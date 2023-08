‘Eu não torço para a bolsa subir’, diz gestor – entenda o motivo

Enquanto alguns investidores estão assustados com as consecutivas quedas da bolsa nos últimos pregões, há quem esteja enxergando nisso tudo uma oportunidade para ganhar dinheiro.

Estamos falando de alguns dos maiores gestores do Brasil que, além de gerenciarem os próprios patrimônios, são responsáveis também por gerir o dinheiro de muitos ricaços no país.

Raphael Maia, gestor da Organon, cujo fundo de ações já rendeu 1.500% de lucro nos últimos 10 anos, é um dos que está vendo o período de queda do Ibovespa como uma chance de se posicionar estrategicamente:

“Eu nem torço para a bolsa subir porque ela vai ficar muito cara e atrapalha o meu trabalho: eu quero que a bolsa fique barata para continuar comprando por um bom preço participações em empresas. E digo mais: se a bolsa ficar barata por muito tempo, você vai ser muito mais rico do que se você pegar a bolsa cara,” disse em entrevista ao Market Makers publicada na coluna do Money Times.

Para o gestor que atua há 17 anos no mercado financeiro, a bolsa no patamar atual está abrindo oportunidade para que um grupo de ações em especial possa decolar em breve: o de small caps.

Trata-se de ações de empresas com até R$ 5 bilhões de valor de mercado, ainda em estágio de crescimento, mas que historicamente já tiveram casos de 300%, 400% e até 500% de valorização em uma “pancada” só.

O fundo de ações gerido por Raphael Maia, por exemplo, tem predominância em small caps. E talvez seja esse o motivo para a rentabilidade extraordinária que este fundo entregou nos últimos 10 anos, batendo o Ibovespa em qualquer período de comparação.

“Não é que a gente goste de small caps, a gente gosta de fazer bons investimentos na bolsa, e esse é o caminho para fazer isso”, explica.

E ele não é o único a enxergar essa oportunidade. Rafael Maisonnave, gestor da Tarpon, uma das gestoras mais longevas do Brasil, compartilha da mesma visão.

Apesar de não ter uma estratégia restrita a small caps, o Tarpon GT FIC FIA, principal fundo da gestora, teve um desempenho de quase 1.200% de ganhos desde que foi criado, em 2010, graças a essas posições.

“O nosso fundo não é de small caps, é de otimização de risco e retorno, mas eu acabo investindo em small caps porque é lá que estão as melhores oportunidades”, conta.

Outro gestor de um fundo de destaque do mercado, Gustavo Heilberg, da HIX Capital, também afirma que seus maiores retornos vieram das small caps e que, atualmente, essa é a sua principal posição:

“Já tivemos 60% do fundo posicionado em small e mid caps, depois chegamos a 30% e hoje estamos com 80%”, afirma.

E por que eu estou te contando tudo isso? Para que você perceba que, enquanto você pode estar assustado com o desempenho do Ibovespa nos últimos 12 pregões, os maiores ganhadores de dinheiro do Brasil estão aproveitando para montar posições em small caps.

E, se você se importa com o seu dinheiro e quer ter a chance de multiplicá-lo este ano, deveria estar fazendo o mesmo.

Por que os maiores ganhadores de dinheiro do Brasil estão comprando small caps?

Se você pensava que nas janelas de oportunidade da bolsa, como a que estamos vivendo agora, os maiores gestores do Brasil aproveitam para comprar papéis da Vale e da Petrobras, então está muito enganado.

Não estou dizendo que essas ações são ruins. Pelo contrário, elas são ótimas. São boas pagadoras de dividendos, têm um histórico louvável e você pode carregá-las por anos na carteira, caso queira.

Mas, infelizmente, elas não são as ações com maior potencial de valorização da bolsa em momentos como esse. É o que explica Rafael Maisonnave:

“Existem várias hipóteses para ter uma assimetria grande nessas empresas menores. Uma delas é que, em geral, essas empresas são menos cobertas. Então, quanto mais investidores e analistas tiverem cobrindo uma empresa, muito possivelmente menor é a assimetria, porque você está, na verdade, tendo níveis de diligência muito maior”

Em outras palavras, essas são ações fora do radar da maioria dos investidores, pouco negociadas na bolsa e ainda “insignificantes”, mas com potencial para ficarem grandes.

Gustavo Heilberg conta que alguns dos maiores triunfos do fundo de ações da HIX Capital foram com ações como Eneva (ENEV3) e Sinqia (SQIA3). Papéis fora do radar, mas com fundamentos para se tornarem “gigantes” da bolsa:

“Os nossos maiores retornos foram em empresas como a Eneva. Quando a gente investiu valia R$ 3 bilhões, hoje vale quase R$ 20 bilhões. Já a Sinqia, a gente investiu quando valia R$ 100 milhões, e hoje vale R$ 2,5 bilhões, e daqui a alguns anos provavelmente vai valer mais. Gostamos de negócios pequenos com potencial de virarem grandes.”

E por que comprar essas ações agora? Bom, pois, com a bolsa no patamar de 115 mil pontos, é possível investir em algumas small pagando uma “pechincha”.

Afinal, se você acha que o Ibovespa está muito barato agora, é porque não viu como está o desempenho do índice de referência das small caps.

Enquanto o Ibovespa negocia hoje a um Preço sobre Lucro de 8 vezes, contra a média histórica de 10,9 vezes, entre as small caps o desconto é ainda maior.

Atualmente, o índice SMAL11 negocia a um Preço sobre Lucro de 9,6 vezes, contra a média histórica de 15,4 vezes. Apenas para efeito de simulação: se o índice convergir para a média histórica, estamos falando de pelo menos 60% de valorização.

“O mercado está muito barato, olhando para o fundamento, você também consegue ver que essas empresas que têm menos liquidez, em muitos casos, ainda estão mais baratas do que a média”, explica Heilberg, da HIX Capital.

Mas é claro que essa é apenas a média. Pois, como já foi dito, historicamente as small caps têm potencial para entregar muito mais do que isso. E, se você quiser, pode surfar nessa onda desde o início.

O que eu te mostrei acima é apenas um “spoiler” de um evento muito maior marcado para acontecer em 22, 23 e 24 de agosto. Nesses dias, alguns dos maiores gestores do Brasil participarão de um evento gratuito para falar sobre suas principais apostas em small caps agora.

Se esse tipo de oportunidade faz sentido para você, sugiro que se cadastre e reserve a sua vaga gratuita no evento:

INSCRIÇÃO GRATUITA: QUERO SABER ONDE OS MAIORES GESTORES DO BRASIL ESTÃO INVESTINDO

Evento gratuito: conheça as ações preferidas dos maiores gestores do país

O evento está sendo promovido pelo Market Makers, que faz parte do grupo Empiricus e funciona como um canal de conteúdo de finanças. Ele reunirá grandes gestores de small caps, que já ganharam muito dinheiro neste mercado.

Veja tudo o que está programado para o evento online e gratuito:

Teses de investimento dos maiores ganhadores de dinheiro do país;

Oportunidades fora do radar para buscar lucros já no curto prazo;

O jeito certo e seguro de investir em small caps com o maior potencial de retorno;

Acompanhamento profissional dos principais players do mercado;

Premiações e condições exclusivas para os participantes.

Um pequeno investimento hoje pode multiplicar seu patrimônio de forma exponencial já nos próximos meses. Mas, para isso acontecer, você precisa saber como investir de maneira segura e inteligente.

Precisa saber diferenciar o que é uma oportunidade – de fato –, e o que é apenas uma miragem… uma pegadinha. E a melhor forma de fazer isso é ter profissionais respeitados do mercado financeiro te orientando.

Portanto, se você se importa com o seu dinheiro e quer ter a chance de aproveitar a janela de oportunidade que a bolsa está te dando, sugiro que se inscreva no evento gratuito.

Você não gasta nada para participar e nem precisará sair de casa para poder receber informações que podem te fazer ganhar muito dinheiro.

INSCRIÇÃO GRATUITA: QUERO SABER ONDE OS MAIORES GESTORES DO BRASIL ESTÃO INVESTINDO

