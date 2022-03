Especialistas dão sete motivos para o bitcoin subir depois da turbulência

Não é novidade que o bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas vêm andando de lado há muitas semanas. Quem investe nesses ativos pode estar decepcionado com o resultado do investimento. Mas alguns especialistas acreditam que, quando o cenário mundial se acalmar, algumas criptomoedas vão explodir de valor.

Isso porque o cenário atual, de guerra entre Rússia e Ucrânia, alta da inflação e dos juros no mundo todo, justifica o momento atual do mercado. Em um cenário de alta incerteza como o atual, muitos investidores tendem a evitar ativos de risco e passam a investir em ativos mais conservadores.

Mas, mesmo assim, alguns especialistas acreditam que o momento atual é ótimo para investir em criptomoedas. Mesmo diante de turbulências, existem diversos motivos para acreditar que o bitcoin e outras criptomoedas vão decolar no longo prazo.

Estou falando de um cenário, por exemplo, em que o bitcoin rompe a marca dos US$ 100 mil. Existem fatores técnicos para isso, como você já vai ver.

Na verdade, a equipe de especialistas da Empiricus, maior casa de análises do mercado financeiro do Brasil, levantou sete motivos para acreditar que o bitcoin vai subir muito depois que tudo isso passar. Segundo o especialista Paulo Camargo, 'depois que a turbulência passar, a tendência é de alta.'

E não se trata de um chute nem de uma projeção otimista. Essa equipe é responsável por administrar uma carteira de criptomoedas com rentabilidade média de +2.622,37% desde 2017.

Isso significa que, na média, incluindo as recomendações perdedoras, a equipe recomendou criptomoedas que multiplicaram o dinheiro investido em mais de 27 vezes.

Só estou citando esse dado pra você ficar seguro de que a análise da equipe é extremamente rigorosa. Se eles estão confiantes com o futuro do mercado cripto, você também deveria estar.

Sem mais delongas, vamos aos motivos.

1) Sinalização de uma regulamentação amigável nos EUA

No começo do mês, o presidente americano Joe Biden assinou um decreto sobre a regulação das criptomoedas.

Segundo Valter Rebelo, um dos especialistas da equipe de criptoativos da Empiricus, os EUA se mostraram bastante abertos à inovação das criptomoedas, o que é bastante positivo para o mercado.

Qualquer crescimento saudável precisa passar por uma regulação dos órgãos competentes. Além disso, a maior clareza quanto ao futuro da regulamentação atrai peixes maiores para o mercado de ativos digitais.

2) Bilhões de dólares dos investidores institucionais vão entrar no mercado

Segundo uma pesquisa da Fidelity, uma das maiores gestoras de fundos do mundo, 70% dos investidores institucionais pretendem fazer investimentos em criptomoedas em um futuro próximo.

Em outras palavras, isso significa que bilhões de dólares podem estar prestes a ser despejados no mercado.

Se levarmos em conta que o bitcoin, maior criptomoeda do mundo, tem uma oferta limitada de 21 milhões de unidades, esses aportes podem jogar o preço nas alturas.

3) Criptomoedas são protagonistas na guerra da Ucrânia

Além do bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas estarem sendo usadas como doação para o Exército ucraniano, a Ucrânia recentemente legalizou o uso das criptomoedas em território nacional.

Vale lembrar que, ano passado, El Salvador foi o primeiro país do mundo a adotar o bitcoin como moeda oficial. Honduras também pode estar prestes a fazer o mesmo movimento.

Talvez seja o começo de uma corrida em que vários países vão começar a abrir as portas para as criptomoedas.

4) Bitcoin pode se consolidar como reserva de valor

Isso ainda não está consolidado, mas é uma tendência que pode se concretizar no futuro próximo.

Os grandes entusiastas defendem que o bitcoin pode servir como um "ouro digital", por seu protocolo ser extremamente seguro, pelo seu valor estar desatrelado dos governos centrais e pelo aspecto de oferta limitada, igual ao do ouro.

Vale lembrar que muitos ucranianos e russos recorreram às criptomoedas para terem qualquer tipo de acesso ao dinheiro, já que os dois países estão sofrendo transtornos financeiros durante o conflito.

"O btcoin também não tem algumas limitações que o ouro tem, como custos de estocagem e necessidade de armazenamento físico", diz Rebelo.

5) Movimentação gigantesca no mercado de NFTs

O que você diria se o Itaú comprasse o Bradesco (se o Cade permitisse esse movimento)? Com certeza seria um sinal de que o mercado financeiro está bastante aquecido, certo?

Pois foi isso que acabou de acontecer no segmento NFT. A Yuga Labs, empresa por trás dos Bored Apes, coleção de NFTs mais valiosa do mundo, acaba de comprar os direitos dos Crypto Punks, segunda maior coleção do mundo.

Esse talvez seja o setor mais aquecido do momento. Diversas movimentações importantes estão sendo feitas.

6) Instagram vai ter NFTs dentro do aplicativo

Recentemente, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou que o Instagram está próximo de implementar NFTs na plataforma.

Os usuários vão poder exibir seus NFTs e até mesmo criar tokens dentro do aplicativo.

"Isso vai trazer mais notoriedade para o espaço de criptomoedas. É uma permeação cultural", diz Rebelo.

7) Ethereum vai passar pelo "The Merge", maior atualização do protocolo

Está marcado para 2022 o "The Merge", maior e mais completa atualização do protocolo Ethereum.

Sem entrar em aspectos muito técnicos, a atualização pretende mudar o mecanismo de validação das transações, o que vai reduzir bastante a produção de novos ethers, contendo a inflação da criptomoeda.

Ou seja, em um mundo que cada vez imprime mais dinheiro, com a inflação batendo recordes, os protocolos cripto estão cada vez mais preocupados em conter a inflação de seus ativos, com muitas criptomoedas sendo até mesmo deflacionárias.

Em um futuro próximo, esses projetos podem ser uma proteção universal contra a inflação.

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Empiricus