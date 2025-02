Esta ação brasileira pode se beneficiar de ‘tarifaço’ de Trump, segundo analista

Donald Trump tem tomado os noticiários nas primeiras semanas de seu novo mandato como presidente dos Estados Unidos. Principalmente, por cumprir à risca promessas de campanha como a apelidada de “tarifaço” pelos veículos de mídia no Brasil.

O presidente anunciou taxação de 25% para todas as importações de aço e alumínio no país – “sem isenções ou exceções”, em suas próprias palavras – em nome do protecionismo econômico.

Taxações de Trump podem atingir empresas brasileiras

Tais medidas visam desestimular a comercialização de produtos estrangeiros. Enquanto a taxação pode “rolar solta” nos importados, o governo pretende aplicar incentivos que favoreçam a produção siderúrgica local.

E isso pode atingir terras brasileiras em cheio. O Brasil é um dos maiores exportadores de aço para os EUA. Logo, empresas locais podem sentir o impacto diretamente em seus resultados nos próximos trimestres.

E esse efeito dominó pode chegar aos investidores que têm ações de siderúrgicas em suas carteiras. Porém, há uma empresa brasileira do ramo siderúrgico que pode se beneficiar do “tarifaço” de Donald Trump, na contramão das demais, segundo um analista.

Para uma siderúrgica brasileira, medidas de Trump podem ser benéficas

A edição de fevereiro do programa Onde Investir, do Seu Dinheiro recebeu o analista Ruy Hungria, da Empiricus Research.

O analista é responsável por selecionar, mensalmente, as 5 melhores ações brasileiras para os investidores que buscam dividendos, em sua opinião. E na carteira selecionada para fevereiro, o analista incluiu uma siderúrgica em especial, e deu três razões para isso:

“As ações ainda têm sofrido um pouco com as preocupações com a China e os preços das commodities metálicas; por outro lado, a gente vê a ação negociando por múltiplos muito baixos, ainda pagando bons dividendos, e com possíveis notícias positivas vindas das novas políticas do Trump nos Estados Unidos”, afirmou Ruy em entrevista ao programa.

E como que uma empresa brasileira pode se beneficiar, direta ou indiretamente, dos “tarifaços” de Trump?

O analista aponta que o grande “segredo” é que a siderúrgica brasileira também possui fábricas nos Estados Unidos.

Com isso, ela está apta a receber incentivos, assim como as demais empresas americanas. O que deve impactar positivamente nos seus resultados, e muito provavelmente gerar valor para os investidores – tanto no preço da ação quanto no pagamento de dividendos.

Vale ressaltar que essa é uma empresa que já possui um histórico de boa distribuição de proventos – com dividend yield próximo dos 5% nos últimos 12 meses.

Conheça as cinco melhores ações para buscar dividendos este mês, segundo a Empiricus

