EXAME premia hoje os melhores gestores de fundos do mercado

Adaptação, estratégia e visão de mercado. Os dois últimos anos de pandemia foram desafiadores no mercado financeiro e exigiram cada vez mais dos gestores de fundos de investimento.

Enquanto o mercado ainda lida com os desafios relacionados à superação da pandemia, novos fatores de incertezas e riscos surgem no cenário nacional e internacional, como a Guerra entre Rússia e Ucrânia, a inflação mais elevada em décadas no mundo, o início do aperto monetário nos países desenvolvidos e as eleições presidenciais no Brasil em outubro.

Em momentos tão desafiadores, é importante reconhecer aqueles que conseguem servir de norte e demonstrar que é possível manter o crescimento mesmo em condições adversas. É nesse contexto que a EXAME anuncia a premiação Melhores do Mercado 2022, que representa a volta do mais completo e tradicional ranking de fundos de investimento do país, com duas décadas de tradição e a credibilidade dos quase 55 anos de existência da marca.

O ranking vai destacar, homenagear e premiar os gestores dos melhores fundos de investimento do país nos últimos dois anos e, em particular, de 2021.

Chegou o momento de reconhecer aqueles que mais se destacaram no mercado de investimentos. Participe

A premiação será realizada nesta quarta-feira, dia 23 de março, às 12h, em cerimônia fechada e transmitida ao vivo da Casa Itaim, em São Paulo, para os canais digitais da EXAME Invest. Clique aqui e veja como participar.

Para chegar aos premiados, a EXAME definiu, com a ajuda de especialistas do mercado, uma metodologia que levou em consideração três fatores principais: performance, consistência do resultado e gestão de risco.

A elaboração do ranking a partir da metodologia da EXAME foi feita pela consultoria Quantum Finance.

Os fundos foram divididos em seis categorias, segundo a estratégia:

Renda Fixa Crédito Privado High Grade

Renda Fixa Debêntures Incentivadas

Multimercado Macro

Multimercado Long Short & Equity Hedge

Ações Long Bias

Ações Long Only

Haverá, por fim, a premiação de “Asset do Ano” para a gestora com desempenho mais destacado em diferentes categorias em 2021.

Foram analisados cerca de 1.200 fundos que atenderam a critérios preestabelecidos, como PL (patrimônio líquido) mínimo na data de corte, médio e mínimo no período de análise e o fato de serem fundos abertos, entre outros. Os critérios exatos serão divulgados por ocasião da apresentação dos premiados.

“Estamos muito satisfeitos em premiar os melhores gestores do mercado de investimentos. O novo ranking da EXAME traz aspectos importantíssimos na avaliação desses fundos, premiando não apenas o desempenho relativo mas também a consistência e a gestão de riscos”, afirma Renato Mimica, coCEO da EXAME.

Inscreva-se e acompanhe a premiação Melhores do Mercado 2022