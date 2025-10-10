Invest

Essas 20 ações têm pouca atenção do investidor, mas podem disparar na temporada de balanços dos EUA

Goldman Sachs prevê volatilidade acima da média para o mercado acionário durante período de resultados, mas os retornos devem compensar

Onde investir: 20 ações para ficar de olho segundo o Goldman Sachs (Germano Lüders/Exame)

Onde investir: 20 ações para ficar de olho segundo o Goldman Sachs (Germano Lüders/Exame)

Rebecca Crepaldi
Rebecca Crepaldi

Repórter de finanças

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 10h04.

A temporada de balanços nos Estados Unidos está ganhando forma e, novamente, todos os olhares estão direcionados para as ações de tecnologia. Mas há outros nomes, menos conhecidos, que os investidores deveriam prestar atenção, aponta o Goldman Sachs.

Analistas do banco destacaram uma lista de 20 ações que, segundo eles, podem disparar antes da divulgação dos resultados.

De acordo com relatório que o Business Insider teve acesso, as ações representam “oportunidades mais fora do consenso” para traders de opções (derivativos de ações) antes dos resultados do terceiro trimestre.

Mas os analistas deixam o alerta: a temporada promete ser volátil. No terceiro trimestre, os papéis de empresas americanas registraram o maior nível de volatilidade relacionada a resultados desde 2009, observa o banco, com expectativa de movimentos semelhantes nesta temporada.

“Compre opções para se posicionar para uma temporada de balanços volátil, mas positiva”, escreveu o time de John Marshall, chefe de pesquisa em derivativos do Goldman Sachs.

Com volatilidade e retornos acima da média durante os próximos eventos, o banco vê compra de opções "especialmente atraente".

20 ações para ficar de olho

Wynn Resorts

  • Ticker: WYNN
  • Desempenho no ano: +46,6%
  • Data de divulgação de resultados: 6 de novembro
  • Variação implícita esperada da ação pós-balanço: 9,6%

Suncor Energy

  • Ticker: SU
  • Desempenho no ano: +12,8%
  • Data de divulgação de resultados: 30 de outubro
  • Variação implícita esperada da ação pós-balanço: 1,7%

StepStone Grou

  • Ticker: STEP
  • Desempenho no ano: +7,0%
  • Data de divulgação de resultados: 7 de novembro
  • Variação implícita esperada da ação pós-balanço: 5,2%

eToro Group

  • Ticker: ETOR
  • Desempenho no ano: –40,7%
  • Data de divulgação de resultados: 10 de novembro
  • Variação implícita esperada da ação pós-balanço: 9,3%

Citigroup

  • Ticker: C
  • Desempenho no ano: +37,5%
  • Data de divulgação de resultados: 14 de outubro
  • Variação implícita esperada da ação pós-balanço: 5,3%

Neurocrine Biosciences

  • Ticker: NBIX
  • Desempenho no ano: +0,6%
  • Data de divulgação de resultados: 28 de outubro
  • Variação implícita esperada da ação pós-balanço: 6,1%

Boston Scientific

  • Ticker: BSX
  • Desempenho no ano: +9,1%
  • Data de divulgação de resultados: 22 de outubro
  • Variação implícita esperada da ação pós-balanço: 5,1%

Exelixis

  • Ticker: EXEL
  • Desempenho no ano: +13,0%
  • Data de divulgação de resultados: 29 de outubro
  • Variação implícita esperada da ação pós-balanço: 15,4%

Huntington Ingalls Industries

  • Ticker: HII
  • Desempenho no ano: +53,4%
  • Data de divulgação de resultados: 31 de outubro
  • Variação implícita esperada da ação pós-balanço: 7,6%

Johnson Controls

  • Ticker: JCI
  • Desempenho no ano: +36,7%
  • Data de divulgação de resultados: 5 de novembro
  • Variação implícita esperada da ação pós-balanço: 7,3%

Cameco Corp.

  • Ticker: CCJ
  • Desempenho no ano: +65,4%
  • Data de divulgação de resultados: 5 de novembro
  • Variação implícita esperada da ação pós-balanço: 3,8%

Air Products & Chemicals Inc.

  • Ticker: APD
  • Desempenho no ano: –6,8%
  • Data de divulgação de resultados: 7 de novembro
  • Variação implícita esperada da ação pós-balanço: 6,5%

Hershey Co.

  • Ticker: HSY
  • Desempenho no ano: +13,6%
  • Data de divulgação de resultados: 30 de outubro
  • Variação implícita esperada da ação pós-balanço: 4,6%

Celsius Holdings

  • Ticker: CELH
  • Desempenho no ano: +133,5%
  • Data de divulgação de resultados: 6 de novembro
  • Variação implícita esperada da ação pós-balanço: 13,2%

Microchip Technology

  • Ticker: MCHP
  • Desempenho no ano: +15,2%
  • Data de divulgação de resultados: 5 de novembro
  • Variação implícita esperada da ação pós-balanço: 9,9%

Broadcom

  • Ticker: AVGO
  • Desempenho no ano: +47,81%
  • Data de divulgação de resultados: 12 de dezembro
  • Variação implícita esperada da ação pós-balanço: 7,6%

Madison Square Garden Ent.

  • Ticker: MSGE
  • Desempenho no ano: +18,1%
  • Data de divulgação de resultados: 7 de novembro
  • Variação implícita esperada da ação pós-balanço: 2,4%

Monday.com

  • Ticker: MNDY
  • Desempenho no ano: –17,5%
  • Data de divulgação de resultados: 11 de novembro
  • Variação implícita esperada da ação pós-balanço: 13,6%

Walt Disney Co.

  • Ticker: DIS
  • Desempenho no ano: +0,9%
  • Data de divulgação de resultados: 13 de novembro
  • Variação implícita esperada da ação pós-balanço: 5,9%

American Electric Power

  • Ticker: AEP
  • Desempenho no ano: +27,8%
  • Data de divulgação de resultados: 29 de outubro
  • Variação implícita esperada da ação pós-balanço: 4,1%
