Investidores devem concentrar exposição em índice de baixa volatilidade S&P 500, diz Gavekal

O S&P 500 tem dado sinais de recuperação, mas isso não significa que o mercado deva abandonar a cautela. Em novo relatório, a Gavekal Research recomenda que os investidores busquem abrigo em ações de baixa volatilidade e aponta as razões que embasam o temor de que a tendência de baixa do índice volte à cena.

O primeiro fator considerado é que as ações americanas estão vulneráveis a contrações ao mesmo tempo em que estão caras em relação aos ativos de rendimento fixo — como os títulos do tesouro ou da dívida corporativa. E a perspectiva é de que os rumos adotados pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano) continuem a exercer força sobre os rendimentos dos lucros das ações do país — o que significa uma pressão descendente sobre os múltiplos.

“Isto é preocupante, porque o registro histórico indica que grandes reduções nos ativos dos EUA tendem a ocorrer quando os múltiplos das ações caem de níveis elevados. Isso ocorre porque os ajustes nos múltiplos tendem a ser drásticos, com crescimento impressionante dos lucros no curto prazo”, diz Tan Kai Xian, que assina o relatório.

Shutdown nos EUA

O segundo fator apontado pela Gavekal é o fato de o Congresso americano ainda não ter chegado a um consenso sobre o financiamento governamental. Mesmo com a troca de presidentes na Câmara dos Deputados dos EUA, um acordo orçamentário ainda parece distante de ser concretizado.

“Caso não cheguem a um acordo até 15 de novembro, isso poderá forçar o governo a um fechamento parcial, no qual a suspensão das despesas públicas enfraqueceria um importante pilar de estabilidade da economia dos EUA”, diz o relatório. Vale lembrar que o aumento do uso do déficit orçamentário apoia os lucros das empresas e uma suspensão agora exercerá impacto negativo maior nos rendimentos do que no passado.

Proteção contra o risco

Diante desse cenário, Xian afirma que faz sentido que investidores procurem proteção contra o risco de redução de capital. Segundo ele, uma opção que recentemente se tornou mais atrativa é a exposição ao índice de baixa volatilidade S&P 500.

“Durante uma grande queda, o índice de baixa volatilidade normalmente cai menos do que o mercado mais amplo. Em segundo lugar, o índice de baixa volatilidade está atualmente avaliado de forma mais atraente do que o mercado mais amplo, uma vez que o rendimento dos lucros aumentou esse ano, enquanto o rendimento dos lucros do índice expandido caiu”, explica.