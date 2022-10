Empresa oferece carteira de investimentos completa (e gratuita) com base no seu perfil de investidor

O seu perfil de investimento diz muito sobre quem você é e qual é o seu momento de vida. É ele que vai apontar suas preferências na hora de investir e está relacionado, principalmente, à sua tolerância a riscos.

Por exemplo: você prefere ter uma rentabilidade maior, mas com mais chances de ter que lidar com momentos de volatilidade? Acha que vai perder o sono ao se deparar com sinais de variação? Outra pergunta importante é: você está disposto a deixar o seu dinheiro rendendo ou precisa de liquidez, ou seja, a garantia que se precisar retirá-lo imediatamente por conta de alguma emergência poderá fazê-lo?

É muito importante saber responder a todas essas perguntas. Todas as instituições financeiras que fazem distribuição de investimentos também precisam disponibilizar um questionário para avaliação de perfil do investidor na hora da abertura de uma conta. Esse questionário se chama suitability e é obrigatório, com o objetivo de zelar pelo patrimônio dos investidores, respeitando sua tolerância ao risco.

Conheça, agora, os diferentes perfis de investidores:

Conservador

Esse tipo de investidor preza pela segurança em sua carteira de investimentos. Assim, o investidor conservador prefere optar por ativos que ofereçam menos volatilidade, ainda que tenham uma rentabilidade mais baixa. Geralmente, as pessoas que se encaixam nesse perfil tendem a buscar também por uma liquidez maior. Podem ser pessoas que estão montando suas reservas de emergência, por exemplo, ou que querem ter a garantia de poder resgatar as quantias investidas a qualquer momento e, assim, se sentem mais seguros.

Entre os investimentos mais comuns para esse tipo de perfil estão os títulos públicos, que, por serem garantidos pelo Governo Federal, são considerados os mais seguros do país. Existem também os títulos privados com liquidez, que contam com a garantia do FGC (Fundo Garantidor de Crédito). Esses incluem ativos como os CDBs (certificados de depósito bancário), as LCIs e LCAs (letras de crédito imobiliário e do agronegócio).

Alguns fundos de renda fixa com foco em títulos públicos também podem oferecer menos riscos. O mercado de ações, que engloba os chamados ativos de renda variável, por sua vez, não é recomendado para esse tipo de investidor, pois está muito sujeito à alta volatilidade.

Moderado

O perfil moderado é aquele que está no meio termo. Trata-se de um investidor que prefere não se expor tanto ao risco, mas que não liga se precisar arriscar um pouquinho em troca de boas oportunidades de rendimento.

Dessa forma, ele não tem uma carteira de investimentos tão limitada, e o seu portfólio, geralmente, é uma verdadeira mistura entre ativos de maiores e menores riscos. Contudo, esse tipo de investidor ainda mantém uma parte significativa dos valores investidos em carteiras focadas em segurança.

Arrojado

Os investidores de perfil arrojado, que também podem receber o nome de “agressivos”, são a outra ponta dos investimentos. São aqueles que aceitam muito bem a volatilidade da renda variável, que sabem os riscos que estão correndo, mas ainda assim investem em ativos que potencialmente irão lhes render maiores rentabilidades.

É importante ressaltar, porém, que essa tolerância muito também tem a ver com um maior conhecimento sobre o mercado de investimentos e com uma vida financeira mais estruturada, provavelmente com uma reserva financeira em segurança, o que é fundamental para não arriscar todo o patrimônio conquistado.

Por isso, não se engane: ser um investidor arrojado não é sinônimo de correr qualquer risco, de forma irresponsável. É um risco calculado e de visão de longo prazo.

Ajuda de especialistas

Conhecer as características do perfil de investimento é um passo importante para determinar a estratégia de investimentos a adotar, aumentando as chances do investidor ficar satisfeito e de se sentir tranquilo com as escolhas realizadas.

Mas nem sempre é fácil escolher, sozinho, em quais ativos investir ou qual quantia aportar. É aí que entram os especialistas: profissionais que conhecem o mercado e que podem indicar os melhores investimentos de acordo com as necessidades, desejos, possibilidades e, é claro, perfis de cada um.

