o lucro total dos fundos é dividido igualmente por cada cota e dividido aos investidores. Essa distribuição periódica dos rendimentos aos cotistas foi estabelecida em 1999 pelo então presidente da República Fernando Henrique Cardoso.

O documento prevê que 95% dos lucros de um fundo imobiliário têm que ser distribuídos semestralmente para seus cotistas.

Acontece que, para atrair mais investidores, a maior parte dos FIIs hoje faz esses pagamentos de forma mensal – o que, na prática, significa a possibilidade de receber um aluguel generoso sem que seja preciso lidar com as burocracias, os inquilinos ou mesmo os altos impostos que a compra de um imóvel físico exigiria.

Outras vantagens de investir em FIIs

Quando o assunto é geração de renda a partir da locação de imóveis, os fundos de investimento imobiliário têm diversas vantagens em relação aos imóveis físicos.

A mais evidente tem a ver com o investimento inicial. Enquanto para comprar um imóvel físico o investidor precisa desembolsar pelo menos R$100.000, com menos de R$100 já é possível comprar cotas de FIIs.

A questão tributária é outra grande diferenteça entre os dois modelos de investimento. Isso porque os fundos de investimento são isentos de Imposto de Renda – o que significa que, enquanto mantiver suas cotas na carteira, o investidor receberá seu aluguel sem pagar um centavo de IR. Já quem aluga imóveis físicos chega a pagar até 27,5% de imposto de renda em cima do valor do aluguel todos os anos.

Como começar a investir em Fundos Imobiliários?

