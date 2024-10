Ibovespa a 130 mil pontos: é ‘hora de ir às compras’, diz analista

As oscilações do Ibovespa em 2024 têm exigido uma dose extra de paciência. A bolsa brasileira acumula uma queda tímida de -1,8% desde o início do ano e reflete as incertezas do mercado sobre a economia.

Para ter uma ideia da volatilidade, em agosto deste ano, o Ibovespa atingiu a máxima histórica com 137 mil pontos. Porém, até agora, o índice já desvalorizou para a marca de 130 mil pontos.

De um lado, essa performance negativa desanima os investidores. Mas de outro, na visão de Larissa Quaresma, da Empiricus Research, esse cenário abriu espaço para investir em “empresas maravilhosas” a múltiplos muito atrativos.

“É hora de ir às compras. [...] Quando o cenário é nebuloso, as coisas começam a ficar bem atrativas”, alertou em entrevista ao programa Touros e Ursos, do Seu Dinheiro.

A analista destaca que o índice Preço sobre Lucro (P/L) da bolsa é de 9 vezes lucro no patamar atual, apenas um dígito. Na visão de Quaresma, este é um bom ponto de entrada considerando a qualidade de algumas empresas e o histórico de preços do Ibovespa:

Fonte: Oceans14

Segundo a analista, as quedas recentes do Ibovespa estão relacionadas ao aumento da aversão ao risco do mercado: “é a emoção falando alto”.

Quaresma explica que o principal fator para os investidores ficarem com um pé atrás é o rompimento da confiança entre o mercado e o governo.

Com poucos sinais sobre os cortes de gastos e as incertezas sobre a meta fiscal deste ano, as turbulências rondam a economia brasileira e os investidores deixam de acreditar nos ativos domésticos.

No entanto, a analista defende que há um exagero na reação dos investidores sobre os preços das ações brasileiras, visto que as empresas têm apresentado resultados operacionais atraentes.

Mas é exatamente por essas quedas recentes que ela acredita que é preciso se posicionar na bolsa agora, enquanto os preços estão extremamente atrativos e não refletem a qualidade das empresas brasileiras.

“A gente não sabe quando essa aversão a risco extrema vai passar. Para que você comece a ganhar dinheiro com a bolsa, esse sentimento não pode estar predominante como ele está hoje. Mas quando ele não estiver, a bolsa já não vai mais estar a 130 mil pontos”, diz.

Neste cenário de papéis de qualidade baratos, Quaresma selecionou 10 ações consideradas as melhores atualmente e que podem “surfar” a potencial alta da bolsa quando os ânimos do Ibovespa se acalmarem (veja a lista completa aqui).

ACESSE AQUI A CARTEIRA COM AS 10 MELHORES AÇÕES PARA INVESTIR COM O IBOVESPA A 130 MIL PONTOS

Portfólio reúne 10 ações consideradas maravilhosas e baratas – veja quais são

A analista da Empiricus Research defende que uma empresa maravilhosa é aquela que:

Já é rentável hoje;

Tem oportunidade de alocar o capital mantendo uma rentabilidade tão boa quanto ou maior;

Tende a um bom crescimento de lucro no curto e no médio prazo;

Pode ser comprada por 7 ou 8 vezes o lucro.

Um dos destaques da analista no cenário atual é a Prio (PRIO3). Para ela, a junior oil é uma empresa que gera muita rentabilidade mesmo com o preço do petróleo abaixo de US$ 70.

Desde o início do ano, a ação sofre queda de 4,6%, o que abriu um bom ponto de entrada para o papel. A estimativa de P/L para 2025 é de 5,9 vezes lucro, além da expectativa de pagamento de dividendos de 7,5% no próximo ano.

Larissa Quaresma defende que, além do aumento do apetite ao risco do mercado, há outros dois “gatilhos” para a Prio na bolsa brasileira.

Um deles é a autorização do Ibama para exploração comercial de Wahoo nos próximos meses, que pode adicionar cerca de 40 mil barris de petróleo por dia à produção.

O outro é a aquisição recente de uma fatia do Campo de Peregrino, com o potencial de aumentar a produção em mais de 35 mil barris de petróleo por dia.

Esses fatores podem levar a ação PRIO3 a uma alta de 40% daqui para frente.

Não é à toa que o papel foi incluído entre as 10 melhores ações da bolsa para investir agora. Porém, não é a única.

Além de Prio, Larissa Quaresma selecionou outros 9 ativos considerados maravilhosos e que estão sendo negociados muito abaixo do que valem em meio ao pessimismo do mercado.

A analista disponibilizou o nome e a tese completa desses papéis como uma cortesia para os leitores desta matéria. Portanto, é possível saber quais são as ações mais promissoras para investir agora de forma totalmente gratuita.

Basta clicar neste link ou no botão abaixo. Em poucos passos será possível acessar o relatório completo.

GRATUITO: VEJA A CARTEIRA COM PRIO3 E OUTRAS 9 AÇÕES PARA INVESTIR COM O IBOVESPA A 130 MIL PONTOS

*Este conteúdo é apresentado por Empiricus.