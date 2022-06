Homem acumula 20 carros e gera R$ 42 mil por mês com aluguel dos veículos

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Empiricus

É na dificuldade que nascem as grandes ideias para dar a volta por cima. Lerry Granville conseguiu mudar sua vida financeira com leilões, tanto de imóveis quanto de carros. Ele saiu de servente de pedreiro a multimilionário e está recebendo mais de R$ 42 mil, todos os meses, só com a renda que gera com a sua frota de automóveis, sem precisar dirigir.

Agora que atingiu sua liberdade financeira, o objetivo do ex-pedreiro é mostrar para as pessoas como o seu método é simples e que qualquer um pode aplicar e ter a chance de começar a receber uma renda de R$ 2 mil … R$ 10 mil … R$ 20 mil … na conta bancária mensalmente, começando do zero.

De acordo com ele, a única coisa que você precisa ter agora é força de vontade. Não importa se você não tem dinheiro ainda: ele mostra diversas estratégias simples para se inserir nesse mercado:

Como pedir um empréstimo e usar os ganhos mensais para pagá-lo;

Como comprar carros com milhas sem ter milhas;

e diversas outras estratégias.

Neste artigo você vai descobrir como tudo isso funciona e como você poderá ter acesso ao método de Lerry Granville para poder ganhar pelo menos R$ 2 mil por mês com aluguel de carros. E isso tudo:

Sem precisar de muito dinheiro;

Sem precisar se preocupar com aluguel, manutenção e seguro;

Sem sair de casa;

Com rendimentos mensais na sua conta.

Os carros estão mais caros… e se valorizaram

Alguns carros chegaram a se valorizar quase 60% de dois anos pra cá. Essa valorização repentina desse mercado se deu por vários fatores que eu já vou te explicar aqui o porquê. O importante é que você poderá se beneficiar disso colocando alguns milhares no bolso, todos os meses, sem fazer muito esforço.

Veja, a crise do coronavírus que vivemos recentemente impactou diversos mercados e cadeias produtivas. O vírus pegou o mundo todo de surpresa - e de repente tudo parou. As medidas restritivas de diversos governos impediam que as pessoas saíssem de casa para trabalhar.

Porém, a maioria das pessoas não pode se dar ao luxo de ficar em casa. Elas precisam trabalhar. Mesmo que o home office tenha se tornado o novo normal para alguns, essa não é uma realidade possível para vários outros.

E a nossa economia não está lá muito bem das pernas. Acabamos de sair de uma pandemia, ainda estamos no meio de uma guerra entre Rússia e Ucrânia, a taxa de juros está mais alta e a inflação voltou a assustar.

O preço de praticamente tudo subiu. Um dos setores que mais sofreu o efeito da inflação foi o das commodities, como o exemplo do aço, com alta de 61%; do alumínio, com alta de 13%; e do petróleo, com alta de 20%; matérias primas essenciais para se construir um carro.

Enquanto o IPCA subiu 10,8% em 2021, o preço dos carros ano 2021/modelo 2022, saltou 18,4%. Carros de 4 a 10 anos de uso subiram, em média, 22,46% no ano passado – isto é, o dobro da inflação.

E não acaba por aí. Se a gente vasculhar mais um pouquinho e for atrás de modelos específicos, a gente vê altas ainda maiores. É o caso do modelo Hyundai HB20 Sense. Em 2020 o carro era vendido por R$ 46.490. Em menos de dois anos, já em 2022 o carro chegou a ser negociado por R$ 73.490. Ou seja, uma alta de 58%.

Esta alta no mercado automobilístico causada pelo momento econômico global que estamos vivendo impactou vários mercados - e um deles foi o aluguel de carros. Com a alta dos preços dos carros, consequentemente, a demanda por carros alugados subiu porque as pessoas estão vendo na ponta do lápis que comprar um carro agora pode ser um tiro no pé.

A partir daí temos um outro problema: faltam carros nas locadoras. A demanda aumentou muito de forma inesperada e, como o preço dos carros subiu, as locadoras decidiram que era mais vantajoso alugar o carro de pessoas que estão com o veículo parado para alugar novamente para seus clientes.

E é aí aqui que você entra nessa história.

Você pode receber pagamentos mensais das locadoras sem muita dor de cabeça e de forma segura

É assim que Lerry Granville recebe R$ 42 mil, todos os meses, com seus carros.

Captura de tela do extrato bancário de Lerry Granville

Essa estratégia permite a Lerry receber pagamentos gordos pelo aluguel de seus carros todos os meses, sem muitas preocupações. Fazendo como ele ensina, a locadora vai restituir você caso qualquer coisa aconteça com o seu veículo. O prejuízo é todo dela e você só tem a ganhar.

Se você não tiver um veículo para alugar para essas empresas e começar a receber a sua renda mensal, não tem problema. Lerry ensina diversas estratégias para você comprar carros por até 50% menos que o preço da Fipe, mesmo que você não tenha dinheiro agora.

Para aprender diretamente com ele, como aplicar essas estratégias, participe da aula gratuita que ele irá fazer no dia 13 de junho ensinando tudo para buscar uma renda mensal de pelo menos R$ 2 mil com automóveis. Basta clicar no link abaixo para realizar a sua inscrição.

QUERO CONHECER A ESTRATÉGIA DO EX-PEDREIRO MULTIMILIONÁRIO PARA GANHAR UMA RENDA MENSAL COM CARROS

O segredo de Lerry para comprar carros, bons e baratos, são os leilões de carros

Apesar de ser extremamente lucrativo, são poucas as pessoas que sabem aproveitar as boas oportunidades dos leilões de carros. Comprar um carro novo ou usado está se tornando uma alternativa inviável para a maioria das pessoas e dos negócios.

Com os preços altos como estão hoje, é necessário desembolsar uma bolada de reais para conseguir um carro de entrada. As boas oportunidades de negócios são extremamente raras.

De todas as formas possíveis, a melhor delas, de longe, é comprar carros em leilões. Existem diversos semi-novos quase que impecáveis sendo vendidos a ‘preço de banana’ e poucas pessoas sabem como aproveitar essas oportunidades.

Primeiro, são poucos os que ficam sabendo quando um bom carro está sendo leiloado por um preço atrativo. Afinal, não é interessante para quem está disposto a arrematar o carro que o leilão seja divulgado massivamente, e geralmente esses são os amigos do rei (ou do leiloeiro).

Outro motivo é que esses leilões são complexos. Até quem fica sabendo de uma oportunidade, muitas vezes, desiste de ir até o fim do processo.

Por último tem aqueles que só por não terem dinheiro deixam passar essa oportunidade de comprar um ótimo veículo por um preço muito abaixo, mesmo quando ela está estampada na frente deles.

Saiba que a única coisa que você precisa é força de vontade. As ferramentas que você precisa para ter a chance de começar a receber pagamentos mensais de, pelo menos, R$ 2 mil na sua conta bancária, o Lerry Granville vai te apresentar na aula do dia 13 de junho.

Ele começou depois que estava completamente endividado

Lerry, no início de sua carreira, tinha uma empresa. Infelizmente o negócio não foi muito bem e ele teve que hipotecar o seu apartamento e contrair uma dívida. O seu único imóvel na época foi a leilão, como ele não tinha dinheiro para pagar um advogado, ele ia todos os dias no fórum acompanhar o processo.

A partir daí ele encontrou uma mina de ouro. Ele viu como existem leilões que vendem ótimos imóveis e veículos por preços extremamente baixos ao valor real.

Depois que ele conheceu esse mercado de perto, não conseguia esquecer das oportunidades que apareciam pra ele.

Estar endividado e sem nenhum dinheiro não foi o suficiente para impedi-lo. Ele trabalhou de tudo que era possível para quitar suas dívidas – pintor, servente de pedreiro, garçom, motorista, o que aparecia pela frente.

Se sobrava um tempo, ele se dedicava em se tornar um assistente de leilão (pessoa que recebe comissões por arrematar leilões para pessoas com dinheiro), e em pouco tempo recebeu suas primeiras comissões até começar arrematar para ele mesmo.

Ele se especializou nesse mercado e aprendeu diversas novas estratégias. Se ele estivesse começando agora com o conhecimento que tem hoje, ele nem precisaria arrematar pra outras pessoas, ele utilizaria as estratégias para arrematar mesmo sem dinheiro (atualmente mesmo podendo comprar à vista ele prefere utilizar essas estratégias).

Os leilões mudaram completamente a vida de Granville e também podem mudar a sua. A oportunidade que está na sua frente agora é de começar a arrematar carros, bons e baratos, em leilões sem precisar ter dinheiro e alugar esses carros para locadoras que pagam mensalmente R$ 2 mil por carro.

Você já pode começar hoje em busca de receber o seu dinheiro. Na aula do dia 13 de junho, tudo isso será explicado em detalhes e de forma simples. Qualquer um que esteja disposto a começar a receber uma renda extra sem muitas complicações pode começar a lucrar com essa estratégia.

QUERO CONHECER A ESTRATÉGIA DO EX-PEDREIRO MULTIMILIONÁRIO PARA GANHAR UMA RENDA MENSAL COM CARROS MESMO SEM DINHEIRO

A estratégia para você buscar uma renda de R$ 2 mil… R$ 10 mil… R$ 20 mil… com aluguéis de carros

Essa é uma oportunidade de ter uma renda extra, quiçá, maior que o seu salário, ou de ter o carro dos seus sonhos com 50% de desconto. Depois que você aprender a estratégia, você usa esse conhecimento para buscar as suas realizações.

Além da renda mensal de mais de R$ 40 mil que Lerry recebe pela a sua frota de carros, ele comprou seu carro pessoal em leilão. Ele arrematou uma Range Rover Evoque Completa, por um preço R$ 47 mil abaixo da tabela Fipe.

Está na hora de você ter a chance de lucrar com carros e começar a receber a sua renda mensal. Vai descobrir como é simples e como em pouco tempo poderá ver o dinheiro caindo na sua conta.

O objetivo aqui não é mostrar uma forma de ficar rico da noite pro dia, nada disso. Na aula do dia 13 de junho, Lerry vai explicar abertamente o método comprovado que ele usa para arrematar os carros e alugá-los para boas empresas que cuidam de tudo. Seu único trabalho no final é verificar se o PIX caiu corretamente na sua conta.

Você quer mesmo participar dessa oportunidade e ter a chance de ganhar muito dinheiro alugando carros, mesmo começando sem nenhum dinheiro ou sem o próprio carro?

Anote em sua agenda e deixe como lembrete em todos os lugares possíveis. A aula do dia 13 de junho pode ser definitiva para a sua vida financeira.

Da mesma forma que essa estratégia mudou a vida de Lerry e de diversos de seus alunos (alguns já se tornaram milionários) ela também pode mudar a sua.

Nenhum deles nasceu rico ou gênio. Eles só tiveram força de vontade para fazer o que poucas pessoas estão dispostas a fazer. E você? Está disposto a cair de cabeça nessa oportunidade?

Clique no botão abaixo agora e realize a sua inscrição para a aula “Renda com Carros de Leilão”.

QUERO PARTICIPAR DA AULA “RENDA COM CARROS DE LEILÃO”

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Empiricus