Invista em petróleo e ganhe dinheiro com a principal commodity do mundo; veja como

Não é novidade que o petróleo é uma das commodities mais valiosas do mundo — e que seu preço influencia a economia global. Exatamente por conta de sua importância e influência, o petróleo é de interesse de todos os países e negócios, e a variação de seus valores é diretamente impactada por uma série de variáveis geopolíticas e econômicas.

A commodity tem sido destaque nos últimos tempos porque tem se mantido próxima de US$ 100 por barril, ainda que com algumas baixas. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), inclusive, prevê que a demanda mundial por petróleo aumentará em 2,7 milhões de barris por dia em 2023, e ainda aumentou a previsão para a produção da commodity no Brasil em 2022, chegando a 3,9 milhões de barris por dia (bpd) — aumento de 200 mil bpd em comparação com 2021.

Como funciona o mercado do petróleo?

Em primeiro lugar, o petróleo é considerado uma commodity escassa. Isso porque ele é formado por uma mistura de compostos orgânicos que se formam ao longo de milhões de anos. A extração do petróleo, que fica armazenado no interior de rochas impermeáveis, no fundo dos oceanos ou no solo, também é um processo bastante complexo (e caro).

Depois de extraído, o petróleo é utilizado principalmente como forma de combustíveis automotivos, como gasolina, óleo diesel e gás natural, no funcionamento das usinas termoelétricas e na fabricação de produtos como plásticos, tintas e borrachas sintéticas. No mercado mundial, ele é comercializado em dois diferentes tipos: Brent, negociado na bolsa de valores de Londres, e WTI (West Texas Intermediate), referência nos Estados Unidos e negociado na bolsa de Nova York (NYSE).

É importante lembrar que a distribuição geográfica das reservas de petróleo no mundo é desigual e as maiores já comprovadas estão concentradas na Venezuela (com mais de 303 bilhões de barris de petróleo abaixo de sua superfície), Arábia Saudita (com 267 bilhões) e Canadá (com 170 bilhões), que correspondem a mais de 40% das reservas globais. Como a exportação do petróleo é um processo que envolve relações geopolíticas, conflitos entre países e até mesmo internos também podem afetar a produção e a comercialização da commodity.

No mais, o produto também é precificado com qualquer outro: pela lei de oferta e demanda. Para se ter ideia, em 2020, em meio à crise econômica por conta da pandemia de Covid-19, o preço do petróleo chegou a ser cotado abaixo de US$ 20 o barril. O principal motivo foi a redução no consumo de combustíveis por conta das medidas de isolamento social. Mas a retomada da economia e, logo depois, o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, culminaram em uma disparada em seus preços e, em março de 2022, o barril chegou a custar US$ 139. Quando essas altas expressivas acontecem, invariavelmente empresas e investidores buscam oportunidades dentro desse setor.

Petróleo: uma oportunidade de investimento

A alta expressiva no preço do barril fez com que muitas empresas e investidores buscassem oportunidades no setor, que tende a crescer ainda mais — de acordo com um levantamento feito pela Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Petróleo (ABESPetro), os investimentos da indústria de petróleo e gás no Brasil deverão alcançar US$ 24 bilhões por ano, o equivalente a R$ 102 bilhões/ano, até 2025.

O investidor pessoa física também pode aproveitar bons retornos dessa indústria. A bolsa de valores brasileira, a B3, oferece oportunidades para investimentos em ações de empresas petrolíferas, como a estatal Petrobras, mas também em companhias menores do ramo. Também fundos internacionais, como os ETFs, são opções para quem quer fazer parte desse setor.

É importante ressaltar, porém, que esse tipo de investimento, de renda variável, pode ser, como mostrado acima, bastante volátil. Por isso, por mais que o petróleo, de fato, seja uma das forças mais importantes da economia mundial e que as companhias de petróleo continuem no topo da lista das empresas mais valiosas do mundo, é preciso tomar certos cuidados na hora de investir.

