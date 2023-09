Ifood dos EUA: Instacart estreia na Nasdaq com alta de até 40%

A Instacart fez a sua estreia na Nasdaq nesta terça-feira, 19, com pé direito: seus papéis chegaram a saltar 40% no intradia. Essa é a segunda oferta pública de ações (IPO) na bolsa de Nova York em menos de uma semana, que vem testando o apetite dos investidores.

Na noite da última segunda, a empresa de delivery concorrente do Uber Eats no país americano, precificou as suas ações a US$ 30, levantando um montante de US$ 600 milhões - quarto maior dos Estados Unidos neste ano. Desse valor, US$ 420 milhões serão destinados ao caixa da empresa.

Por volta das 16h20 do horário de Brasília, os papéis da Instacart permaneciam em alta, com avanço de 22,68%, a US$ 36,85 por ação. Mais cedo, os ativos chegaram ao pico com avanço de 43%, cotados a US$ 42,06.

Com o IPO, a startup de delivery vendeu 22 milhões de ações e obteve uma avaliação de mercado de US$ 9,9 bilhões. Na bolsa de Nova York, a empresa está listada sob o ticker “CART”.

2° IPO em uma semana

A chegada da Instacart na Nasdaq acontece menos de uma semana depois do maior IPO do ano. Na última quarta-feira, 13, a Arm também fez a sua oferta pública de ações com uma avaliação de US$ 54,5 bilhões.

Leia mais:

Em sua estreia, a designer de chips controlada pelo Softbank viu seus papéis subirem mais de 15%, com cotações superiores a US$ 58 por ação. Hoje, os papéis operam com queda de 4,90%, a US$ 55,15.

Mesmo caindo nesta terça, o valor dos ativos da Arm ainda está acima dos US$ 51 por ação, defendidas pelo CEO do Softbank, Masayoshi Son. Ao todo, a companhia deve levantar US$ 4,87 bilhões para fundo japonês com base em 95,5 milhões de ADRs.