Fundos imobiliários e fundos de infraestrutura são semelhantes. Conheça

Os fundos de infraestrutura (FI-Infra) são produtos relativamente novos: foram regulamentados pela CVM, com legislação própria, no final de 2019. Apesar de possuírem ativos e regulamentação diferentes, essses fundos têm diversas similaridades com os fundos imobiliários (FIIs).

Assim como um FII, o FI-Infra tem cotas negociadas na bolsa (com final código 11), paga rendimentos constantes e seus rendimentos e ganho de capital são isentos de pagamento de Imposto de Renda.

Para explicar as similaridades e diferenças entre os produtos, importantes para ajudar o investidor a diversificar a carteira de aplicações financeiras, o professor da EXAME Academy Arthur Vieira de Moraes recebeu no programa FIIs em EXAME Luis Bolfoni, gestor do fundo de infraestrutura do BTG Pactual, o BDIF11. O programa vai ao ar às sextas-feiras, às 15h.

Bolfoni aponta que o fundo atrai o pequeno investidor especialmente por conta de seu incentivo fiscal. Antes do FI-Infra, as únicas opções para investir em debêntures de infraestrutura incentivadas (com isenção de IR) era via fundos de renda fixa Crédito Privado ou FIDCs. "A questão é que só o nome do FIDC assusta, pois a regra é que invistam em crédito de maior risco e pulverizado".

Como forma de ter uma atratividade maior para o investidor que desejava investir em projetos de infraestrutura com isenção fiscal (nos fundos de renda fixa Crédito Privado não há isenção de IR), e que possam gerar retornos maiores com mais segurança (regras mais limitadas do que as dos FIDCs), foi criado o FI-Infra. Diferente dos FIDCs, no FI-Infra existem regras para concentração máxima e alocação mínima de debêntures de infraestrutura.

Tipos de FIIs X fundos de infraestrutura

Enquanto os FIIs se dividem entre fundos de tijolos (que investem em imóveis físicos) e de papel (aplicam em títulos de dívida), os fundos de infraestrutura foram fragmentados em duas estruturas: o FIP-E e o FI-Infra.

O FIP-E se assemelha aos fundos de tijolo. Nele o cotista é dono de uma porção do projeto e recebe seus dividendos. A diferença é que nos FIIs de tijolo, ao invés de dividendos, os cotistas recebem uma parte do aluguel dos imóvels nos quais investem.

Já o FI-Infra é mais parecido com um FII de papel. Sua receita vem dos proventos dos títulos de dívidas nos quais investe. São majoritariamente debêntures de infraestrutura, que devem fazer parte de, no mínimo, 85% da carteira. Os 15% restantes podem ser aplicados em outros títulos de dívida, inclusive em CRIs, que são as aplicações nos quais majoritariamente investem os FIIs de papel.

"O FI-Infra pode distribuir essas debêntures que não são de infraestrutura com isenção fiscal, mesmo que esses títulos não sejam isentos. Isso gera um ganho adicional", explica Bolfoni.

Perfil de risco

Éntre as diferenças do FII e FI-Infra, está o perfil de risco dos fundos. Enquanto um FII de papel investe no segmento imobiliário, o FI-Infra investe em projetos de infraestrutura, que tendem a ter um prazo mais longo de retorno. Sua garantia geralmente é o direito de explorar o serviço gerado pelo projeto.

O FI-Infra geralmente tem um perfil de risco maior porque além de investir em projetos de longo prazo, investem em debêntures que não têm rating triple AAA (high grade) Essas debêntures, explica Bolfoni, geralmente são emitidas por grandes empresas e pagam um prêmio muito baixo, equivalente ao de uma NTN-B.

Para obter mais retorno, um FI-Infra busca investir em projetos com risco de construção, feitos por empresas não tão conhecidas. É uma aplicação que o pequeno investidor evita comprar diretamente, porque requer acompanhamento e ajuste constante.

Como tem regulação de fundo aberto, o patrimônio de um FI-Infra é marcado a mercado diariamente. Dessa forma, o investidor tem uma boa noção do quanto vale o seu portfólio, explica o gestor.

BDIF11

Existem hoje nove fundos de infraestrutura listados na bolsa. O BDIF11 é um deles. Com patrimônio de R$ 500 milhões, foi criado em abril de 2021 com dois ativos. "Hoje já desinvestimos de ambos e encontramos novas oportunidades. O fundo é vivo, ainda que suas negociações sejam de baixa frequência se comparadas às de outros tipos de fundos".

O BDIF11 investe atualmente em seis setores diferentes: energia (o segmento mais desenvolvido para financiamentos), transporte, mobilidade urbana, saneamento, portuário e iluminação pública.

Além de cada segmento ter um risco diferente, mesmo dentro de um determinado segmento podem existir vetores de risco diferentes, explica Bolfoni. "No caso de concessões de rodovias, uma delas pode ter como fluxo principal veículos de passeio, enquanto outra pode ser mais voltada ao agronegócio. Ou seja, um setor pode não ir bem em um determinado momento, mas um projeto específico ainda pode registrar um bom desempenho".

O fundo distribui rendimentos semestralmente e também ganhos capital. Seus títulos têm prazo médio entre 15 a 20 anos. A meta de retorno é o índice IMA-B + 2%. É cobrada taxa de performance caso esse porcentual seja ultrapassado, provisionada diariamente, mas cobrada a cada quatro anos.