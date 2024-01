Fundo que rendeu 150% do Ibovespa tem Gerdau (GOAU4) e mais 13 ações; veja

A bolsa brasileira ganhou tração nos últimos 3 meses deste ano, alcançando máximas históricas. O Ibovespa, principal índice acionário do país, decolou e ultrapassou os 131 mil pontos no último pregão (18), o maior patamar até o momento.

Mas para João Piccioni, CIO da Empiricus Gestão, apesar dos ganhos recentes, a bolsa ainda está muito barata. Isso porque, embora o Ibovespa tenha renovado as máximas, ele ainda está muito distante de atingir o seu patamar histórico se ajustado à inflação.

Na prática, isso quer dizer que ainda há oportunidades para comprar ativos brasileiros pagando barato.

“Tem muita ação negociando a descontos bem grandes em relação aos seus preços históricos. Empresas que vão desalavancar bastante por conta da queda dos juros e que vão gerar fluxos de caixa bem mais parrudos para os investidores”, explica Piccioni.

E são ciclos como estes, de alívio nos juros criando condições propícias para um rali dos ativos de renda variável, que criam oportunidades para avanços patrimoniais consistentes. Ou seja, para que você possa pegar grandes “porradas” na bolsa e ganhar dinheiro com isso.

No entanto, Piccioni alerta que é preciso saber escolher as ações certas. Como gestor do fundo de ações que rendeu 150% do Ibovespa nos últimos 36 meses, ele está sempre em busca das melhores oportunidades que possam turbinar o bolso dos investidores.

E, felizmente, ele já tem os nomes certos que podem se beneficiar do ciclo de alta da bolsa. Piccioni selecionou 14 ações para alocação do Deep Value Brasil FIA, e as dividiu em dois blocos:

Bloco 1 : composto por 5 ações que representam quase a metade do fundo, de qualidade excepcional e que já se provaram ao longo do tempo;

Bloco 2 : composto por 9 ações com concentração um pouco menor, que têm qualidade mas ficaram à deriva nos últimos anos - e podem se recuperar em 2024.

Metalúrgica Gerdau (GOAU4) e mais 13 ações para comprar agora

Como principal posição do fundo, Piccioni destaca a Metalúrgica Gerdau (GOAU4). Embora a ação tenha acumulado 17% de queda este ano, o gestor está confiante de que a empresa pode passar por uma reviravolta no próximo ano.

“Mesmo com esse ciclo de queda, a empresa está super saudável, é líder de mercado no seu segmento e conseguiu, mesmo com o ambiente mais difícil, gerar uma rentabilidade capaz de pagar dividendos e fazer recompras de ações”, explica.

Piccioni acredita que, em um cenário mais positivo para a produção de aço, poderemos ver a Gerdau desempenhar muito bem na bolsa. “Se ela continuar entregando dividendos e recomprando ações em um cenário de juros ainda menor no ano que vem, ela vai ficar ainda mais atrativa”, destaca o gestor.

Hoje, a ação da Gerdau está inserida no Bloco 1 do fundo gerido por Piccioni. Para ele, trata-se de uma empresa com uma boa margem de segurança e que deveria estar sendo negociada com um prêmio muito maior do que está sendo hoje: “tem pouco para cair e muito para subir. No pior dos casos, vai gerar um retorno para o investidor muito maior do que a taxa Selic”.

Mas a Gerdau não é a única empresa recomendada pelo gestor. Além dela, ele também está de olho nas ações de outras 13 empresas listadas em bolsa.

Duas delas, inclusive, são de companhias que foram “esquecidas” pelos investidores, mas que também podem surpreender no ano de 2024. Trata-se das ações da Yduqs (YDUQ3) e da Rede D’Or (RDOR3).

Elas fazem parte do Bloco 2 do fundo gerido por Piccioni, foram bastante penalizadas na pandemia, passaram por reestruturações importantes e agora podem estar preparadas para retomar os níveis de preços históricos, na visão dele.

Agora, se você quiser, pode ter acesso às outras 10 ações selecionadas por Piccioni para surfar o ciclo de alta da bolsa. Ele divulgou os nomes de todas elas na sua última Carta do Gestor, que está disponível de forma gratuita para qualquer pessoa interessada.

É claro que essa não é uma carteira de ações, e sim a composição de um fundo. Sendo assim, as posições podem ser ajustadas conforme necessário.

Para acessar e conhecer todas as 13 recomendações do gestor, basta clicar no link abaixo e completar o seu cadastro gratuito.

CONHEÇA TODAS AS 13 AÇÕES DO FUNDO QUE RENDEU 150% DO IBOVESPA

Veja como acessar todas as recomendações de João Piccioni de graça

Com cerca de 20 anos de atuação no mercado financeiro, João Piccioni é hoje gestor do fundo de ações Deep Value Brasil FIA, que acumula rentabilidade de 23,25% desde que foi criado, há 36 meses, enquanto que o Ibovespa, o principal índice da bolsa, acumula 15,36% de valorização no mesmo período.

Agora, você pode conhecer a composição deste fundo na íntegra, a partir da Carta do Gestor compartilhada por João Piccioni para qualquer pessoa interessada. Nesta carta, você poderá conhecer mais sobre o fundo de ações, e também conhecer todas as recomendações e teses de investimentos do gestor.

Em um cenário como este, em que a bolsa abre oportunidades de mudar o patamar financeiro dos investidores, ter informação de qualidade em mãos, de nomes renomados do mercado, pode ajudá-lo a tomar decisões mais inteligentes pelo seu patrimônio.

Por isso, aconselho que você ao menos libere o seu acesso gratuito e conheça as ações recomendadas por Piccioni. Depois você pode decidir se essas indicações fazem sentido para o seu patrimônio ou não.

Afinal, você não gastará nada em nenhum momento, mas pode lucrar muito com todas as informações que irá encontrar.

* Este conteúdo é apresentado por Empiricus