Itaú, Santander, Bradesco, Banco do Brasil: apenas uma ação de banco vale a pena após 4T24

A temporada de balanços do quarto trimestre de 2024 (4T24) está em andamento, e as principais empresas do Brasil já divulgaram seus resultados ao público.

Esta é uma fase que pede bastante atenção por parte dos investidores – especialmente aqueles que investem em ativos de risco. Isso porque o desempenho dessas empresas impacta diretamente no preço de suas ações e também na distribuição de proventos.

E, como já é habitual, os grandes bancos, como Itaú (ITUB4), Santander (SANB11), Banco do Brasil (BBAS3) e Bradesco (BBDC4), divulgaram seus resultados primeiro:

O Santander (SANB11) superou expectativas com um lucro líquido recorrente de R$ 3,85 bilhões no trimestre, um aumento de 74,9% no comparativo anual ;

O Itaú (ITUB4) registrou lucro recorrente de R$ 10,8 bilhões (alta de 15,7% no comparativo anual) e anunciou distribuição de R$ 18 bilhões em dividendos extraordinários ;

O Bradesco (BBDC4) , em fase de reestruturação, registrou lucro recorrente de R$ 5,4 bilhões , uma forte alta de 87,7% no comparativo anual;

O Banco do Brasil (BBAS3) , último a divulgar números, registrou lucro líquido ajustado de R$ 9,6 bilhões , avanço de 1,5% no comparativo anual.

Com exceção do Banco do Brasil (cujos lucros estão estáveis), é possível encontrar um ponto positivo em comum. Todos os bancos reportaram alta significativa em seus lucros líquidos – um bom indicativo da saúde de qualquer empresa.

Mas a verdade é que há diversos outros fatores a serem considerados ao selecionar uma ação para investir. E segundo a analista Larissa Quaresma, da Empiricus Research, apenas uma ação dentre as ações dos “bancões” vale a pena no momento.

[SAIBA QUAL A ÚNICA AÇÃO DE BANCO COM RECOMENDAÇÃO DE COMPRA AGORA]

Por que investir nesta ação de banco? Analista da Empiricus dá quatro motivos

Larissa Quaresma é responsável por elaborar, mensalmente, uma carteira recomendada com as 10 ações mais promissoras da bolsa para investir.

Das dez ações selecionadas mais recentemente pela analista, apenas uma diz respeito a um “bancão” brasileiro. E, em relatório oficial, ela deu 4 motivos pelos quais as ações deste banco saem na frente das demais concorrentes:

Melhor performance em crédito, o que ganha ainda mais importância em meio ao ciclo de alta da Selic ;

Boa reação para com a competição das fintechs , melhorando a experiência das plataformas digitais – o que deve ajudar o banco a aumentar sua receita ; Boa agenda de eficiência , sendo um dos pilares da gestão atual; e o melhor:

Previsão de bons dividendos: é esperado que o banco distribua de 50 a 60% de seu lucro aos acionistas nos próximos meses.

Ou seja, os critérios da analista não se tratam apenas de olhar os resultados recentes, mas entender se eles acarretam bons frutos no futuro, o que nem sempre acontece.

O próprio mercado já precifica expectativas altas sobre as ações do banco. Atualmente, elas são negociadas a 1,6x o seu valor patrimonial. De maneira geral, significa que esperam-se resultados futuros ainda melhores que (ou tão bons quanto) os atuais.

“O mercado espera bastante [deste banco], e até agora, ele não decepcionou. Mantemos nossa recomendação de compra, mesmo com o valuation exigindo um prêmio justo sobre os concorrentes”, conclui a analista.

