Ganhe dinheiro com obras de arte, música e meio ambiente sem sair de casa

Você já ouviu aquele ditado que diz “não coloque todos os ovos em uma só cesta”? A moral dessa tão conhecida frase é que, seguindo esse conselho, se uma cesta cair no chão e todos os ovos dentro dela se quebrarem, nem tudo estará perdido, afinal ainda há outras cestas com mais ovos. Essa máxima se aplica muito bem quando o assunto é investimentos. E é por isso que é tão importante ter uma carteira de ativos diversificada.

A grande vantagem da diversificação do portfólio é a diminuição de riscos. Trata-se de uma estratégia que consiste em combinar produtos de tipos e setores variados, o que pode gerar um aumento de rentabilidade ou uma situação pendular, em que um dos ativos investidos apresenta uma queda, enquanto outro oferece mais retornos em um determinado período de tempo e, por isso, o prejuízo acaba sendo compensado ou, muitas vezes, até mesmo superado pelos ganhos.

Diversifique a carteira com ativos alternativos e tenha mais rentabilidade

Um investidor, por exemplo, que tem, em sua carteira, ativos em renda fixa e renda variável, pode estar sofrendo com a volatilidade do mercado de ações nos últimos tempos. Mas, por sua vez, com os ativos em renda fixa, em um cenário em que a taxa básica de juros, a Selic, chegou a 13,75% por ano, conseguir ganhos próximos ao índice é uma grande vantagem a ser aproveitada.

Ao mesmo tempo, se o investidor tiver aportes em ativos de renda variável que passem por uma grande valorização no mercado, não será um grande problema contar também com outros investimentos que estejam passando por momentos complicados. Assim, a diversificação ajuda também o investidor a agir com calma, sem se desesperar ao identificar a baixa de algum ativo, podendo esperar mais variações do mercado para decidir a melhor forma de agir — lembrando que manter a cabeça fria e ter paciência para esperar o longo prazo é uma das melhores qualidades que um investidor pode ter.

Invista em ativos diferentões

Outra grande vantagem em diversificar os ativos é poder optar por opções diferentes no mercado, sobre as quais, talvez, nem todas as pessoas tenham conhecimento, que não são relacionadas ao mercado de investimentos tradicional, mas que, mesmo assim (e por conta disso), possuem um alto potencial de retorno.

Você sabia, por exemplo, que é possível investir em música? Esse é um setor bastante bem sucedido e que tem crescido no Brasil e no mundo. Para se ter ideia, de acordo com dados disponibilizados em relatório pela Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI), o país tem o 11º maior mercado fonográfico do mundo, e chegou a impressionantes R$ 2,1 bilhões de faturamento em 2021 — valor que representa quase que o dobro do computado nos últimos três anos e alcançando um crescimento de 32% em relação ao ano anterior.

Saia do lugar comum: invista em obras de arte, royalties musicais e aproveite oportunidades de rendimento para além do mercado clássico de capitais

As plataformas de streaming, que apresentaram faturamento 34,6% maior em 2021, em comparação com 2020, chegando a R$ 1,8 bilhão, representam, hoje, 85,6% de todas as receitas do setor e puxam esses dados para cima — segundo informações do Spotify, por exemplo, são mais de 422 milhões de usuários ativos na plataforma por mês.

E o investimento não foge do tradicional: o dinheiro aplicado é usado para expandir os negócios de uma empresa e, nesse caso, consiste em escolher uma determinada carteira de canções, focando no retorno por meio dos royalties gerados com a execução dessas músicas.

Hoje, é possível também investir em obras de arte por meio de índices, sem que seja preciso comprar um quadro, por exemplo, mas apenas usufruir da valorização das obras ao longo do tempo. Os fundos de meio ambiente, tema que está e estará cada vez mais em alta, principalmente com o ESG, também são opções nas quais é importante ficar de olho, porque podem trazer excelentes rendimentos para a carteira.

É claro, porém, que para se jogar em investimentos diferentes e fora do mercado clássico de capitais, a melhor opção é contar com a ajuda de especialistas do mercado, para te ajudar a escolher os melhores ativos que façam sentido para a sua carteira e seus objetivos financeiros. A Empiricus Investimentos conta com uma seção especialmente dedicada a Ativos Alternativos. Nela, o investidor pode encontrar todas essas oportunidades mencionadas acima e ainda outras oportunidades de ativos especiais. Confira aqui!