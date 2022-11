‘Fila do Pix’ da Receita: valores para 2023 podem ultrapassar R$ 8,7 mil

EMPIRICUS - UM CONTEÚDO PROMOCIONAL

Milhões de brasileiros podem ingressar, até dezembro, na fila para receber um Pix da Receita Federal.

Trata-se de uma devolução parcial dos impostos pagos ao longo de 2022, mas que muita gente acaba perdendo por não saber os requisitos ou não se atentar ao prazo.

‘Pix’ de anos anteriores bateu R$ 8,7 mil

Existe uma modalidade de investimento que permite que você engorde sua restituição do Imposto de Renda.

Trata-se da previdência privada.

Só por fazer esse investimento, você tem a chance de receber de volta uma grana extra todo ano.

Veja só o depoimento de uma contribuinte que investiu em 2021 e recebeu o retorno em 2022:

Conclusão: ela deixou de pagar R$ 7,5 mil de imposto em 2022 e recebeu R$ 1,5 mil da Receita Federal

Uma outra investidora contou à Empiricus que recebeu R$ 8.733,38 de restituição em 2022. Veja o print da sua declaração no programa da Receita Federal:

Sem o aporte da previdência, ela teria que pagar R$ 8.350,65 de imposto. Veja a simulação que ela fez:

Você percebeu que, no exemplo em questão, este investimento foi responsável por um “ganho” de R$ 17 mil para a investidora, considerando o que ela recebeu e o que ela deixou de pagar?

O pagamento de 2022 já foi… Quem pegou, pegou. Mas ainda dá tempo de entrar na fila para poder receber seu PIX em 2023. Só que você precisa agir ainda este ano. Se virar o ano e você não fizer nada, você perde o seu benefício.

“Fila do Pix” abriu em janeiro e vai se fechar em breve

Tradicionalmente, todo ano, a Receita Federal faz esse depósito religiosamente. Isso ocorreu no governo de Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. E não tem qualquer sinalização para mudar isso.

E mais do que isso: a lei atual prevê que o dinheiro seja depositado em qualquer cenário econômico:

A bolsa de valores pode cair ou subir…

A taxa de juros pode cair, subir ou ficar igual...

Pode ter guerra na Ucrânia, o dólar pode disparar, o preço do petróleo pode ir às alturas…

A Receita Federal nunca deixou de pagar.

É por isso que muitos especialistas em finanças pessoais consideram que esse é o melhor investimento para você fazer ainda em 2022, já de olho no “retorno” esperado para 2023.

Para buscar receber essa grana extra da Receita Federal no ano que vem, você precisa seguir os seguintes passos:

1 - Verificar se você está habilitado a receber dinheiro de volta da Receita Federal em 2023

Não é pra todo mundo que vale a pena investir em previdência privada para tentar engordar a restituição do Imposto de Renda. Talvez seja seu caso, como o das leitoras que mostramos acima. Mas talvez não seja uma boa para você.

Depende única e exclusivamente da sua situação pessoal: qual sua renda, se você estuda, se tem filhos e outros fatores bem pessoais.

De qualquer forma, pode ser que você tenha dinheiro na mesa. Vale a pena, portanto, consultar as regras para verificar.

Você não precisa pagar nada para isso. Não tem nada a perder, mas pode ter um dinheiro a receber em 2023.

2 - Calcular o valor ideal do seu aporte na previdência privada para maximizar sua grana extra

Existe um número ótimo para investir em previdência privada para turbinar sua restituição. É o melhor valor para investir e ganhar essa espécie de “cashback” no ano que vem na forma de restituição.

Mas você precisa ficar esperto para não cair em nenhuma “pegadinha”. É que existe um limite do quanto dá para ampliar sua restituição. Se você errar o número e investir um valor muito alto, pode até pagar mais impostos. E isso aí “ninguém merece”…

Então, você precisa calcular o seu número ideal.

A boa notícia é que você consegue baixar uma planilha gratuita para simular o aporte ideal e também o valor que você deve receber de volta em 2023.

3 - Sabia que além de receber um PIX em 2023, você pode turbinar sua aposentadoria?

Ampliar sua restituição do Imposto de Renda do ano seguinte é só uma das vantagens da previdência privada. Mas essa aplicação financeira tem diversos outros benefícios.

Você sabia que dá para pagar MENOS IMPOSTO sobre o rendimento das aplicações financeiras em fundos de previdência?

É que a mordida do Leão pode ser menor na previdência do que em fundos de investimento tradicionais, no Tesouro Direto, nos investimentos em ações, entre outros, no longo prazo.

É por isso que muita gente opta por investir em previdência privada em vez de comprar ações diretamente ou investir em fundos de investimento.

Mas na hora de escolher o fundo, o investidor precisa ficar esperto. É que o mercado tem de tudo:

Alguns fundos de previdência privada são péssimos , com rendimento pífio e taxas abusivas.

, com rendimento pífio e taxas abusivas. Outros são excelentes, com taxas competitivas, bons rendimentos, gestão de primeira linha e todas as vantagens da previdência.

Para você ter uma ideia de quanto tem produto ruim, a equipe de análise de fundos de investimentos da Empiricus Research montou uma lista com os 150 piores fundos de previdência do mercado. A maioria desses fundos são vendidos pelos grandes bancos, mas são verdadeiras furadas (veja a lista completa neste guia).

Então, é preciso saber escolher bem os fundos para pegar as melhores opções do mercado e também fugir das roubadas.

Cortesia: baixe o Guia Gratuito da Previdência Privada e saiba o essencial antes de investir

Para te ajudar com todas essas questões, a Empiricus Investimentos liberou como cortesia um Guia da Previdência Privada.

Você vai encontrar as seguintes informações:

Como aproveitar as vantagens fiscais desta aplicação, investindo ainda em 2022;

desta aplicação, investindo ainda em 2022; PGBL ou VGBL , qual é a modalidade de previdência mais indicada para você ;

, qual é a modalidade de previdência ; Planilha financeira para calcular quanto você precisa investir para maximizar a sua restituição do IR;

para calcular quanto você precisa investir para maximizar a sua restituição do IR; Lista com os 150 piores fundos de previdência privada do Brasil para você passar longe;

para você passar longe; 4 sugestões de bons fundos de previdência para você investir.

Você pode ler o Guia da Previdência DE GRAÇA e buscar sua renda extra em 2023. Basta se cadastrar neste link para receber as instruções para acessar o conteúdo.

Não se preocupe: você não precisa pagar nada em nenhum momento. Vale a pena, portanto, consultar o Guia e depois avaliar se vale a pena investir em previdência privada para buscar uma renda extra em 2023.

