KNSC11: analista recomenda FII com dividendos de até 11,6% em 12 meses

A Empiricus, maior casa de análise independente do Brasil, já atualizou seu portfólio com os 5 melhores fundos imobiliários para investir no mês de setembro.

O destaque vai para Kinea Securities (KNSC11), fundo de recebíveis imobiliários tocado pela tradicional gestão da Kinea, casa referência na gestão de títulos de crédito. Em 12 meses, o ativo pagou 10,5% de dividendos para seus cotistas — e pode pagar ainda mais no próximo ano, segundo as projeções.

Diante da provável elevação da Selic em setembro, o Kinea Securities entra na carteira devido à sua capacidade de atravessar turbulências e por se beneficiar da taxa de juros mais alta.

Afinal, por se tratar de um fundo de papel, sua remuneração é atrelada aos ativos de renda fixa, explica o analista de FIIs da Empiricus, Caio Araujo.

Além disso, KNSC11 é um importante representante da categoria de FIIs de crédito. Este segmento tem a melhor performance do ano — a composição do setor já acumula alta de aproximadamente 5,2% (o que é praticamente o dobro do Ifix) e por isso, deve permanecer no radar dos investidores, segundo o analista.

Saiba mais sobre o ativo KNSC11 e porque ele deveria estar presente na sua carteira em setembro:

KNSC11: retornos de até IPCA + 7,18% e CDI + 3,58% com isenção de IR

Kinea Securities conta com uma carteira de CRIs (Certificado de Recebíveis Imobiliários) bastante diversificada, com quase 70 operações.

Os CRIs são títulos lastreados em créditos imobiliários, emitidos por empresas como forma de tentar o financiamento das suas atividades imobiliárias.

A carteira apresenta uma distribuição equilibrada entre os indexadores, atualmente com exposição ao IPCA (55,5%) e ao CDI (40,1%).

Por que comprar KNSC11 agora?

Além de se beneficiar de juros mais altos, o Kinea Securities negocia a um preço convidativo (atualmente a R$ 9,21 a cota) segundo o analista da Empiricus.

É não é só isso: o fundo também apresenta uma rentabilidade atrativa quando comparada ao risco envolvido, com taxa média contratada de IPCA + 7,18% e CDI + 3,58%.

E quem leva KNSC11 hoje está se dando bem. Afinal, considerando a marcação a mercado (reprecificação sofrida pelos títulos de renda fixa), o rendimento líquido dos ativos na carteira que são indexados à inflação fica ainda maior: IPCA + 8,97% ao ano.

A expectativa para os dividendos também é positiva. O FII entregou 10,5% de yield no último ano — já para os próximos 12 meses, a gestão do fundo estima dividendos de 11,6% caso a atual emissão de cotas (5ª) seja bem-sucedida, bem como sua alocação de recursos.



Por todos esses fatores, Kinea Securities está entre um dos melhores FIIs para investir em setembro.

*Este conteúdo é apresentado por Empiricus.