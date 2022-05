Este CDB paga 18% acima da Selic e mais de 100% além da poupança

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Vitreo

Um Certificado de Depósito Bancário (CDB) foi lançado com enorme barulho nesta segunda-feira. Trata-se de um prefixado com taxa de 15% ao ano, o que dá 18% a mais do que a Selic atual e mais do que o dobro da caderneta de poupança. Tudo isso com a garantia do FGC para até R$ 250 mil por CPF.

Segundo informou a Vitreo, distribuidora do título, será possível realizar aportes até esta sexta-feira (27 de maio) ou até o volume de investimentos se esgotar, o que pode ocorrer antes, diante das condições muito acima da média do mercado.

Na tabela abaixo, você pode observar o rendimento bruto deste título, após o seu período de vencimento (dois anos) para um aporte de R$ 10 mil.

Consideramos a taxa Selic atual (12,75% a.a.) e o rendimento máximo da poupança (0,5% a.m. + TR, considerando as projeções de TR da Vitreo):

Como é possível observar, o título, mesmo com a segurança do FGC, rende mais do que a Selic e ganha com larga vantagem da poupança.

A alta dos juros pode estar perto do fim: entenda porque o momento dos prefixados chegou

Quem acompanha as notícias sobre economia vem seguindo a escalada da taxa Selic, referência para os juros do país. Ela passou da mínima histórica de 2% para cerca de 12,75% ao ano, com o objetivo de conter a inflação.

Essa alta favorece diretamente os detentores de títulos pós-fixados, vinculados à própria Selic, que passam a pagar uma rentabilidade maior.

Por outro lado, a rentabilidade dos novos títulos prefixados também sobe, para que se mantenham atrativos diante da Selic. É o caso deste título que paga 15%, mais do que a taxa básica de juro.

Acontece que podemos estar próximos do fim do ciclo de aumentos dos juros. Segundo o próprio Banco Central vem indicando, a alta deve começar a ser freada, já que juros muito elevados prejudicam o andamento da economia.

Portanto, as taxas oferecidas pelos títulos daqui a alguns meses podem cair diante das que temos hoje. Quem comprar um prefixado agora tende a estar em vantagem em relação a quem deixar para o futuro ou a quem comprar um pós-fixado, cuja remuneração varia conforme a Selic.

Com este título, você garante o lucro deste momento de alta da renda fixa, mesmo que ele acabe em breve.

Independentemente da Selic ou do IPCA dos próximos anos.

