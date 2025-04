IR 2025: como receber uma restituição maior seguindo 8 dicas

Conseguir uma restituição maior no Imposto de Renda 2025 é totalmente possível – e está ao alcance de quem declara com atenção, aproveita as deduções legais e evita erros comuns no preenchimento dos dados.

Devem prestar contas ao Fisco neste ano as pessoas que, em 2024, receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888. O prazo final para o envio da declaração é 30 de maio e a Receita espera receber 46,2 milhões de documentos até lá.

A restituição nada mais é do que um ajuste de contas entre o que você pagou de imposto ao longo do ano e o que realmente deveria ser pago. E quanto mais gastos dedutíveis você comprovar, menor é a base de cálculo e maiores são suas chances de ver um valor interessante cair na conta nos próximos meses.

Na prática, se o valor retido em impostos foi maior do que o necessário ao longo do ano, o contribuinte tem direito à restituição – ou seja, ao reembolso da diferença. Agora, se foi menor, será preciso pagar a diferença, simples assim.

Segundo as regras da Receita Federal, existem 8 caminhos que podem levar a um aumento da restituição do IR.

A seguir, veja alguns “spoilers” do que fazer para engordar a sua restituição.

Restituição do IR 2025 pode ser maior para contribuintes que seguirem estas dicas

1. Despesas médicas: dedução sem limite

Consultas, exames, internações, planos de saúde e tratamentos médicos estão entre as despesas dedutíveis mais relevantes — e o melhor: não há limite de valor. Desde que o gasto seja comprovado com nota fiscal ou recibo, é possível lançar tudo.

Essas despesas também podem ser declaradas em nome de dependentes e alimentandos incluídos na sua declaração.

2. Gastos com educação: até R$ 3.561,50 por pessoa

Mensalidades de instituições de ensino infantil, fundamental, médio ou superior podem ser deduzidas até o limite de R$ 3.561,50 por pessoa (titular ou dependente).

Não entram aqui cursos de idiomas e reforço escolar, nem gastos com material ou transporte. Mas dentro do que é permitido, essa dedução ajuda a reduzir a base de cálculo do imposto.

3. Previdência privada do tipo PGBL: até 12% da renda tributável

Quem contribui para um plano PGBL pode abater até 12% da renda tributável anual, caso utilize o modelo completo da declaração.

É uma das deduções mais vantajosas para quem busca reduzir o imposto devido e, consequentemente, elevar a restituição.

4. Doações incentivadas feitas até 31/12/2024

Doações para fundos da criança e adolescente, fundos do idoso e projetos culturais ou esportivos aprovados pelo governo podem ser deduzidas do imposto até 6% da sua renda tributável.

Essas doações precisam ter sido feitas até o fim do ano passado e devem estar acompanhadas de comprovantes. Além de ajudar causas importantes, essas ações reduzem o imposto a pagar ou aumentam a restituição.

Mas como dito anteriormente, existem 8 dicas para diminuir o imposto pago ao Fisco ou mesmo “engordar” a restituição. Portanto, essas 4 instruções são apenas uma “palhinha” do que é possível fazer para buscar receber um bom dinheiro da Receita Federal.

A boa notícia é que é possível conhecer as demais dicas de forma gratuita no Guia completo do Imposto de Renda 2025. No material, há a explicação de todos os “macetes” em detalhes para não haver dúvidas de como declarar o IR da melhor forma.

Veja o passo a passo para declarar o IR de forma prática e buscar uma boa restituição

Se você quer declarar com mais confiança, evitar erros e ainda identificar oportunidades de pagar menos imposto, existe um material completo — e gratuito — para te ajudar.

Todos os anos, uma jornalista especializada em Imposto de Renda prepara um passo a passo para ajudar os leitores a se prepararem para declarar o IR.

Este ano não seria diferente. O Guia do Imposto de Renda 2025 reúne todas as informações que você precisa para prestar contas ao Leão neste ano, com orientações atualizadas, linguagem acessível e foco total em ajudar o contribuinte a economizar tempo e dinheiro.

Além disso, o guia funciona como um verdadeiro pacote de conteúdos. Afinal, nele você receberá:

Um ebook com todo o passo a passo do IR ;

Um ebook sobre como declarar investimentos ; e

Um curso completo que explica em detalhes como funciona a declaração.

Esses materiais são totalmente gratuitos e podem ser acessados diretamente pelo celular ou computador. Trata-se de uma cortesia para leitores desta matéria que pode auxiliar a declarar o IR sem complicações e, ainda, buscar uma restituição atrativa.

