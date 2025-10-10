Essas 20 ações têm pouca atenção do investidor, mas podem disparar na temporada de balanços dos EUA

A temporada de balanços nos Estados Unidos está ganhando forma e, novamente, todos os olhares estão direcionados para as ações de tecnologia. Mas há outros nomes, menos conhecidos, que os investidores deveriam prestar atenção, aponta o Goldman Sachs.

Analistas do banco destacaram uma lista de 20 ações que, segundo eles, podem disparar antes da divulgação dos resultados.

De acordo com relatório que o Business Insider teve acesso, as ações representam “oportunidades mais fora do consenso” para traders de opções (derivativos de ações) antes dos resultados do terceiro trimestre.

Mas os analistas deixam o alerta: a temporada promete ser volátil. No terceiro trimestre, os papéis de empresas americanas registraram o maior nível de volatilidade relacionada a resultados desde 2009, observa o banco, com expectativa de movimentos semelhantes nesta temporada.

“Compre opções para se posicionar para uma temporada de balanços volátil, mas positiva”, escreveu o time de John Marshall, chefe de pesquisa em derivativos do Goldman Sachs.

Com volatilidade e retornos acima da média durante os próximos eventos, o banco vê compra de opções "especialmente atraente".

20 ações para ficar de olho

Wynn Resorts

Ticker: WYNN

Desempenho no ano: +46,6%

Data de divulgação de resultados: 6 de novembro

Variação implícita esperada da ação pós-balanço: 9,6%

Suncor Energy

Ticker: SU

Desempenho no ano: +12,8%

Data de divulgação de resultados: 30 de outubro

Variação implícita esperada da ação pós-balanço: 1,7%

StepStone Grou

Ticker: STEP

Desempenho no ano: +7,0%

Data de divulgação de resultados: 7 de novembro

Variação implícita esperada da ação pós-balanço: 5,2%

eToro Group

Ticker: ETOR

Desempenho no ano: –40,7%

Data de divulgação de resultados: 10 de novembro

Variação implícita esperada da ação pós-balanço: 9,3%

Citigroup

Ticker: C

Desempenho no ano: +37,5%

Data de divulgação de resultados: 14 de outubro

Variação implícita esperada da ação pós-balanço: 5,3%

Neurocrine Biosciences

Ticker: NBIX

Desempenho no ano: +0,6%

Data de divulgação de resultados: 28 de outubro

Variação implícita esperada da ação pós-balanço: 6,1%

Boston Scientific

Ticker: BSX

Desempenho no ano: +9,1%

Data de divulgação de resultados: 22 de outubro

Variação implícita esperada da ação pós-balanço: 5,1%

Exelixis

Ticker: EXEL

Desempenho no ano: +13,0%

Data de divulgação de resultados: 29 de outubro

Variação implícita esperada da ação pós-balanço: 15,4%

Huntington Ingalls Industries

Ticker: HII

Desempenho no ano: +53,4%

Data de divulgação de resultados: 31 de outubro

Variação implícita esperada da ação pós-balanço: 7,6%

Johnson Controls

Ticker: JCI

Desempenho no ano: +36,7%

Data de divulgação de resultados: 5 de novembro

Variação implícita esperada da ação pós-balanço: 7,3%

Cameco Corp.

Ticker: CCJ

Desempenho no ano: +65,4%

Data de divulgação de resultados: 5 de novembro

Variação implícita esperada da ação pós-balanço: 3,8%

Air Products & Chemicals Inc.

Ticker: APD

Desempenho no ano: –6,8%

Data de divulgação de resultados: 7 de novembro

Variação implícita esperada da ação pós-balanço: 6,5%

Hershey Co.

Ticker: HSY

Desempenho no ano: +13,6%

Data de divulgação de resultados: 30 de outubro

Variação implícita esperada da ação pós-balanço: 4,6%

Celsius Holdings

Ticker: CELH

Desempenho no ano: +133,5%

Data de divulgação de resultados: 6 de novembro

Variação implícita esperada da ação pós-balanço: 13,2%

Microchip Technology

Ticker: MCHP

Desempenho no ano: +15,2%

Data de divulgação de resultados: 5 de novembro

Variação implícita esperada da ação pós-balanço: 9,9%

Broadcom

Ticker: AVGO

Desempenho no ano: +47,81%

Data de divulgação de resultados: 12 de dezembro

Variação implícita esperada da ação pós-balanço: 7,6%

Madison Square Garden Ent.

Ticker: MSGE

Desempenho no ano: +18,1%

Data de divulgação de resultados: 7 de novembro

Variação implícita esperada da ação pós-balanço: 2,4%

Monday.com

Ticker: MNDY

Desempenho no ano: –17,5%

Data de divulgação de resultados: 11 de novembro

Variação implícita esperada da ação pós-balanço: 13,6%

Walt Disney Co.

Ticker: DIS

Desempenho no ano: +0,9%

Data de divulgação de resultados: 13 de novembro

Variação implícita esperada da ação pós-balanço: 5,9%

American Electric Power