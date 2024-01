Gerdau (GGBR4) cai 12% em 2024 e analista recomenda compra – por quê?

As commodities tiveram momentos de glória nos últimos anos com várias matérias primas batendo recordes de preço. Mas parece que em 2024 o mesmo otimismo não ronda mais este setor.

As expectativas para os preços das matérias primas, de acordo com Ruy Hungria, analista da Empiricus Research, estão bem “mornas”. Veja, por exemplo, o que o Goldman Sachs e o gestor João Piccioni, da Empiricus Gestão, esperam para o petróleo neste ano:

Fonte: CNN

Fonte: Empiricus Gestão

E o cenário de preços mais amenos não são exclusivos ao petróleo. O índice de commodities da Bloomberg, que combina o desempenho de diferentes commodities como o petróleo, gás, minério, soja etc., mostra uma desaceleração nos preços dos materiais:

Fonte: Bloomberg/Seu Dinheiro

Segundo o analista, o pico entre 2021 e 2022 se explica pelo cenário mais restritivo durante a pandemia, que diminuiu a oferta das commodities e elevou os preços a patamares recordes. Mas agora, o cenário é outro:

“Há uma sobreoferta de petróleo, queda nas perspectivas de crescimento da China (o que impacta o consumo de aço), além da queda da cotação de vários produtos agrícolas depois do boom da pandemia”, afirmou Ruy Hungria em coluna do portal Seu Dinheiro.

Porém, muito se engana quem pensa que é hora de fugir das ações de companhias de commodities. O analista defende que é muito diferente investir na commodity e em uma empresa do setor.

Por exemplo, desde março de 2022, o petróleo desvalorizou quase -30%, enquanto as ações da Petrobras (PETR4) saltaram quase 140%.

Embora o analista não recomende comprar PETR4, a performance da ação mostra que o pessimismo sobre os preços das commodities não deve ser o único fator a ser levado em consideração na hora de montar um portfólio – principalmente quando o assunto é o pagamento de dividendos. Segundo Ruy:

“Não é qualquer empresa de commodities que você deveria apostar, mas existem algumas que, mesmo com queda dos preços [das commodities], conseguem apresentar dividendos bons”, afirmou no programa Giro do Mercado.

Não é à toa que uma das melhores ações para buscar dividendos, segundo Ruy Hungria, é uma empresa siderúrgica. Trata-se de uma companhia que está sendo penalizada na bolsa devido ao cenário do setor de commodities, mas que pode pagar dividendos de até 10%...

ESTAS 5 AÇÕES SÃO AS MELHORES PARA BUSCAR DIVIDENDOS EM 2024 (SIDERÚRGICA ESTÁ NA LISTA)

Uma das favoritas para buscar dividendos neste ano é a Gerdau (GGBR4); entenda

Ruy Hungria é claro: “a minha recomendação não é fugir das empresas de commodities em 2024”. O analista inclusive defende que muitas ações do setor ficaram baratas com a narrativa do mercado de que este ano marcaria o “fim das commodities”.

A favorita do analista para ter em carteira agora é a Gerdau (GGBR4). A ação siderúrgica desvalorizou 12% desde o início do ano. O pessimismo do mercado se justifica pela pressão que as siderúrgicas brasileiras estão sofrendo com as importações de aço da China e a queda do minério de ferro.

Porém, Ruy acredita que a queda do papel é exagerada e fez as ações GGBR4 chegarem a um patamar de preço menor do que de fato valem – ou seja, estão baratas.

Além da cotação atrativa, a expectativa é de que a Gerdau pague dividendos de até 10% ainda em 2024, segundo as estimativas da Empiricus Research.

É claro que, assim como qualquer outro investimento, a tese envolve riscos e não há garantia de que as estimativas dos analistas vão se concretizar. Porém, os analistas estão otimistas sobre o potencial da ação e a recomendação da equipe de análise é de compra para o papel GGBR4.

A equipe de análise calcula um potencial tão atrativo para a ação que ela foi incluída em uma carteira de 5 melhores papéis para buscar dividendos em 2024. O portfólio reúne empresas sólidas, com preços atrativos e boa perspectiva de pagamento de proventos.

LISTA DE 5 MELHORES PAGADORAS DE DIVIDENDOS EM 2024: VEJA AS RECOMENDAÇÕES ALÉM DE GERDAU

Além de GGBR4: carteira de melhores pagadoras de proventos tem outras 4 recomendações

Mas embora a Gerdau seja considerada uma excelente ação para buscar lucros com dividendos, ela não deve ser a única incluída em carteira no cenário atual.

Isso porque mesmo sendo um bom investimento, na visão dos analistas, é indispensável diversificar as ações da carteira para minimizar riscos e potencializar as chances de lucro.

Pensando nisso, além da Gerdau, a Empiricus Research selecionou outras 4 ações consideradas as melhores para buscar proventos gordos neste ano. São papéis líderes de mercado, sólidos, baratos e com bom potencial de dividendos.

Entre as ações, está uma companhia que pode chegar a pagar 10,5% em dividendos, uma seguradora considerada um “reloginho” dos proventos e um papel que pode se beneficiar – e muito – das possíveis altas do Ibovespa em 2024:

Fonte: Empiricus Research

