Esta ação tem bilhões de reais para destravar em "cavernas"; saiba qual é

Um decreto federal pode ser a chave para esta empresa de commodities destravar um dinheiro escondido nas “cavernas”. A companhia pode liberar até R$ 14 bilhões com um texto que foi promulgado em janeiro e muda as regras ambientais sobre a exploração de cavernas.

Com a nova regulamentação, a empresa poderá “turbinar” a produção de minério nas reservas existentes. A tendência é que esse aumento produtivo destrave um valor que varia entre R$ 7 bilhões e R$ 14 bilhões.

Segundo os analistas da Empiricus Research, quem pode se beneficiar da situação é o acionista. O valor a ser destravado pela empresa de commodities ainda está fora do radar de grande parte do mercado.

Porém, há a expectativa de que, caso a liberação dessa grana venha a acontecer, a empresa aumente sua distribuição de dividendos e o mercado se interesse ainda mais pelo ativo — o que pode gerar uma valorização do papel.

Os investidores que souberem sobre essa oportunidade de dinheiro “preso nas cavernas” antes do restante do mercado provavelmente sairão na frente na “fila” para encher os bolsos com os valores.

A seguir, explico do que se trata esse decreto federal e como a empresa pode “surfar” a liberação dessa nova regulamentação.

Este decreto federal pode destravar dinheiro das "cavernas"

O decreto federal que pode ser responsável por esta empresa de commodities decolar é o nº 10.935. Ele foi expedido em janeiro deste ano, com o objetivo de mudar as regras de exploração de cavernas no Brasil:

A regulamentação anterior, de 2008, limitava e, em casos específicos, proibia a intervenção em alguns tipos de cavernas.

A medida fez com que a empresa de commodities recomendada pelos analistas da Empiricus Research diminuísse expressivamente suas reservas de minério.

Agora, com a eventual liberação do novo decreto, as regras seriam flexibilizadas e seria possível operar nas áreas contanto que haja a permissão dos órgãos reguladores.

O decreto promulgado em janeiro, entretanto, sofre alguns impasses e está tramitando no Supremo Tribunal Federal (STF). Porém, se for liberado, pode gerar consequências positivas para a produção desta empresa de commodities que pode destravar valores que ultrapassam os 8 dígitos.

Como esta ação de commodities pode liberar entre R$ 7 bilhões a R$ 14 bilhões

Estimar o valor que essa empresa pode destravar não é uma tarefa tão intuitiva. O dinheiro a ser liberado varia de acordo com o percentual de reservas que essa empresa conseguirá aumentar.

Com o novo decreto federal, a companhia tende a aumentar sua produção de minério nas reservas existentes dentro das “cavernas”.

Os analistas da Empiricus Research estimam que a companhia provavelmente não voltará com a mesma quantidade que foi reduzida devido à antiga regulamentação.

Porém, fizeram os cálculos de qual pode ser o valor agregado à empresa caso haja a retirada da suspensão do decreto nº 10.935.

Segundo as estimativas, se a companhia elevar a produção em:

9%: R$ 6,8 bilhões podem ser destravados;

R$ 6,8 bilhões podem ser destravados; 14%: a companhia pode liberar R$ 10,3 bilhões;

a companhia pode liberar R$ 10,3 bilhões; 18%: R$ 13,7 bilhões podem ser liberados.

Na prática, o valor a ser destravado tem potencial para “turbinar” o valuation da ação.

Segundo o analista Fernando Ferrer, da Empiricus Research, o atual potencial de valorização desse ativo é de 9%. Caso a empresa eleve sua produção em 18%, o upside “salta” para 13%.

Isso porque, quando o mercado perceber o valor escondido dessa empresa, é provável que haja uma revisão dos preços do ativo para cima.

Com a medida, é possível que mais dinheiro entre para o caixa da empresa e a companhia possa aumentar seu pagamento de dividendos. A expectativa da Empiricus Research é que a ação pague um dividend yield de quase 7% em 2023, mas esse percentual pode ter um salto e pagar proventos gordos após a liberação do decreto.

E, embora o “valor escondido” nas cavernas ainda esteja fora do radar da maioria dos analistas, essa ação é uma queridinha no mercado.

Não são só os analistas da Empiricus Research que acreditam que ela é uma aposta promissora para a carteira. Equipes como a do banco Safra, Santander e Bradesco BBI também defendem a compra dessa ação.

Empresa tem outros projetos que podem turbinar a produção de minério

Embora o valor a ser destravado com esse decreto seja extremamente atrativo, não é possível prever quando a nova regulamentação será liberada. Mas segundo os analistas, isso não compromete o potencial lucrativo da ação.

Isso porque existem quatro outros projetos relevantes que estão avançando e podem impulsionar a produção da companhia em 2023.

Ou seja, mesmo sem o decreto, a empresa tem outros caminhos para buscar aumentar sua produção e, consequentemente, a receita, os lucros, o preço da ação e os dividendos.

Além disso, outro destaque dessa empresa de commodities é a qualidade do minério produzido.

Independentemente da liberação das novas regras de exploração das cavernas e do andamento dos novos projetos, as melhorias aplicadas na produção de minério permitem que os prêmios sobre a commodity sejam cada vez mais acima da média.

Só pela melhoria da qualidade da commodity, essa companhia já poderá ter um valor adicional de US$ 300 milhões na receita do próximo ano. Até 2026, a perspectiva é de que esses prêmios de qualidade rendam até US$ 4 bilhões de Ebitda.

Ou seja, existem muitas possibilidades de essa empresa se tornar ainda mais lucrativa e isso pode abrir espaço para os acionistas se beneficiarem.

Conheça esta ação com bilhões de reais a destravar em um relatório gratuito

A equipe de análise da Empiricus Research avaliou a atual situação da empresa e os planos da companhia em um relatório gratuito.

O material foi disponibilizado, inicialmente, apenas para os assinantes das carteiras da casa de análise. Mas aqui vai uma boa notícia: a Empiricus Investimentos, corretora do mesmo grupo, está liberando o acesso ao relatório como uma cortesia.

Ou seja, é possível ler o material de forma 100% gratuita para descobrir qual é essa ação que pode destravar bilhões de reais. Você não tem nada a perder ao acessar o relatório. Nem um centavo será cobrado e você pode conhecer o ativo sem compromisso – não precisa incluí-lo na sua carteira caso não queira.

