Essa startup captou US$ 29 milhões para liderar integração cripto no ambiente corporativo

Ao dar os primeiros passos no universo das criptomoedas, as empresas se deparam com um cenário técnico, fragmentado e, muitas vezes, ineficiente.

A falta de integração entre diferentes blockchains exige que os negócios utilizem soluções de “bridging”, ferramentas de conexão entre redes que são caras e, em muitos casos, inseguras.

Foi para resolver esse gargalo que nasceu a LI.FI, startup fundada por Philipp Zentner. A companhia desenvolveu uma solução que compara taxas de câmbio e custos de transação entre blockchains, oferecendo o caminho mais eficiente e econômico para cada operação corporativa.

A proposta chamou a atenção de grandes fundos. No dia 11 de dezembro de 2025, a empresa anunciou um aporte de US$ 29 milhões, liderado por Multicoin Capital e CoinFund, totalizando US$ 52 milhões em investimentos captados.

Zentner não revelou o valuation da startup, mas confirmou que a operação já é lucrativa e movimenta mais de US$ 8 bilhões em transações por mês — número sete vezes maior que há um ano. As informações foram retiradas da Fortune.

LI.FI quer ser a infraestrutura invisível da criptoeconomia corporativa

Para executivos e gestores que precisam tomar decisões sobre a adoção de tecnologias cripto em suas operações, a LI.FI surge como uma camada de inteligência estratégica.

A empresa fornece uma API única para que fintechs, bancos digitais, corretoras e plataformas financeiras possam oferecer negociação de criptoativos e movimentação entre blockchains de forma integrada, sem a complexidade técnica tradicional.

Zentner define a LI.FI como “uma combinação entre Google Flights e Google Maps para cripto”, fazendo referência à proposta de comparação de preços e busca do melhor caminho de execução para transações.

A tecnologia já foi adotada por mais de 800 empresas, incluindo pesos-pesados como Robinhood, Binance e Kraken, e tem como um de seus diferenciais permitir lançamentos de novos produtos mais rápidos, com menor custo de integração e manutenção, algo vital em um mercado que exige agilidade e adaptação constante.

Expansão e novos domínios financeiros

Com o novo investimento, a LI.FI pretende acelerar a contratação de talentos e ampliar seu portfólio de soluções, entrando em segmentos estratégicos como futuros perpétuos, produtos de rendimento, mercados de previsão e plataformas de empréstimos, todos eles componentes essenciais de um novo ecossistema financeiro digital.

O crescimento da empresa reflete o ritmo da própria criptoeconomia: dinâmico, global e cada vez mais próximo do mainstream corporativo.

Para líderes empresariais, a mensagem é clara: quem deseja se destacar nos próximos anos precisa dominar os fundamentos da inovação financeira, compreender as novas estruturas tecnológicas e se preparar para tomar decisões com base em dados, segurança e eficiência operacional nesse novo contexto digital.

