Graças a recado de Lula, ‘gatilho’ para o rali da bolsa pode ser acionado nas próximas semanas

Em outubro, o Ibovespa, principal índice de ações brasileiras, encerrou em queda de 2% e a virada do mês não trouxe grandes mudanças na direção dos ativos de risco.

Com o início do ciclo de corte de juros nos Estados Unidos, a expectativa era de uma valorização das ações entre outubro e dezembro. E diante da frustração, muitos investidores podem pensar que a bolsa “perdeu o bonde” do rali de fim de ano.

Contudo, o CEO da Empiricus Research, Felipe Miranda, aponta que o presidente Lula deixou nas entrelinhas um recado de que o “gatilho” para o rali da bolsa pode ser acionado nas próximas semanas.

VEJA MAIS: 10 ações para comprar antes do rali da bolsa

Qual decisão de Lula pode ‘acionar’ o rali da bolsa?

No início de setembro tudo parecia estar preparado para a bolsa brasileira andar e o início do ciclo de corte de juros nos EUA deveria ser o “pontapé” para um movimento de alta nas ações domésticas.

Porém, no mesmo período acabamos nos deparando com outro obstáculo: a política fiscal interna. A divulgação do Relatório bimestral de receitas e despesas de agosto acabou frustrando as expectativas do mercado, que projetava cortes da ordem de R$ 10 bilhões nas despesas.

Como consequência, a falta de um ajuste fiscal resultou em uma disparada da curva de juros futuros. De acordo com o Boletim Focus mais recente, o mercado estima que o IPCA (índice oficial da inflação) deve romper o teto da meta em 2024, chegando aos 4,59%. Enquanto isso, a expectativa para a taxa básica de juros é de que ela encerre o ano em 11,75%.

Em resumo, os dados mostram que o mercado está bastante cético com relação ao compromisso do atual governo com as contas públicas. E diante da possibilidade de uma piora no cenário macroeconômico, Felipe Miranda aponta que dificilmente o mercado vai comprar bolsa antes de ver uma medida concreta.

Mas este cenário pode mudar em breve…

Em um podcast para assinantes, Miranda avaliou que Lula jamais irá dizer abertamente que está comprometido com o ajuste fiscal. Mas, o presidente tem deixado nas entrelinhas o recado de que um corte nos gastos públicos pode acontecer em breve.

O analista chamou a atenção para um post do presidente nas redes sociais, após a reunião com o ministro Haddad e ao fato de que importantes veículos de notícia e jornalistas estão comentando a possibilidade de um corte.

“Isso para mim é uma indicação de que vem um ajuste [...], e se vier mesmo o pacote, essa será a última pecinha que falta no quebra-cabeça para a gente ter um eventual rali”, disse Felipe.

Nesse sentido, o CEO da Empiricus continua apostando que a Bolsa brasileira tem chances de encerrar com uma sequência positiva em 2024. E também não é de hoje que Felipe Miranda vem dizendo que estamos em uma “zona compradora”.

10 ações para aproveitar a ‘zona compradora’ da bolsa

Embora o cenário pareça negativo para os ativos de risco, esta é a melhor hora para o investidor se posicionar e/ou aumentar a sua exposição, aponta o analista.

Miranda explica que neste momento a bolsa brasileira está negociando a múltiplos abaixo da média histórica, semelhantes a períodos de crise, como foi em 2020 durante a pandemia.

Veja no gráfico abaixo:

Ou seja, a bolsa está “incrivelmente barata”, ao mesmo tempo em que os fundamentos das empresas se mantêm, oferecendo a chance de comprar ações de qualidade com desconto. Isso é o que aponta o analista da Empiricus Research, casa de análise do grupo BTG Pactual.

Assim, pensando em aproveitar essas oportunidades, a casa realizou algumas mudanças na Carteira 10 Ideias. E você pode ter acesso a este portfólio completo, de forma gratuita.

No material, os analistas explicam com mais detalhes o que está em jogo para a bolsa brasileira este mês e revela as 10 ações mais recomendadas, bem como suas respectivas teses.

Para ter acesso, basta clicar no botão abaixo e seguir as instruções. Pode ficar tranquilo pois este conteúdo é 100% gratuito e em nenhum momento você será cobrado por ele:

GRATUITO: 10 AÇÕES PARA COMPRAR AGORA

*Este conteúdo é apresentado por Empiricus.