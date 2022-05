Ganhar dinheiro dormindo: 5 ações com potencial de altos dividendos

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Vitreo.

Você já teve o sonho de viver de renda? Chegar àquele patamar em que seus ganhos com investimentos superam seus gastos mensais. Se sim, acaba de surgir uma excelente oportunidade que você precisa aproveitar.

Se você já investe em ações mas ainda não tem foco em dividendos, ou se nunca investiu em nada na vida, neste artigo você vai entender de uma vez por todas porque essa é uma estratégia divisora de águas que pode colocar bastante dinheiro no seu bolso.

Estou falando aqui da chance real de receber pagamentos regulares das maiores empresas do país. Pagamentos que eventualmente podem ser suficientes para pagar suas contas sem que você precise trabalhar.

Imagine desbloquear seu celular e ver que essas empresas depositaram R$ 500, R$ 1.000, R$ 2.000 ou até mais na sua conta sem que você precisasse trabalhar um segundo sequer por isso.

Quando você for ver, esses pagamentos já estão pagando suas contas, seu aluguel, seu supermercado, suas viagens…

Em algum tempo seguindo essa estratégia muitas pessoas alcançaram esse patamar. Hoje em dia, essas pessoas recebem essa grana com regularidade sem precisar trabalhar por isso.

E isso pode acontecer com você. Especialmente se você investir nas 5 ações que, de acordo com o analista Sérgio Oba, são as de maior potencial da Bolsa brasileira quando o assunto é dividendos.

Você já vai entender por quê. Por ora, quero que você entenda qual o verdadeiro potencial dessa estratégia.

1) Investir em dividendos é uma forma inteligente de diversificar suas fontes de renda

Esse é um padrão comum que se repete entre praticamente todas as pessoas ricas do mundo. Pode conferir.

As pessoas ricas quase sempre tem mais de uma fonte de renda. Veja o próprio Elon Musk, homem mais rico do mundo.

Enquanto escrevo este texto consigo lembrar, de cabeça, 3 fontes de renda do bilionário: SpaceX, Tesla e Starlink, empresas das quais ele é dono. Se você for pesquisar, com certeza vai encontrar muitas outras fontes.

O grande problema é que para nós, pessoas comuns que trabalham de segunda a sexta, é mais difícil seguir esse princípio.

Afinal, um emprego comum já ocupa cerca de 10 horas do seu dia, contando o tempo de ida e volta caso você trabalhe presencialmente. Conseguir um trabalho extra para as horas livres pode ser muito cansativo – e, às vezes, literalmente impossível.

Por isso os dividendos são uma forma inteligente de diversificar suas fontes de renda. Você não precisa trabalhar mais pra ganhar dinheiro com isso.

Ao investir com foco em dividendos, você transforma seu dinheiro em um funcionário. Enquanto você trabalha no seu emprego normal, seu dinheiro está trabalhando e gerando mais ganhos pra você.

A grande vantagem disso, obviamente, é que o dinheiro não dorme, não come, não perde tempo no trânsito – enfim, o dinheiro não para de trabalhar nunca.

E essa é outra vantagem do investimento em dividendos.

2) Investir em dividendos é uma forma de ganhar dinheiro que não depende do seu tempo

A verdade é que a grande maioria das pessoas não vai enriquecer trabalhando em um emprego normal, de carteira assinada – mesmo aquelas que ganham muito bem.

Simplesmente porque quem trabalha, troca tempo por dinheiro. E o tempo é um recurso limitado. Você só tem 24 horas em um dia e nunca vai ter mais do que isso.

Portanto, por mais que sua hora valesse 1.000 reais, você ainda precisaria trabalhar 1.000 horas para juntar R$ 1 milhão.

Por isso os dividendos são tão interessantes: eles são uma fonte de renda que não dependem do seu tempo. Com dividendos você pode, literalmente, ganhar dinheiro dormindo, enquanto seu dinheiro trabalha pra você.

Esse, inclusive, é um dos motes do maior investidor de todos os tempos, Warren Buffett: "se você não encontrar um jeito de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até morrer”.

Com certeza, Buffett não se arrepende de investir em empresas boas pagadoras de dividendos. Apenas no ano passado, por exemplo, sua empresa recebeu cerca de US$ 3,8 bilhões em dividendos – aproximadamente 18 bilhões de reais.

3) Investir em dividendos é uma forma de receber de volta dinheiro que você gasta

Essa é uma das belezas da estratégia de dividendos: na prática, você pode receber dinheiro que você gasta em serviços de empresas.

Vamos pegar um caso que, provavelmente, dói no bolso de todo brasileiro: o preço da gasolina.

Nos últimos meses, principalmente por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, o preço da gasolina disparou. Em alguns lugares, chegou a R$ 9,00.

Fonte: MotorShow, 09/05/2022

Esse aumento com certeza dói no bolso de todo motorista que precisa parar pra abastecer. Mas, se você fosse um dos investidores da Petrobras, poderia até comemorar esse novo cenário.

Afinal, a Petrobras foi uma das maiores beneficiadas com isso, liderando a lista de empresas mais lucrativas do país em 2022.

Fonte: Exame

E os investidores, é claro, têm direito a receber parte desse lucro através dos dividendos. Se você tivesse investido na empresa, teria direito a receber uma parte dos bilhões que a companhia distribuiu.

Fonte: ValorInveste

Aposto que você até ficaria feliz com o aumento da gasolina se isso significasse mais lucro pro seu bolso, certo?

O mesmo vale para empresas de vários outros segmentos: você pode receber dividendos de bancos, de seguradoras, de empresas de energia elétrica…

Praticamente todos os serviços dos quais você depende no dia a dia poderiam estar gerando dinheiro na sua conta – bastaria investir em empresas boas pagadoras de dividendos.

Será que isso é pra você? Entenda as vantagens de investir com essa estratégia

Isso sem falar que a estratégia de dividendos pode ser usada por praticamente qualquer pessoa – inclusive investidores iniciantes e os que nunca investiram na vida –, afinal:

Embora carregue o risco do investimento em ações, as empresas que pagam dividendos costumam ser sólidas, consolidadas e líderes de mercado. Tem risco? Claro que tem. Mas qual a chance de uma empresa como a Petrobras, por exemplo, quebrar e levar a zero seu investimento?

É um investimento bem acessível: pra seguir no mesmo exemplo, nesta quinta-feira (26) com apenas R$ 32,49 você já poderia comprar uma ação da Petrobras.

Não é necessário muito dinheiro pra começar. Claro, no começo, você vai receber menos se tem menos pra investir. Mas a beleza dessa estratégia é o efeito bola-de-neve. Você pode reinvestir seus dividendos pra aumentar sua quantidade de ações, assim gerando mais dividendos em uma espiral crescente de dinheiro no seu bolso.

Ficou convencido? Bom, agora fica a pergunta: quais as ações mais interessantes da Bolsa quando o assunto é dividendos?

Se é só isso que você precisa pra investir seguindo essa estratégia, não existem mais desculpas.

Afinal, o analista Sérgio Oba, head de research da Vitreo, acaba de liberar gratuitamente um relatório completo com as 5 ações mais quentes e com alto potencial de dividendos.

Estou falando de:

​​companhias maduras,

inseridas em grandes mercados,

líderes em seus segmentos,

sólidos balanços,

competitivas,

modelos de negócios resilientes,

alto nível de liquidez nas ações,

boa margem de segurança e…

com ótimos dividendos à vista.

E repito: o acesso a esse relatório é totalmente gratuito. Basta clicar nesse link e deixar seu contato pra receber no seu email em poucos minutos o nome das ações.

Não tem pegadinha. É uma recomendação rápida e prática pra você começar ainda hoje a investir nessas empresas – pra ter a chance de, em algum tempo, viver de renda com dividendos.

A medida faz parte de uma campanha da Vitreo, uma das principais plataformas de investimento do país, que inclusive faz parte do grupo BTG, maior banco de investimentos da América Latina.

A ideia é disseminar o conhecimento sobre o potencial gigantesco dessa estratégia para mais brasileiros. Muitas pessoas poderiam estar ganhando bastante dinheiro com isso, mas optam por deixar seu suado dinheiro em aplicações que dão prejuízo, como a poupança.

Isso precisa acabar. E é por isso que Oba está participando dessa campanha ousada de disseminação da educação financeira.

Então, resumindo, a ideia é simples: você clica no link, se cadastra e recebe no seu email o nome das 5 ações. Aí é só investir e pronto: os dividendos já vão pingar na sua conta mais rápido do que você pensa.

Pra fazer seu cadastro e receber os 5 nomes, é só clicar no link abaixo.

