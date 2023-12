Estas 10 ações superam as outras 400 listadas na B3, para analistas da Empiricus; veja

O Ibovespa ultrapassou a sua máxima histórica ao quebrar a casa dos 130 mil pontos na reta final do ano. Embora tenha sido uma valorização expressiva, há quem diga que o índice brasileiro, conjuntamente com algumas ações da Bolsa, podem ir ainda mais longe.

Para a maior casa de análise do Brasil, a Empiricus Research, 2024 será um ano promissor para o mercado de ações. A Research está confiante de que existem 10 ações listadas na B3 que podem superar o desempenho das outras 400 existentes.

Os motivos para o otimismo da casa de análise são diversos. Mas entre os principais, um se destaca.

Os dados inflacionários do Brasil e, principalmente, dos EUA, apontam para uma queda na taxa de juros mais forte e antecipada do que se previa antes.

O gestor bilionário de fundos, Bill Ackman, acredita que os EUA começarão a cortar os seus juros já no primeiro trimestre de 2024.

Isso é importante, pois o mercado de ações possui correlação negativa com o mercado de renda fixa. Isto é, quanto maiores estão as taxas de juros, menor é o interesse pelo mercado de ações.

Afinal, se o governo te paga uma taxa de 1% ao mês livre de risco, pra que você vai querer investir no mercado de renda variável? Além disso, quanto maiores são as taxas de juros, menor tende a ser o consumo da população, diminuindo o lucro das empresas e consequentemente o valor das suas ações.

É por isso que a disparada recente do índice e de algumas ações da Bolsa pode ser apenas o começo. O mercado estima que a Selic (taxa básica de juros do Brasil) pode chegar a 9% - atualmente ela ainda está em 11,75%.

Tal efeito nos juros pode potencializar a valorização de algumas ações na Bolsa. A casa de análise montou uma lista com 'as 10 melhores ideias'. Ela é atualizada mensalmente e, a depender do cenário, os analistas sugerem alterações na estrutura do portfólio.

Esta ação pode dobrar nos próximos 12 meses

Na lista existem diversos tipos de ações. Desde aquelas boas pagadoras de dividendos até as que podem disparar apresentando boas valorizações.

Por exemplo, um dos destaques da carteira é uma empresa do varejo esportivo. Para os analistas, ela foi castigada excessivamente em 2022, por erros operacionais cometidos ao longo do ano, juntamente com o aumento da aversão ao risco dos investidores por conta da alta das taxas de juros.

Hoje ela está cotada em apenas R$ 11, mas em breve esse patamar deve mudar. Isso porque a empresa, antes considerada premium pelos investidores, hoje é avaliada como um case de turnaround (processo de uma empresa que está passando por dificuldades financeiras), o que aos olhos dos analistas da Empiricus parece exagerado pela qualidade de seus ativos e histórico de execução.

Afinal, o ciclo de alta nas taxas de juros do país chegou ao fim, dando espaço para uma política monetária de afrouxamento, aumentando o apetite de risco dos investidores.

Além disso, a empresa possui gatilhos importantes de valor que devem ser destravados no curto prazo.

Um deles começa no dia 25 de dezembro, após o feriado de Natal. Para Miranda:

‘Se a empresa tiver de fato apresentado uma boa Black Friday e apresentar um bom Natal, isso pode ser transformacional para a companhia. To falando de [a ação] multiplicar por dois em doze meses com alguma facilidade’

Ação de empresa que paga dividendos todos os meses está na lista

Do outro lado da moeda, também existem boas opções para quem busca dividendos.

Para que você tenha ideia, uma das ‘vacas leiteiras’ da carteira paga proventos para os seus acionistas todos os meses - e não é pouco.

Estamos falando de uma das maiores empresas do Brasil, que é uma forte geradora de caixa, possui mais de 100 anos de história, já passou por muitas crises e saiu mais forte de cada uma delas.

Foram bilhões de reais distribuídos em forma de dividendos para os seus acionistas em 2023. Para o ano de 2024, um novo caminhão de dinheiro pode estar por vir.

Isso porque o ciclo de 3 anos de investimentos massivos em tecnologia chegou ao fim. A quantidade cavalar de aportes feitos no setor de tecnologia fez com que os proventos pagos pela empresa ficassem abaixo da sua média histórica. Tal dinâmica deve voltar à sua média nos próximos meses.

Conheça a lista com 10 ações que superam as outras 400 da Bolsa

Estas são apenas 2 ações da carteira. Além delas existem mais 8 que a Empiricus selecionou dentre as mais de 400 ações listadas na Bolsa.

Para a casa de análise são as 10 melhores ações para você ter no mês de dezembro. A lista está disponível online e pode ser acessada por qualquer pessoa gratuitamente:

Para conferir o portfólio completo construído pela Empiricus

A lista será encaminhada imediatamente para o seu email

* Este conteúdo é apresentado por Empiricus