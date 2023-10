Fundo de pensão da Petrobras investe em FII que é aposta da Empiricus Research

O tubarão do mercado de cerca de R$ 111 bilhões, o fundo de pensão dos funcionários da Petrobras, possui um “apetite” voraz quando o assunto são os fundos imobiliários, os famosos FIIs.

Para você ter uma noção, o fundo Petros tem investido cerca de R$ 473 milhões em seis fundos imobiliários.

Mas antes de investir nesse segmento, a entidade contou em entrevista ao portal Money Times que precisou fazer uma “análise criteriosa” na hora de escolher os ativos, principalmente pensando na qualidade dos FIIs.

E depois de tanto analisar, o fundo de pensão acabou “esbarrando” no setor de shopping centers, no qual, inclusive, tem como uma de suas apostas um fundo recomendado pelo especialista em FIIs da Empiricus Research, Caio Araujo.

O fundo que vem chamando a atenção do “tubarão” do mercado e está no top 5 melhores fundos para se investir em outubro.

Setor de shoppings em ascensão? Conheça o XP Malls e entenda por que ele é uma das apostas da Petrobras e da Empiricus Research

Sem mais enrolações, o investimento “queridinho” dentro do portfólio do tubarão do mercado é o XP Malls (XPML11), um FII de shoppings com um portfólio bastante diversificado entre 16 ativos em sete estados do país.

Segundo Caio, o tipo de consumidor que frequenta os shoppings desse FII, que é um público de alta renda, permite que esses imóveis tenham mais “resiliência” em momentos de crise.

Isso porque seu público consegue manter o poder de compra ao longo do tempo e atravessa crises de forma menos sensível.

Outro ponto positivo desse fundo imobiliário é a atenção especial que a gestão tem dado para a melhora da estrutura de capital, por meio da utilização dos recursos captados para a amortização antecipada de parte das dívidas.

E não para por aí…

Os analistas estimam que ele possa ter um upside de aproximadamente 3,5% antes do último preço de fechamento, aliado à distribuição de rendimentos em torno de 8% nos próximos 12 meses.

Mas se engana quem pensa que esse FII é a única boa oportunidade do momento no mercado.

Além dele, existem outros quatro fundos imobiliários que Caio enxerga como vantajosos para se investir no segmento.

Conheça a carteira com o top 5 melhores fundos imobiliários e entenda por que essa pode ser um oportunidade de ouro

Um dos critérios usados pela Petros na hora de escolher investir no setor dos fundos imobiliários foi a grande rentabilidade gerada pelo segmento.

Levando isso em consideração, é possível ver o verdadeiro sucesso que a carteira 'top 5 melhores fundos imobiliários' da Empiricus Research tem feito nos últimos meses.

Isso porque o portfólio já conseguiu bater a valorização em 4,63% do IFIX (índice dos fundos imobiliários) entre março e setembro deste ano. Veja:

Em síntese: no acumulado do ano, a carteira de top 5 fundos acumula um retorno de 19,26%, ante 14,63% do benchmark.

A boa notícia é que você pode acessar a carteira com todas as recomendações, caso queira.

Em um relatório totalmente gratuito, Caio explica em detalhes a tese por trás de cada fundo, sendo possível encontrar na lista de recomendações investimentos como:

Um FII de crédito tradicional no mercado que pode render até 24,4%, somando a valorização das cotas e dividendos;

Um FII de lajes corporativas que pode dar lucro de 13,7%, somando valorização e dividendos;

Um FII de shopping com upside estimado de 11,5%, aliando a valorização das cotas com o pagamento de dividendos.

*Este conteúdo é apresentado por Empíricus