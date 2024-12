‘Extremamente resiliente’: a ação favorita de analista para buscar lucros ainda em 2024

Infelizmente, o ano de 2024 está se encerrando, aparentemente, sem um final feliz no mercado brasileiro de investimentos.

Isso porque vivemos um momento de bastante aversão ao risco no país, especialmente após o governo anunciar o pacote de corte de gastos, juntamente com algumas medidas tributárias que não agradaram muito o mercado.

O dólar e o Ibovespa reagiram negativamente, decolando e despencando, respectivamente. Já a inflação e os juros também devem permanecer em alta por tempo indeterminado.

Porém, esse cenário não significa que o investidor deva sair da bolsa imediatamente. Afinal, há analistas em busca de oportunidades que possam surgir em meio às turbulências. E elas ainda existem, é necessário apenas mudar a estratégia para encontrá-las.

Podemos entender melhor com Larissa Quaresma, analista de ações da Empiricus Research, casa de análise do grupo BTG Pactual.

Analista aponta estratégia para buscar retornos na bolsa brasileira ainda este ano

Larissa Quaresma ressalta que, apesar de tudo, é bom estar ciente de que a bolsa brasileira ainda está em um patamar considerado barato:

“O que vemos é um mercado sobrevendido: o Ibovespa está em 126 mil pontos, com retorno esperado de 4,6% a.a. acima do juro real de 10 anos. Este pode representar um bom ponto de entrada para os investidores com tolerância à volatilidade e horizonte de longo prazo”, afirmou.

Ou seja, o futuro ainda reserva resultados melhores que o que vemos hoje no Ibovespa, o que pode injetar um pouco mais de otimismo para quem quiser investir.

Em segundo, é necessário, sim, estar atento ao contexto atual e as armas necessárias para enfrentá-lo.

A analista é responsável por elaborar uma carteira recomendada com as 10 melhores ações para investir a cada mês. Para dezembro, traz novamente 10 papéis de qualidade disponíveis na bolsa, com a única diferença sendo no critério usado ao selecioná-los. Como afirma em seu relatório da última segunda-feira (2):

“Tudo indica que o fiscal continuará estimulando a economia, o que, somado à inflação acima da meta, significa que os juros devem ficar cada vez maiores, especialmente em um ambiente de dólar forte. Por isso, reforçamos a estratégia de defensividade, aumentando o peso em setores defensivos e priorizando empresas resilientes ao macro.”

Podemos comparar a um técnico de futebol que, vendo seu time sob fortes ameaças, substitui um atacante por um zagueiro a mais, para aumentar a linha de defesa e se proteger, enquanto apenas espera o momento perfeito para contra-atacar. E o jogo continua – ninguém abandona o campo por estar em desvantagem.

E o que seriam setores “defensivos”? Na visão de Larissa, ações do setor financeiro, que não estão necessariamente na ponta “devedora” dos juros e, com isso, podem continuar entregando bons resultados.

Mas qualquer empresa financeira é válida? Não necessariamente. A analista introduziu à carteira ações de um banco de investimentos que, segundo ela, tem mostrado “uma operação extremamente resiliente” e de rentabilidade nos últimos anos, mesmo em cenários difíceis para a economia brasileira.

Estamos falando de um banco:

Fora do radar da maioria dos investidores;

Considerado uma small cap , ou seja, uma ação de menor valor de mercado e, por isso, maior potencial de valorização;

Negociado a múltiplos bastante atrativos atualmente, o que significa que está barato.

Além disso, a analista também menciona que o banco anunciou dividendos extraordinários recentemente, equivalentes a um yield de 5%. “O que ainda não foi completamente precificado na nossa visão”, afirmou.

Ou seja, essa pode ser uma excelente oportunidade de buscar lucros na bolsa ainda este ano.

Caso você tenha se interessado em conhecer as recomendações de Larissa Quaresma, aqui vai uma boa notícia. O Seu Dinheiro está disponibilizando gratuitamente o acesso à carteira recomendada da analista com as 10 melhores ações da bolsa neste mês de dezembro.

Essa é a sua chance de conhecer não apenas o banco de investimentos selecionado especialmente para este mês, mas 9 outras teses que também seguem o mesmo critério:

São ações de qualidade;

Estão baratas; e

Têm alto potencial de valorização.

*Este conteúdo é apresentado por Empiricus.