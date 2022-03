EXAME premia melhor gestora de investimentos do ano nesta quarta

Nesta quarta-feira, 24/3, a EXAME irá reconhecer e premiar os melhores gestores de fundos de investimentos dos últimos dois anos. No evento Melhores do Mercado 2022, os profissionais do mercado financeiro serão prestigiados a partir das melhores performances em 2021, considerado um ano com muitos desafios para a economia, o mercado de capitais, e, consequentemente, para os gestores.

Acompanhe quais serão as principais referências reconhecidas do mercado financeiro

A transmissão está programada para às 11h30 e será fechada e exclusiva, sendo realizada diretamente da Casa Itaim, em São Paulo, para os canais digitais da EXAME Invest. Garanta sua participação.

Foram mais de 1,2 mil fundos analisados pela metodologia autoral da EXAME com parceria técnica da consultoria Quantum Finance. Serão premiados fundos em seis diferentes categorias:

Renda Fixa Crédito Privado High Grade

Renda Fixa Debêntures Incentivadas

Multimercado Macro

Multimercado Long Short & Equity Hedge

Ações Long Bias

Ações Long Only

Além disso, o prêmio “Asset do Ano” será oferecido à gestora com melhor desempenho em diferentes categorias em 2021.

Por que premiar gestores?

Gestores de investimentos são profissionais que merecem ser reconhecidos pela alta performance e pelo impacto causado na sociedade e na economia através de suas decisões de investimentos. Mas, além disso, também é preciso dar luz àqueles que, mesmo em tempos de crise, conseguiram desenvolver bem suas atividades e se tornaram referência de que é possível ter sucesso em momentos conturbados.

Garanta sua presença e assista ao prêmio Melhores do Mercado 2022 nesta quarta-feira, 24/3 às 11h30.