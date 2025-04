Esqueceu de declarar o Imposto de Renda em 2024? Resolva ‘sem perrengues’

Tem certeza de que sua declaração do Imposto de Renda 2024 foi feita corretamente? Ou pior: será que você devia ter declarado, mas não se deu conta disso?

Com regras que mudam a cada ano, novas fichas no sistema da Receita e prazos que se perdem em meio a muitos documentos, facilmente algo importante pode escapar. E, infelizmente, um deslize desses pode pesar no bolso depois.

A Receita Federal está cada vez mais equipada para cruzar dados de contribuintes. Bancos, corretoras, planos de previdência, cartórios e até instituições no exterior enviam informações diretamente ao sistema do governo. Quem não declara, ou declara errado, entra no radar — mesmo sem saber.

É aí que começa a dor de cabeça:

Multas que vão de R$ 165,74 até 20% do imposto devido ;

CPF pendente de regularização, que trava desde abertura de contas em bancos até financiamento de imóvel ;

Risco de cair na malha fina , por inconsistência nos dados declarados ou omitidos;

Dificuldade para comprovar renda em concursos, viagens, contratos ou crediários.

E não se engane, mesmo quem não tem imposto a pagar pode ser obrigado a declarar. Assim, o que parece simples na teoria, na prática, envolve regras que poucos dominam.

Declaração do IR atrasada: dá tempo de resolver?

Se você não entregou sua declaração em 2024, deixou de pagar os impostos ou descobriu agora que esqueceu de incluir algum rendimento, bem ou informação relevante, o melhor a fazer é corrigir a situação o quanto antes.

A Receita permite a entrega de declarações fora do prazo, bem como a retificação de documentos já enviados. O que muda, nesse caso, é que o contribuinte arca com multa e juros sobre o valor devido, além de perder a prioridade na fila da restituição.

Além disso, se houve ganhos não declarados ao longo do ano – como aluguéis recebidos, lucros em bolsa, venda de imóveis ou criptoativos – e o imposto não foi pago no prazo, é preciso regularizar o pagamento com encargos.

Pode parecer complexo, especialmente para quem não lida com isso todos os dias. Mas a boa notícia é que o passo a passo do que fazer neste caso foi explicado em um ebook gratuito produzido pelo Seu Dinheiro – portal de notícias parceiro do Seu Dinheiro/Money Times –, o Guia do Imposto de Renda 2025.

O material foi criado por Julia Wiltgen, especialista em Imposto de Renda e editora-chefe do Seu Dinheiro. Lá, ela dá todas as instruções para ficar em dia com o Leão do IR, inclusive para quem deixou passar alguma pendência fiscal no ano passado.

‘Descomplique’ sua declaração do IR com guia gratuito

Muita gente acredita que basta informar o salário e os bens mais relevantes na declaração do Imposto de Renda e que as demais informações são encontradas pela Receita. Só que o sistema é mais exigente do que parece.

Você sabia, por exemplo, que:

Precisa declarar o valor total de cada investimento em bolsa, mesmo que tenha tido prejuízo?

Recebimentos do exterior – inclusive de parentes – entram na ficha do carnê-leão ?

A compra de um carro ou imóvel precisa ser compatível com a sua renda declarada ?

Ou seja, há uma série de informações que precisam ser declaradas e, muitas vezes, sequer passam pela memória e podem gerar problemas futuros se não forem registradas corretamente.

Para corrigir os erros do passado e evitar novas dores de cabeça em 2025, o Guia do IR 2025 reúne todas as regras cruciais para preencher a declaração sem complicações.

É um material pensado tanto para quem perdeu o prazo do IR 2024, quanto para quem descobriu que deixou de pagar imposto e não sabe como resolver. Ou, ainda, para quem quer evitar novos erros em 2025 — sem precisar virar especialista em legislação tributária.

No guia, você vai encontrar:

Explicações objetivas sobre quem precisa declarar e quais rendimentos recolhem impostos ;

Informações sobre como corrigir atrasos, sem tutoriais técnicos confusos;

As principais mudanças na declaração deste ano ;

Tutoriais curtos, com linguagem direta e foco no que realmente importa;

Um passo a passo completo, com orientações práticas sobre bens , deduções , investimentos e mais.

Para acessar o material que te guiará para ficar em dia com a Receita Federal, basta clicar no botão abaixo e seguir as instruções. Lembre-se: é totalmente gratuito.

Saiba como declarar o IR 2025 sem erros e dentro do prazo

Cabe lembrar que a entrega da Declaração do Imposto de Renda 2025 já começou e o prazo vai até 23h59 do dia 30 de maio.

Assim, quem entregar após essa data pagará multa de 1% ao mês ou fração sobre o imposto devido, com valor mínimo de R$ 165,74 – podendo chegar a 20% do total.

Ou seja, quanto antes você resolver o que ficou para trás e entender o que fazer agora, melhor.

Declarar o Imposto de Renda de forma correta e segura exige mais do que abrir o programa e preencher alguns campos. Na verdade, precisa de informação, atenção e conhecimento das regras – muitas vezes confusas e pouco intuitivas.

Com a Receita Federal cada vez mais rigorosa e digitalizada, errar ou esquecer algo custa caro. Por isso, não espere a notificação chegar. Informe-se, corrija o que for preciso e siga com tranquilidade.

Com o Guia preparado pelo Seu Dinheiro, esse processo fica muito mais simples e prático. O material reúne:

Um ebook que explica cada regra da declaração de IR ;

Um ebook de declaração de investimentos ; e

Um curso em vídeo com o passo a passo para prestar as contas com o Leão.

Ou seja: trata-se de um pacote que simplifica todo o processo para ficar em dia com a Receita Federal, sem precisar gastar nem um centavo. Lembre-se: todo esse material é uma cortesia do Seu Dinheiro – portal de notícias parceiro do Money Times/Empiricus – e pode poupar qualquer brasileiro interessado em evitar dores de cabeça com a declaração do Imposto de Renda.

O processo para acessar todo esse guia leva menos de 5 minutos. Basta clicar neste link ou no botão abaixo:

