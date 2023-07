Esta small cap do setor de petróleo ainda pode dobrar de preço, segundo o BTG Pactual

O Índice Small Caps, formado por empresas de menor valor de mercado, saltou 13,3% no primeiro semestre. Mas ainda que já tenha andado bastante desde o início do ano, a expectativa ainda segue positiva para as small caps, especialmente se aliado a uma maior seletividade. Segundo analistas do BTG Pactual, uma das ações que compõem o índice ainda pode dobrar de preço: a da PetroReconcavo (RECV3).

A empresa é a menor do setor de petróleo da bolsa, com cerca de R$ 6 bilhões em valor de mercado. Suas concorrentes 3R e PetroRio são avaliadas em R$ 7,7 bilhões e R$ 37 bilhões, respectivamente, enquanto a Petrobras vale mais de R$ 400 bilhões. Ainda que menor, é justamente na PetroReconcavo que os analistas do BTG veem maior potencial de alta.

Potencial de valorização

O preço-alvo do banco para as ações da petrolífera é de R$ 39, representando um potencial de valorização superior a 90%. Na bolsa, os papéis da companhia vêm sendo negociados perto de R$ 20. A recomendação é de compra.

Recorde de produção

Um dos pontos que sustentam a tese do BTG é a crescente produção da PetroReconcavo por meio da revitalização de poços maduros. No segundo trimestre, a empresa atingiu uma produção média de 26.045 barris de óleo equivalente por dia (boe/dia), terminando junho com produção recorde de 26.586 boe/dia.

"Os números devem ajudar a demonstrar o progresso da empresa na frente operacional, mas é crucial mencionar que a produção ainda está abaixo do potencial", escreveram os analistas do BTG Pactual em relatório recente sobre a empresa. Para os números do segundo semestre, a expectativa do banco é de que a produção da PetroReconcavo aumente ainda mais. "Muitos dos atrasos relacionados à mobilização de equipamentos e problemas de escoamento da produção parecem ter sido resolvidos."

Perspectiva e desafios para a frente

O banco ainda considera positivo o gerenciamento dos investimentos para a revitalização dos poços de petróleo. Em apresentação a investidores, a empresa vinculou o investimentos a projetos específicos para impulsionar o crescimento da produção. A conclusão do BTG é de que 63% do investimento reservado representa 90% da curva de produção projetada para os anos seguintes.

"A a empresa pode cortar investimentos significativamente sem sacrificar muito do crescimento de produção esperado nos próximos anos", concluíram os analistas. Segundo os analistas, a empresa não deverá autorizar projetos com taxas internas de retorno (TIRs) inferiores a 20%, "mostrando sua abordagem racional para a alocação de capital".

"Acreditamos que a PetroReconcavo possui uma equipe de gerenciamento forte com um histórico extenso e capaz de superar os recentes desafios operacionais do setor, o que sustenta nosso tom ainda otimista para as ações", disse o BTG em relatório. .

A tese, no entanto, é de longo prazo, afirmaram os analistas. "A produção mais fraca, preços mais baixos de petróleo e gás e capex mais alto consumirão a geração de caixa neste ano, bem como o potencial para pagamentos de dividendos e/ou recompras. Isso, potencialmente, irá impedir uma expansão de múltiplo mais rápida."