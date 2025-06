Fase díficil não impede Gerdau (GGBR4) de entregar bons dividendos, diz analista

Fonte: Canva (Canva)

É comum que investidores se concentrem em ações de empresas que estão se destacando, como um grande bancos ou uma prestadora de serviço. No entanto, essa não é a única estratégia que pode ser utilizada para buscar retornos relevantes na Bolsa.

Segundo Ruy Hungria, analista da Empiricus Research, papéis de companhias que enfrentam dificuldades conjunturais também podem oferecer boas oportunidades, principalmente quando negociados com forte desconto em relação ao seu valor intrínseco.

“Às vezes o valuation de uma ação fica tão barato que vale a pena comprá-la mesmo assim”, afirma o especialista.

Na visão dele, esse é justamente o caso da Gerdau (GGBR4), uma gigante que “não vive os seus melhores dias desde que o mercado brasileiro começou a ser inundado por aço importado, anos atrás”.

Mas, Hungria está tão otimista em relação ao desempenho futuro dela que a incluiu o papel nas suas recomendações para quem deseja buscar dividendos.

DIVIDENDOS: CONHEÇA A CARTEIRA RECOMENDADA DA EMPIRICUS RESEARCH

Diversidade regional é um dos fatores que coloca a Gerdau (GGBR4) à frente de suas concorrentes

Na semana passada, a Gerdau (GGBR4) chegou a subir 10% na Bolsa de Valores.

O bom desempenho da empresa se deve ao fato dela possuir operações em áreas que estão sendo menos impactadas pelas exportações da China, como a América do Norte.

“Nos Estados Unidos, as tarifas de 25% implementadas em fevereiro vem ajudando a proteger a indústria local”, explica Hungria.

Segundo ele, o cenário ainda melhorou quando esse valor subiu para 50% no início do mês. Sua tese é de que essa mudança “resultará em melhora de volumes e preços no mercado norte-americano”.

“A diversificação regional tem se mostrado uma virtude para a Gerdau e deve ajudar a compensar um cenário ainda desafiador no Brasil. Suas concorrentes que dependem quase que exclusivamente do mercado local têm sofrido bem mais”, diz.

SLC Agrícola (SLCE3) também pode ser uma boa pedida para quem deseja buscar dividendos

Outra empresa que pode impressionar os investidores em breve, na opinião de Hungria, é a SLC Agrícola (SLCE3).

Eventos climáticos como o El Niño colocaram à prova sua resiliência nos últimos meses, mas seus últimos resultados mostram uma forte melhora na produtividade, de acordo o analista.

Em um relatório assinado em conjunto com Rodolfo Amstalden e Isabelle Oliveira, ele defende que a empresa está “bem preparada para capturar a melhora do ambiente agro já neste ano”.

Além de existir uma perspectiva positiva para o milho, a SLC Agrícola soube aproveitar a ‘maré ruim’ que afetou ela e outras companhias agrícolas para compras novas terras e expandir sua produção neste e no próximo ano.

Carteira recomendada de dividendos está sendo liberada gratuitamente; veja

A atual carteira de dividendos da Empiricus Research contém outras três recomendações fora a SLC Agrícola e a Gerdau.

Para ajudar os investidores que desejam buscar lucro com proventos de empresas brasileiras, a Empiricus está disponibilizando o acesso à carteira de forma 100% gratuita.

Para liberar o acesso ao nome de todas as ações indicadas pela casa de análise financeira, basta clicar no botão abaixo e preencher as informações solicitadas.

Um e-mail com instruções para visualizar a carteira recomendada de dividendos será enviado para a sua caixa de entrada.

QUERO CONHECER AS 5 AÇÕES PARA BUSCAR DIVIDENDOS