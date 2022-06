Fundo que entregou 648% abre para novos investidores; veja como entrar

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Vitreo

O fundo de ações líder de rentabilidade no Brasil nos últimos 13 anos está aberto para novos investidores. Trata-se do Atmos Ações, produto que entregou, até maio deste ano, 648,5% de lucros, quase 10 vezes mais do que o Ibovespa no período.

Fonte: Quantum Axis - Período: 15/10/2009 a 25/05/2022

Perceba que, além de “humilhar” o principal índice de ações da bolsa brasileira, o Atmos lidera com folga em relação aos outros fundos de ações melhores posicionados.

Além disso, o gráfico não leva em conta um período de tempo em que a Atmos brilhou, mas sim todo o seu histórico. Ou seja, ela brilha desde que começou a atuar no mercado.

Outro fato interessante a respeito do fundo é a distribuição consistente ao longo dos anos. Quem deixou o dinheiro no Atmos Ações por ao menos cinco anos, independentemente do período, foi capaz de ao menos duplicar seu patrimônio. Em alguns casos, triplicar.

SAIBA AQUI COMO INVESTIR NO FUNDO DE AÇÕES LÍDER EM RENTABILIDADE NOS ÚLTIMOS 13 ANOS

Por que agora? Entenda o que fez a Atmos abrir para aportes

A abertura do Atmos Ações para novos aportes e investidores é um fenômeno que não se repete com grande frequência. Para que você tenha uma noção, a última vez em que isso ocorreu foi em abril de 2020, no auge da crise provocada pela Covid-19 nas bolsas.

O que essas duas aberturas têm em comum? Bem, para a Atmos, o momento de agora é, assim como há dois anos, uma oportunidade de comprar boas ações, que estão extremamente baratas por conta do contexto macroeconômico.

Se na pandemia tínhamos muitas dúvidas quanto ao funcionamento da economia, agora são o ciclo de juros e inflação altos, a quebra das cadeias logísticas globais e a polarização política do país que precificam bons ativos para baixo. Logo, há uma oportunidade evidente para ganhar dinheiro.

“Para investidores de longo prazo, esse é o momento ideal de combinar a experiência dos melhores gestores de ações da indústria com a oportunidade de promoções na Bolsa”, explica o analista CNPI Bruno Mérola, especialista em fundos de investimento da Empiricus.

Segundo Mérola, a filosofia de investimento da Atmos se baseia em dois conceitos;

O “value investing”, ou seja, na busca por empresas de valor que estejam sendo negociadas abaixo do seu preço, que devem ser seguradas por prazos mais estendidos;

A percepção de que riscos excessivamente altos não compensam retornos adicionais , ou seja, embora o Atmos Ações seja um investimento mais arrojado, existem travas para que o investidor não perca tanto dinheiro em cenários ruins.

DEIXE AQUI SEU CONTATO PARA PODER RESERVAR UMA COTA DO ATMOS AÇÕES PARA SUA CARTEIRA

Como investir no Atmos Ações

Existem basicamente três formas de o investidor acessar o fundo Atmos Ações - e cada uma delas depende do tamanho da capacidade de aporte e do perfil de cada investidor:

Investimento Direto : o aporte direto de recursos com a gestora, que foi encerrado no dia 23 de maio, exigia um investimento mínimo de R$ 500 mil, valor totalmente inacessível para a grande maioria dos investidores. Espelhos do Fundo : Algumas corretoras e distribuidoras estão disponibilizando o Atmos Ações por meio de espelhos dentro de suas plataformas.

A Vitreo, por exemplo, oferece o VTR ATMR III, que tem um aporte mínimo mais acessível, de R$ 10 mil. Como a procura pelo fundo é muito grande, é preciso reservar seus aportes. As reservas acontecem entre 13 e 15 de junho e a liquidação, no dia 17. Caso sobre, o que é muito improvável, as reservas abrem novamente no dia 27.

Essa modalidade está disponível apenas para investidores qualificados (mais de R$ 1 milhão investido no total ou com certificação aceita pela CVM).

QUERO RESERVAR AGORA MINHA COTA NO ATMOS AÇÕES

3. Investimento indireto: para quem deseja fazer aportes mais modestos ou não se enquadra como investidor qualificado, a melhor opção é fazer o investimento indireto no Atmos Ações, ou seja, comprar cotas de FoFs (fundos de fundos) que aplicam no Atmos.

A Vitreo, por exemplo, conta com duas opções interessantes nessa modalidade: o FoF Melhores Fundos Ações, com aporte mínimo de apenas R$ 100, em que o Atmos terá um peso de 15%, e o FoF Melhores Fundos, com aporte mínimo de R$ 1.000 e participação de 6% do Atmos.

[A PARTIR DE R$ 100] QUERO INVESTIR NO ATMOS AÇÕES DE MANEIRA INDIRETA

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Vitreo