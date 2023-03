Tesouro Renda+: investimentos superam R$ 200 milhões após um mês de lançamento

Os investimentos no Tesouro Renda+, novo título do programa Tesouro Direto, atingiram R$ 189 milhões nos primeiros 30 dias de negociação na B3. O valor representa 11% do total das vendas líquidas de todos os títulos do Tesouro no período, que somaram R$ 1,73 bilhão.

O prazo considera o intervalo entre o lançamento em 30 de janeiro e e o último dia 28 de fevereiro. Computando as as vendas realizadas no dia 1° de março, o total em investimentos no Renda+ alcança R$ 211 milhões.

Os títulos foram comprados por mais de 20 mil investidores. Entre eles, 23% (4,6 mil investidores) ingressaram no Programa Tesouro Direto por meio dos novos títulos. A alocação em Renda+ já corresponde a 10% do estoque dos investidores que possuem o novo título. O ritmo médio de venda do novo título é de R$ 10 milhões por dia, o que levaria a um estoque de R$ 2,5 bilhões em um ano.

Quais títulos do Renda+ foram mais vendidos?

Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2030: R$ 80,3 milhões em compras liquidadas (39% do total) ;

Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2035: R$ 38,1 milhões (18% do total);

Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2040: R$ 27,5 milhões (13% do total).

Quem são os investidores do Renda+?

Menos de 18 anos: 2%

Entre 19 e 24 anos: 5%

Entre 25 e 39 anos: 48%

Entre 40 e 59 anos: 43%

Acima dos 60 anos: 3%

A faixa entre 40 e 59 anos destaca-se ainda por concentrar 65% de todo o estoque do RendA+, segundo o governo. No recorte por gênero, 68% dos títulos foram adquiridos por homens e 32% por mulheres.

Para que serve o Tesouro Renda+?

O objetivo do governo é que o título seja usado como aposentadoria extra. O valor investido no Tesouro Renda+ será sempre devolvido em 240 prestações mensais, que amortizam todo o fluxo investido no produto.

Como investir no Tesouro Renda+?

O valor inicial para começar a investir no produto é de cerca de R$ 30. Já o período de acumulação de capital, que será a vida desse título, é de 7 a 42 anos, dependendo do vencimento escolhido pelo investidor.

São oito datas de vencimento do título que podem ser escolhidas pelo investidor, começando em 15/01/2030 e terminado em 15/01/2065, com intervalos de 5 anos entre cada título.

Neste título, a taxa de custódia será isenta para o investidor que carregar o investimento por todo o período de vida do título escolhido, até o limite de até seis salários-mínimos de renda mensal.

O investidor que realizar o resgate antecipado dos títulos no período inferior a 10 anos pagará uma taxa sobre o valor de resgate de 0,50% ao ano. Entre 10 e 20 anos, a taxa cobrada será de 0,20% a.a. Acima de 20 anos, 0,10% a.a. Além disso, não há cobranças de taxas semestrais, ou seja, o investidor só paga a taxa de custódia no momento do resgate que ocorrer antes do vencimento do título.

