O Goldman Sachs identificou um grupo de empresas que, apesar do desempenho fraco no primeiro semestre, reúne fundamentos considerados sólidos e pode se recuperar no curto prazo, como a O'Reilly, a desenvolvedora chinesa de jogos NetEase e a plataforma financeira Tradeweb.

A analista Kate McShane recomenda atenção especial à O'Reilly Auto Parts, já que a recente pressão sobre as ações da empresa, que acumulam queda de 1% em 2026, não reflete a força do negócio. A análise do Goldman Sachs mostra que ela entregou um segundo trimestre mais forte do que seus concorrentes.

A O'Reilly parece ter escapado da desaceleração nas vendas que atingiu outras empresas do setor, mantendo o histórico de desempenho superior observado em trimestres anteriores.

McShane atribui parte desse desempenho à localização estratégica das lojas da companhia. Na avaliação da analista, as unidades seguem bem posicionadas, com pouca concorrência em um raio de cinco a dez milhas.

Esse fator deve reduzir, ainda, os temores do mercado em relação aos resultados do segundo trimestre, na sua avaliação. A expectativa é de que a empresa continue ganhando participação de mercado, beneficiada por uma demanda menos volátil do que no restante do setor.

A aposta na NetEase como alternativa ao ciclo da IA

No setor de tecnologia e entretenimento da China, a NetEase aparece como recomendação de compra do analista Lincoln Kong à CNBC. Mesmo com as ações acumulando desvalorização superior a 7% no ano, Kong avalia que o preço atual não reflete a resiliência demonstrada pela empresa.

Após os resultados do primeiro trimestre, o analista espera que esse desempenho continue, apoiado por catalisadores de curto prazo, como o lançamento de um novo jogo previsto para este mês, além de enxergar espaço para uma expansão adicional das margens de lucro.

Na visão do Goldman Sachs, um dos diferenciais da NetEase é sua classificação como um "compounder" (gerador de valor composto, na tradução livre) sem dependência da inteligência artificial (IA).

Enquanto parte do mercado se preocupa com os impactos da IA sobre softwares e com os investimentos elevados que vêm pressionando as margens de outras empresas de internet na China, ele vê que a NetEase se destaca por manter um crescimento consistente sem a mesma exposição.

Oportunidades em financeiras e publicidade digital

No segmento de infraestrutura de mercado, a Tradeweb também entrou no radar do Goldman Sachs. As ações da empresa acumulam queda superior a 4% em 2026, em meio a um ambiente de maior cautela dos investidores.

Para o analista Alexander Blostein, porém, os preços atuais representam uma oportunidade. A avaliação é de que o mercado está exagerando nas preocupações com a sustentabilidade do crescimento da receita. Ele resume a tese como um ativo "arrastado pelo sentimento, mas sustentado pelo crescimento."

Outra recomendação é a Liftoff Mobile, apontada pelo banco como uma empresa bem posicionada para capturar tendências estruturais da publicidade digital, com a expansão global da publicidade em aplicativos e da migração para estratégias de marketing de resposta direta.

Ao mesmo tempo, a incorporação de automação baseada em IA em toda a cadeia da tecnologia publicitária fortalece sua posição competitiva. Para o Goldman Sachs, a empresa reforça a estratégia de investir em ativos cujo valor fundamental supera o ruído de curto prazo do mercado.