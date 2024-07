Klabin (KLBN11) anuncia distribuição de R$ 410 milhões em dividendos; veja como receber

A Klabin S.A. (KLBN11) informou na última segunda-feira, 29, a aprovação da distribuição de dividendos no valor de R$ 410 milhões, conforme decisão do conselho de administração. O valor corresponde a R$ 0,06743909593 por ação ordinária e preferencial e R$ 0,33719547965 por Unit.

Detalhes do pagamento

Os acionistas com posições no capital social da companhia no encerramento do pregão da B3 em 5 de agosto de 2024 terão direito ao recebimento dos dividendos. As ações e Units serão negociadas "ex-dividendos" a partir de 6 de agosto de 2024. O pagamento será efetuado em 15 de agosto de 2024.

Imposto de renda

Os dividendos distribuídos não estão sujeitos à incidência de imposto de renda, conforme a legislação vigente.

Instruções quanto ao crédito

Os acionistas que possuem ações em custódia terão seus dividendos creditados conforme os procedimentos das instituições depositárias. Aqueles cujas ações são escrituradas pelo Itaú Unibanco S.A. receberão os créditos conforme o domicílio bancário fornecido.

Acionistas com cadastro desatualizado devem regularizá-lo pessoalmente em uma agência do banco Itaú Unibanco S.A. para liberar o pagamento, que será efetuado três dias úteis após a atualização do cadastro.