Equatorial (EQTL3) oferece ‘oportunidade rara’ de compra – e analistas explicam por quê

Você pode não ter essa ação na carteira, mas ela tem despertado a atenção dos analistas. A Equatorial (EQTL3), segundo eles, apresenta um longo histórico de criação de valor entre as concessionárias de distribuição de energia e vem tentando – e conseguindo – implementar as mesmas melhorias nas distribuidoras adquiridas recentemente. Não por acaso, os papéis acumulam uma valorização superior a 30% em 12 meses, vendo o preço sair da casa dos R$ 26 para acima de R$ 34.

À EXAME Invest, Ruy Hungria, analista da Empiricus, explica que a “oportunidade rara” de compra dos papéis deve-se ao fato da EQTL3 estar negociando a oito vezes seu Ebitda projetado para 2024 sobre o valor da companhia. De acordo com o especialista, trata-se de um histórico de execução muito acima da média do setor e há oportunidades de crescimento pela frente. “Entendemos que os papéis seguem com bom potencial de valorização, e por isso temos recomendação de compra para Equatorial”, diz.

Hungria destaca, ainda, o fato de a Equatorial ter iniciado a diversificação dos negócios dentro do setor de transmissão e saneamento. No entanto, o que de fato traz (e trará) resultados robustos à companhia são as distribuidoras de energia. Entre as que foram adquiridas recentemente, ele cita as melhorias programadas e que devem impactar nos resultados da holding, tais como:

redução do nível de perdas;

melhora dos índices de qualidade coletiva (DEC e FEC);

aumento no volume de energia distribuída.

“Como ainda há muito espaço para melhorias operacionais [nessas subsidiárias], entendemos que os resultados da Equatorial devem continuar melhorando.”

BTG aponta TIR real de 9,6% para Equatorial (EQTL3)

Em relatório publicado na última sexta-feira, 15, os analistas do BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME) veem uma taxa interna de retorno (TIR) real de 9,6% para EQTL3, ao mesmo tempo em que oferece proteção e diversificação aos acionistas. Na mesma linha da Empiricus, o banco destaca o fato de a holding ter apresentado fortes números operacionais, com perdas de energia reduzidas e controle rigoroso sobre os custos.

Outro ponto favorável para a companhia tem sido as altas temperaturas. Tanto é que esse fator contribuiu para o crescimento do volume de energia consumo, ajudando nos resultados do terceiro trimestre – e a tendência é de que o mesmo ocorra no quarto. “Considerando o seu excelente histórico na alocação de capital, a Equatorial tem potencial para proporcionar um crescimento adicional, com bons retornos, nos segmentos de distribuição e saneamento.”

Atualmente, o portfólio de utilities da Equatorial conta com sete distribuidoras, nove linhas de transmissão, 12 ativos de geração e uma concessão de saneamento. Vale lembrar que a holding também atua na comercialização de energia. Tanto a Empiricus quanto o BTG têm recomendação de compra para EQTL3.

