Legacy vê oportunidade após curva de juros descolar de câmbio

A correção dos mercados em meio à disparada dos rendimentos dos títulos do Tesouro americano trouxe oportunidades para operações de valor relativo, de acordo com a Legacy Capital.

A Legacy, que tem cerca de R$ 28 bilhões em ativos sob gestão, montou uma posição que combina a aposta em queda das taxas de juros futuros com a compra de dólar perto do fim de setembro, segundo Gustavo Pessoa, sócio-fundador da gestora.

“Os movimentos recentes de mercado foram, proporcionalmente, muito mais intensos nas curvas de juros do que nas moedas, e sugere a existência de uma oportunidade relativa nestes mercados”, disse o fundo, em carta a cotistas.

A Legacy também reduziu parcialmente as posições em renda fixa. Para o fundo, a aceleração no ritmo de cortes do Banco Central dependerá de “sinais mais concretos” da perda de ritmo da atividade econômica e do comportamento da curva de juros nos EUA.

O principal fundo da Legacy recuou 1% no mês passado após taxas, penalizado por posições em renda fixa. O fundo sobe 32% nos últimos 24 meses até 29 de setembro, e mantém posição comprada em bolsa brasileira.