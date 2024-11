IPCA +10%: FII favorito de crédito está barato e paga dividendos altos

O desempenho do Ifix tem assustado os investidores de fundos imobiliários neste ano. Desde o início de 2024, o principal índice dos FIIs acumula queda de 4,81%. Porém, o analista Caio Araujo, da Empiricus Research, defende que é possível aproveitar esse cenário para investir em bons ativos mais baratos.

Esse é o caso de um fundo imobiliário de crédito de alta qualidade que, nos últimos seis meses, sofreu queda de 12,17% e é considerado um dos melhores FIIs para investir agora, na visão de Caio.

O analista defende que houve exagero na performance do ativo nos últimos meses. Mas essa desvalorização pode ser considerada positiva para quem se posicionar no fundo imobiliário agora, visto que que abriu espaço para buscar lucros por meio de duas vias:

O pagamento de dividendos atrativos; e

O potencial ganho de capital com a valorização das cotas na bolsa.

Não é à toa que esse fundo imobiliário foi incluído em uma carteira que reúne os top 5 FIIs para comprar em novembro e buscar retornos “atraentes”. Veja a seguir o que torna esse ativo tão especial no mercado.

Carteira protegida dos efeitos da inflação e dividendos ‘gordos’ de dois dígitos

Um dos grandes destaques desse fundo imobiliário recomendado por Caio Araujo é que ele possui bons fundamentos, aliados a um cenário macroeconômico favorável para o segmento em que atua.

Trata-se de um FII de papel composto por CRIs high grade. Ou seja, são ativos de renda fixa de alta qualidade e que possuem baixo risco de crédito.

Com as incertezas sobre a inflação e a Selic nas alturas, os títulos do portfólio tendem a oferecer taxas maiores e podem gerar retornos mais atrativos para o fundo.

No caso desse FII, a carteira é 92% indexada à inflação e 8% ao CDI. Segundo Caio Araujo, no cenário atual, o portfólio é negociado a uma taxa expressiva de cerca de IPCA +10% ao ano, considerando a defasagem da cota no mercado.

“Isso me parece uma oportunidade para quem está buscando renda e, eventualmente, até um possível ganho de capital diante dessa discrepância entre a cota de mercado e a cota patrimonial”, afirmou.

E por falar em geração de renda, as projeções para o pagamento de proventos chamaram a atenção de Caio Araujo. O analista estima uma distribuição de dividendos recorrentes de mais de dois dígitos, de até 11% nos próximos 12 meses.

Essa junção de fatores levou a equipe da Empiricus Research a recomendar a compra desse fundo imobiliário no mês de novembro, enquanto as cotas ainda estão baratas.

Caio explicou a tese completa desse fundo em um relatório que está sendo liberado de graça para os leitores desta matéria. Dê uma olhada em um trecho do material que cita os títulos high grade selecionados pelo FII favorito do mês.

Portfólio que reúne os melhores fundos imobiliários já valorizou 5 vezes mais que o Ifix

Além desse fundo imobiliário de crédito de alta qualidade, os analistas da Empiricus selecionaram outros 4 ativos promissores nesta carteira de top FIIs do mês.

Desde novembro de 2023, o rendimento da carteira já alcança 8,89%. No mesmo período, o Ifix teve um retorno de 1,56%. Ou seja: essa curadoria de Caio Araujo já entregou ganhos equivalentes a 5 vezes o principal índice de FIIs da bolsa.

Agora, para novembro, o analista fez os ajustes necessários para buscar “surfar” o cenário atual e a principal “aposta” é esse fundo com a carteira negociada a IPCA +10% ao ano.

Já adianto que, nessa lista, Caio Araujo selecionou fundos imobiliários que costumam estar mais fora do radar do mercado, mas que possuem um potencial lucrativo altíssimo. Portanto, FIIs “queridinhos” da bolsa como o Maxi Renda (MXRF11) e o CSHG Logística (HGLG11) ficaram de fora dessa curadoria.

