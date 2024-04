Evento gratuito: ‘Dream Team’ da Faria Lima comenta cenário macroeconômico

“Surra de conhecimento”. É assim que Thiago Salomão, fundador e apresentador do Market Makers, define o Macro Summit Brasil 2024, evento gratuito sobre cenário macroeconômico e mercado financeiro que vai ser transmitido entre os dias 9 e 11 de abril.

Antes mesmo de sua realização, o evento já começa a fazer barulho no mercado financeiro nacional. Afinal, reunirá nomes consagrados e inquestionáveis do setor, como:

Luis Stuhlberger, da Verde Asset;

Daniel Goldberg, da Lumina;

Marcos Troyjo, ex-presidente do Banco dos Brics;

João Landau, da Vista Capital;

Entre outros nomes estrelados de diversas instituições do mercado ( confira o “line-up” completo aqui ).

“Estamos reunindo mentes brilhantes de diferentes campos de atuação. Pessoas ‘restritas’, que não costumam falar publicamente, raramente aparecem juntas e dificilmente falariam para o investidor de varejo”, explica Salomão, principal host do Macro Summit neste ano.

O fundador do Market Makers conta que não foi fácil reunir figuras de tamanha importância e que ter a presença de todos eles no mesmo evento é como replicar, no contexto da Faria Lima, o Dream Team do basquete americano, com Michael Jordan, Larry Bird e Magic Johnson.

“Para nós, do Market Makers, é uma realização imensa. A chancela que estes convidados nos deram aceitando o convite coloca o evento em outro patamar. E vai ao encontro da missão do Market Makers, que é ser um elo entre quem detém a informação e quem precisa dela — no caso, o investidor”, resume Salomão.

Quais serão os temas do Macro Summit Brasil 2024?

De acordo com Thiago Salomão, o principal objetivo do Macro Summit será esclarecer o cenário macroeconômico global e nacional para ajudar o investidor a tomar as melhores decisões.

Contudo, não será um debate genérico, mas sim relacionado às grandes mudanças dos últimos tempos e focado em quatro grandes eixos:

A política monetária dos Estados Unidos e do Brasil; O cenário geopolítico global; A ‘febre’ da inteligência artificial e como ela “suga dinheiro” dos mercados emergentes; A questão fiscal brasileira.

“Muita coisa mudou no mundo. Começamos o ano ‘embriagados’ com a expectativa de que o Fed (Banco Central dos EUA) iria cortar os juros, mas isso já foi postergado e já pode não ser tão forte”, explica.

Segundo Salomão, a política monetária americana será o tema central, pois isso se reflete também no Brasil: “O que o Fed faz é importante. Às vezes, vejo algumas brincadeiras de que o Campos Neto [presidente do BC] está mais preocupado com a inflação nos EUA do que o próprio Powell [presidente do Fed]”.

Além disso, o Summit debaterá a conjuntura geopolítica global, com a crise na China e o possível retorno de Donald Trump à Presidência dos EUA, o efeito da IA sobre o fluxo de dinheiro dos emergentes para as big techs (e como isso impacta o Brasil), bem como as perspectivas para o fiscal brasileiro.

“Haddad foi uma boa surpresa em 2023, mas vai conseguir manter o equilíbrio até o fim do mandato do Lula?”, questiona.

Confira a programação do Macro Summit Brasil 2024 e veja como se inscrever

O Macro Summit Brasil 2024 é um evento realizado pelo Market Makers, um dos principais hubs de conteúdo financeiro do Brasil. Além do podcast homônimo, que entrevista as principais figuras do mercado, o Market Makers é uma comunidade de investidores e conta até com um fundo próprio de ações.

O evento conta com a parceria dos portais Money Times e Seu Dinheiro, dois dos principais sites de jornalismo econômico do país e posicionados entre os cinco de maior audiência em seu segmento.

Confira a programação completa abaixo:

9 de abril

18h às 18h50: “O Brasil está no rumo certo ou não?”, com Marcos Mendes (Insper) e Daniel Leichsenring (Verde Asset).

18h50 às 19h40: “Risk Takers: Onde os grandes gestores estão investindo”, com João Landau (Vista Capital) e Carlos Woelz (Kapitalo).

10 de abril

18h às 18h50: “O cenário macro e seus impactos nos preços”, com Mariana Dreux (Itaú Asset) e José Rocha (Dahlia).

18h50 às 19h40: “China x EUA: O Brasil na nova geopolítica”, com Marcos Troyjo (ex-presidente do Banco dos Brics).

11 de abril

18h: Ao vivo: episódio do Market Makers, com Luis Stuhlberger (Verde Asset), Daniel Goldberg (Lumina) e Felipe Miranda (Empiricus).

“Geralmente, têm especialistas que olham para o preço e os que olham para o estrutural. Nesse evento, escolhemos quem tem uma visão holística, que olha para tudo”, resume Salomão.

Embora o evento seja gratuito, as vagas são limitadas,

*Esse conteúdo é apresentado por Empiricus