Evento da EXAME premia os gestores dos melhores fundos em 2021

A SPX Capital foi premiada como a "Gestora do Ano" do Melhores do Mercado da EXAME, o mais tradicional ranking da indústria de fundos de investimento no país, com mais de duas décadas de existência. O evento de premiação dos vencedores aconteceu neste início de tarde de quarta-feira, dia 23 de março, na Casa Itaim, em São Paulo.

"É uma honra reconhecer aquilo que vocês construíram ao longo do último ano e que temos procurado construir com vocês ao longo das últimas décadas no mercado de capitais brasileiro", disse André Esteves, sócio sênior do BTG Pactual, que fez o discurso de abertura do evento.

O sócio sênior do maior banco de investimento da América Latina destacou em seu discurso a evolução do mercado de capitais à luz da queda estrutural da taxa de juro real da economia brasileira desde o começo dos anos 90.

"Com o juro real no nível em que está, a indústria de investimentos já é deste tamanho. E se [o juro real] caminhar para onde esperamos, pode crescer dez vezes o que temos hoje. Esse é o tamanho da oportunidade que se apresenta e do potencial do negócios de vocês. Se vocês estão aqui, é porque estão na pole position para capturar esse crescimento", afirmou Esteves. O evento contou também com a presença de Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual.

Dezenas de gestores e profissionais de algumas das maiores assets do país prestigiaram a cerimônia de premiação, bem como os CEOs da EXAME, Pedro Valente e Renato Mimica, além de Lucas Amorim, diretor de Redação da EXAME.

O evento presencial atendeu a todos os protocolos de segurança recomendados por autoridades e especialistas de saúde, como teste para Covid-19 e exigência do certificado de vacinação.

Conheça a seguir os 3 primeiros colocados de cada categoria:

Gestora do Ano: SPX Capital

Renda Fixa | Crédito Privado High Grade: ARX Investimentos e o top 3

Renda Fixa | Debêntures Incentivadas: CA Indosuez e o top 3

Multimercado | Macro: Kapitalo Investimentos e o top 3

Multimercado | Long Short & Equity Hedge: Solana Capital e o top 3

Ações | Long Bias: Absolute Investimentos e o top 3

Ações | Long Only: IP Capital Partners e o top 3