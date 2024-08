Grupo SBF (SBFG3) saltou 40% em 2024: há espaço para mais? Veja cálculos

Enquanto o Ibovespa “tropeça” em 2024, uma ação do setor varejista vai na contramão e entrega uma alta brilhante. Desde o início do ano, o papel já disparou 40%. Só em julho, a valorização foi de 30%.

Estamos falando do Grupo SBF (SBFG3). A empresa é dona da Centauro e da Nike no Brasil, tem alto potencial de crescimento, operação enxuta, eficiente e, na visão da Empiricus Research, ainda está barata.

A varejista divulgou seu resultado do 2º trimestre de 2024 recentemente e animou os investidores após registrar lucro líquido de R$ 229 milhões, revertendo o prejuízo obtido no mesmo período do ano anterior. Na última segunda-feira (29), a ação chegou a subir 10% com a reação do mercado sobre o balanço.

Segundo o analista Henrique Cavalcante, da Empiricus, os números da companhia surpreenderam as expectativas:

“Vimos o plano de ação comunicado pela companhia sendo executado com muita eficácia, dando continuidade aos três últimos resultados. Olhando para frente, enxergamos grande potencial para a continuidade da expansão de lucros, geração de caixa e desalavancagem financeira”, afirmou.

Não é à toa que ação faz parte de uma carteira com os 10 melhores papéis da bolsa para investir neste mês, selecionadas a dedo pela casa de análise.

Mas a verdade é que este não é o primeiro mês em que os analistas percebem o potencial do papel. Desde agosto de 2023, quando o ciclo de corte de juros começou no Brasil, os analistas incluíram essa ação na carteira e vêm “surfando” as altas da ação na bolsa.

É claro que não dá para voltar atrás e buscar os ganhos acumulados desde a recomendação, mas a Empiricus Research acredita que ainda há oportunidade de ganhos com a varejista dona da Nike e da Centauro.

Segundo os analistas, a empresa pode chamar a atenção do mercado a partir da melhoria dos resultados e, como consequência, valorizar na bolsa:

“Para 2024 e 2025, os investimentos em capital mais conservadores, melhorias no capital de giro e um melhor resultado financeiro também devem contribuir para um forte crescimento do lucro líquido, geração de caixa e zerar a alavancagem financeira”, afirmam.

GRATUITO: CONHEÇA PORTFÓLIO COM AÇÃO DA SBF + 9 RECOMENDAÇÕES

Ação da varejista ainda está barata em comparação com as concorrentes

A alta de 40% neste ano ainda é só o começo do que as ações do Grupo SBF ainda podem entregar, na visão da Empiricus. Para a equipe, o papel está sub precificado e está sendo negociado a múltiplos 20% menores que de suas concorrentes.

“Se os próximos resultados superarem as expectativas e/ou tivermos um re-rating mais generalizado decorrente de uma conjuntura melhor para a bolsa, o upside deve se tornar bem mais expressivo”, diz a casa de análise.

Não é à toa que a projeção é de que o papel ainda pode valorizar até 30%, sem considerar uma possível expansão de múltiplos que levaria a ação subir ainda mais. Em outras palavras, ainda há espaço para lucros atrativos com o papel e a Empiricus Research recomenda a compra.

GRATUITO: VEJA A TESE DE SBF + CARTEIRA COMPLETA PARA INVESTIR

É claro que investimentos envolvem riscos e você não deve colocar todo o seu dinheiro nas ações da SBF. Ela funciona como uma “pitada” de risco na carteira e deve ser equilibrada a com diversificação do portfólio.

Portanto, veja bem: investir só nessa ação pode, além de te expor ao alto risco, te fazer perder a oportunidade de capturar lucros também com outros papéis. Pensando nisso, não é uma boa escolha ter só SBFG3 na carteira.

Explico melhor a seguir…

SBF é a ‘pitadinha’ de risco dessa carteira de ações – veja as outras

Embora as perspectivas sejam bastante positivas para o Grupo SBF, o papel funciona como uma “pimentinha” da carteira de 10 melhores ações para investir agora.

Fonte: BTG Pactual

O portfólio seleciona papeis com fundamentos interessantes e que podem entregar lucros promissores com algum gatilho de curto prazo.

Desde o início do ano, a SBF foi capaz de entregar valorizações bastante atrativas, mas pode ser que nos próximos pregões seja a vez de outras ações da carteira entregarem retornos “gordos”.

Ou seja, quem comprar apenas SBFG3 pode estar desperdiçando a oportunidade de buscar lucros com outras 9 ações desse portfólio. Isso porque a diversificação é indispensável para qualquer investidor que se preze.

A boa notícia é que a Empiricus Research está liberando a lista com as 10 recomendações (inclusive do grupo SBF) de forma totalmente gratuita.

Você não tem nada a perder e pode lucrar muito com as informações que encontrará. É possível simplesmente acessar o material, conhecer as outras 9 recomendações e, só depois, decidir se elas fazem sentido para os seus investimentos.

Tudo que você precisa fazer é clicar no botão abaixo ou em qualquer outro link desta matéria e seguir as instruções:

GRATUITO: SBF PODE SUBIR MAIS – CONHEÇA OUTROS 9 PAPÉIS ATRATIVOS

*Este conteúdo é apresentado por Empiricus.