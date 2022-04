Empresa quer depositar US$ 20 em criptomoeda em conta em seu nome; entenda

Não é de hoje que o universo dos criptoativos vem ganhando destaque no mercado financeiro. Pelo contrário, a alta performance desses ativos já vem sendo destaque no mercado financeiro há algum tempo.

Inclusive, durante este período, uma carteira digital chefiada por um analista da Faria Lima chegou a entregar +2.721% de valorização desde a sua criação. Uma multiplicação de 28,2 vezes, para aqueles que investiram nas recomendações da carteira.

Fazendo uma projeção dessas porcentagens, quem investiu nessa carteira nos últimos anos pôde obter resultados semelhantes a esses:

Quem investiu R$ 100 lucrou R$ 2.820;

Quem investiu R$ 200 lucrou R$ 5.640; e

Quem investiu R$ 500 lucrou R$ 14.100;

Ainda que retornos passados não sejam garantia de lucros futuros, já foram diversas indicações com grande potencial de lucros, e acredite, ainda existem muitos outros ativos no criptomercado, com indicadores para entregar resultados ainda maiores.

Neste cenário, uma das maiores plataformas do mundo criptoativo decidiu ousar, e está disposta a te pagar 20 dólares em stablecoins (uma classe de moedas estáveis lastreadas a outros ativos), para quem seguir essa carteira digital que já valorizou quase 3.000%.

E talvez você ainda não saiba, mas há indícios de que os próximos meses serão muito promissores para os criptoativos, com projeções de alta para o Bitcoin e novos ativos prestes a saltar.

Os ‘tubarões’ estão aproveitando as quedas do Bitcoin para aumentar suas posições em ativos digitais

O Bitcoin vem sofrendo fortemente as consequência da volatilidade. Desde que atingiu a sua máxima histórica, em novembro de 2021, a maior criptomoeda do mundo já perdeu quase 50% do seu valor.

Entretanto, se por um lado alguns investidores se assustaram com os índices apresentados pela moeda e recuaram do criptouniverso, por outro, os grandes “tubarões” do mercado estão ativamente aumentando suas posições em ativos digitais.

Para que você entenda, os maiores investidores do mundo estão enxergando as quedas do BTC como uma oportunidade de compra e estão abarrotando suas contas de bitcoins.

O gráfico abaixo mostra exatamente os movimentos das “baleias”, como são chamados os investidores com grande quantidade de bitcoins:

Fonte: Cryptoquant

A linha destacada em preto são os preços do bitcoin. Já a azul representa as compras das baleias.

Como você pode ver, eles estão investindo pesado no criptomercado durante os últimos meses. Neste caso, são compras extremamente significativas: praticamente mais de 1.000 Bitcoins para cada baleia, o que quer dizer mais de 40 milhões de dólares em BTC.

E essas compras milionárias já estão fazendo com que o setor fique cada vez mais aquecido, dê uma olhada nessas notícias:

Cointimes, 09/02/2022

Electrek 07/02/2022

Portal do Bitcoin, 07/02/2022

E não são só os grandes empresários que estão investindo em criptomoedas. As maiores empresas e instituições financeiras do mundo também estão se posicionando neste mercado. Até mesmo alguns países estão criando condições para aderir à moeda digital:

Exame 09/06/2021

Analistas avaliam que o atual ciclo de alta pode levar o Bitcoin acima dos US$ 100 mil em 2022; esse pode ser o melhor cenário para buscar lucros com criptomoedas

Os especialistas em criptomoedas cogitam uma possível alta para o Bitcoin nos próximos meses. E considerando todos os ciclos de altas já apresentados pela moeda, não seria algo impossível vê-la ultrapassar a casa dos US$ 100 mil ou US$ 300 mil.

O criptoanalista Vinicius Bazan, chefe do departamento de análise de criptomoedas da Empiricus e responsável por uma carteira de criptoativos que já rendeu +2.721%, conta o motivo para acreditar em uma possível alta do bitcoin. Bazan explica que existe um termo técnico chamado no mundo cripto, chamado: Halving.

Halving é um dos eventos mais importantes no protocolo do bitcoin. Ele é um efeito deflacionário que reduz a quantidade da moeda, o que faz com que o valor do bitcoin venha a aumentar.

E, em todo Halving tem sido assim, as produções de bitcoin diminuem e um ciclo novo de valorização se inicia.

Entenda o que as movimentações desse evento já promoveu:

O primeiro Halving pelo qual o Bitcoin passou foi em 2012, e após este evento, a moeda chegou a valorizar +8.438% .

Já no segundo, em 2016, gerou +2.875% de valorização para o BTC até o pico seguinte.

Sabemos que retornos passados não são a garantia de retornos futuros, mas, se analisarmos bem o cenário, o ciclo atual começou no Halving de 2020. Se considerarmos o histórico desse fenômeno e o impacto que ele causa sobre a maior criptomoeda do mundo, ainda temos boas perspectivas de alta para o criptomercado.

E segundo Bazan, com todas as movimentações institucionais apresentadas no mercado, o Bitcoin tem potencial para entregar valorizações exponenciais ainda em 2022. E você pode ter a chance de aproveitar este momento para buscar lucros expressivos no criptomercado.

A CRYPTO.COM quer depositar 20 dólares em criptomoedas em uma conta no seu nome

Neste cenário, a Crypto.com, uma das maiores plataformas de compra e venda de criptoativos, quer depositar o equivalente a US$ 20 da criptomoeda USDC (stablecoin atrelada ao dólar) em uma conta em nome de quem participar de uma ação.

O projeto é uma parceria com a Empiricus, a maior casa de análise financeira independente do Brasil, com o intuito de possibilitar que os novos investidores possam se expor ao potencial de valorização do bitcoin e de muitas outras criptomoedas. Ou seja, as indicações das moedas com maior potencial serão feitas pela Empiricus.

Se reparar bem, você só tem a ganhar, afinal, estamos falando de duas empresas muito relevantes no mercado financeiro.

A Crypto.com é uma das maiores plataformas do mundo de ativos digitais, e está buscando acelerar a transição mundial para o uso de criptomoedas, tendo o Brasil como uma de suas prioridades.

E seguindo a mesma linha, a Empiricus é a maior casa independente do país em análise financeira, com mais de 450 mil assinantes, e deseja levar seu conteúdo e suas melhores indicações de investimentos a mais pessoas.

Percebeu o potencial de lucros nesta relação? Essas duas companhias juntas, visam aumentar as suas bases de investidores, dando-lhes as melhores indicações do mercado.

Sejamos bem transparentes, US$ 20 dólares em criptomoedas para essas empresas não é muita coisa. Mas para o investidor pessoa física trata-se de uma quantia mais do que o suficiente para se expor a um mercado altamente lucrativo.

Saiba como resgatar a quantia e começar a investir

Para solicitar o resgate do bônus você só precisa tomar duas atitudes: a primeira é seguir as indicações do Vinicius Bazan, assinando sua carteira digital que já vem alcançando altos índices de valorização.

E a segunda, é abrir a sua conta gratuitamente na Crypto.com, plataforma onde o dinheiro será depositado. Lá mesmo você pode começar a fazer os seus investimentos e buscar rentabilidades exponenciais, com tudo que o Bazan vai te passar ao longo dessa jornada.

Para que você entenda mais sobre essa parceria e todas as vantagens que você pode ter ao participar dela, sugiro que assista ao vídeo do analista Vinicius Bazan, onde ele mesmo vai te dar as coordenadas para buscar altas rentabilidades com criptoativos:

