Esses 3 fundos imobiliários de tijolo podem bater o CDI

Enquanto a taxa básica de juro está em trajetória de queda, agora em 11,25% ao ano, alguns fundos imobiliários estão se destacando no mercado devido ao potencial de renderem bem acima da Selic e do CDI.

Estou falando de 3 fundos de tijolo recém-recomendados por Caio Araujo, analista de FIIs da Empiricus Research, empresa do grupo BTG Pactual.

Todos os meses, Caio garimpa a bolsa brasileira em busca de FIIs com oportunidades de lucro atrativas para o investidor. E, desta vez, ele encontrou alguns fundos que podem pagar quantias bem acima da taxa básica de juro.

Um destes fundos, por exemplo, pode render até 29,4%, se somarmos o potencial de valorização e de dividendos para este ano. Ou seja, um rendimento que poderia bater o dobro do CDI.

Não à toa, essa é a principal indicação do analista em sua carteira recomendada deste mês, que reúne os 5 melhores fundos imobiliários para comprar em fevereiro.

GRATUITO: CONHEÇA OS 5 MELHORES FUNDOS IMOBILIÁRIOS PARA FEVEREIRO

A seguir, te apresento melhor os 3 FIIs de tijolo para buscar superar a Selic e como você pode conhecer a carteira recomendada completa de Caio Araujo gratuitamente.

Selic a 11,25% é ‘fichinha’: esses 3 FIIs de tijolo podem superar a taxa de juro

Os fundos imobiliários selecionados por Caio Araujo com potencial de superar a Selic são todos do segmento de tijolo. E o motivo não é à toa… Afinal, essa classe de FIIs tem tido perspectivas muito positivas para 2024.

Após sucessivas quedas ao longo dos últimos três anos, em decorrência da pandemia e do ciclo de aperto monetário, agora os fundos de tijolo podem se beneficiar dos cortes da Selic.

Isso porque, pela sua característica e modelo de precificação, esses FIIs são mais sensíveis a mudanças nos juros e, consequentemente, são os grandes beneficiados em um movimento de queda estrutural dos juros, segundo Caio.

Basicamente, os FIIs de tijolo são uma classe de fundos composta de imóveis físicos. Sendo assim, eles dependem de um cenário econômico mais favorável para que consigam alugar seus imóveis, além de manter uma taxa de inadimplência saudável.

Além disso, o analista destaca que, por causa da pandemia, muitos desses fundos estão negociando abaixo do seu valor considerado justo e, ainda, têm potencial de pagar “gordos” dividendos este ano.

É por isso que ele acredita que, quem estiver posicionado neste segmento ao longo do ciclo de corte dos juros, terá a oportunidade de lucrar em duas frentes:

Com a valorização das cotas dos FIIs na bolsa; Com o pagamento de dividendos gordos em 2024.

Foi pensando nisso que o analista selecionou três fundos imobiliários de tijolo para compor a sua carteira recomendada de fevereiro. Todas as recomendações podem superar a taxa de juro atual, de 11,25% ao ano.

Ademais, são fundos imobiliários de qualidade, com um bom histórico de gestão e com risco controlado, acompanhados regularmente por Caio Araujo.

E a boa notícia é que, se você quiser, pode conhecer todas essas recomendações de forma gratuita. Ao clicar no link abaixo, você vai encontrar:

Um FII de lajes corporativas que pode pagar até 7,6% em dividendos e valorizar até 20,3%;

Um FII de shopping centers que pode ter um retorno total de 11,3% (somando o potencial de valorização e de dividendos);

Um dos maiores FIIs de tijolo da indústria , que pode valorizar até 6,5% e pagar dividendos de até 8,6%.

[RELATÓRIO GRATUITO] CONHEÇA OS 3 FUNDOS IMOBILIÁRIOS PARA BUSCAR SUPERAR O CDI

Conheça as recomendações de Caio Araujo em um relatório gratuito

Agora, você pode conhecer todas as recomendações de Caio Araujo de graça. Isso porque um relatório completo com os fundos imobiliários indicados pelo analista foi liberado para você como cortesia.

Ou seja, você não precisa pagar nada e nem assumir nenhum tipo de compromisso com a Empiricus Research para saber quais são os fundos imobiliários com potencial para superar a Selic.

Além dos 3 FIIs de tijolo, você ainda vai encontrar mais duas recomendações do Caio para buscar lucros agora. Trata-se de 2 FIIs de crédito que também reservam oportunidades bem atrativas para buscar lucros nesta classe de ativos.

Para conhecer todas as recomendações, basta clicar no botão abaixo e se cadastrar para receber o relatório no seu e-mail. Fique tranquilo, pois é tudo gratuito mesmo.

Portanto, eu sugiro que você libere seu acesso e ao menos dê uma “espiada” nos FIIs recomendados. Depois você decide se essas indicações fazem sentido para o seu patrimônio:

CONHEÇA OS MELHORES FUNDOS IMOBILIÁRIOS PARA INVESTIR AGORA DE GRAÇA

* Este conteúdo é apresentado por Empiricus