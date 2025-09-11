Empiricus tira B3 (B3SA3) de carteira de dividendos; veja quem a substitui

As ações da B3 (B3SA3) passaram por um período interessante de valorização recentemente. Agora, a Empiricus Research acredita que está na hora de substituir o papel em sua carteira recomendada de dividendos.

Ruy Hungria, analista responsável pela seleção de ativos, explica que a mudança é decorrente de uma leitura estratégica do momento atual.

Os papéis da B3 são substituídos por Eucatex (EUCA4), empresa que, na visão de Hungria, possui histórico resiliente, presença sólida no setor de construção civil e ainda oferece boas perspectivas no mercado externo.

Além disso a companhia pode surfar um bom potencial de valorização e dividendos, caso se concretize uma revisão das tarifas dos Estados Unidos.

“Propomos a entrada de Eucatex no lugar de B3, aproveitando possíveis novidades positivas no contexto das tarifas e um valuation muito atrativo”, afirma Hungria.

Por que investir na Eucatex? Especialista da Empiricus responde

Na visão do analista, a Eucatex (EUCA4) é uma daquelas poucas companhias que se sagraram vitoriosas na batalha contra o tempo no Brasil. Atuante na indústria moveleira, de construção civil e exportação, seu maior destino de exportação é os Estados Unidos.

Embora as linhas de negócios da companhia sejam sensíveis às taxas de juros, nos últimos trimestres a empresa manteve resultados resilientes e bem acima do mercado, ressalta o analista.

O nível de endividamento da companhia também é baixo – de apenas 1x dívida líquida/Ebitda –, o que mitiga os riscos de uma eventual piora macroeconômica e abre oportunidades de aquisições.

“Lembre-se que ainda vivemos anos de ressaca no setor após a pandemia, e uma parcela não desprezível da indústria está bastante fragilizada, o que costuma ser positivo para as consolidadoras”, comenta Hungria.

Como a Eucatex pode ajudar a engordar os dividendos da carteira

Com relação à remuneração aos acionistas, o analista ressalta que, apesar de ter uma política básica (25% do lucro líquido), a gestão estuda a possibilidade de distribuir JCPs trimestrais, o que poderia inclusive provocar um re-rating.

Desde o anúncio das tarifas de importação americanas, as ações EUCA4 caíram cerca de 7%, enquanto o Ibovespa subiu 1% no período, “o que em nossa visão já precifica o desfecho negativo”, segundo Ruy.

Isso aconteceu, explica o analista, pois os produtos da companhia não entraram na lista de isenção, “uma desvantagem competitiva momentânea”.

Contudo, espera-se que uma revisão tarifária até outubro possa melhorar as coisas para a Eucatex: “Os painéis de madeira são investigados pela Seção 232, e assim que essas investigações forem concluídas, os painéis de madeira importados pelos EUA passarão a ter a mesma alíquota, o que não é ótimo, mas pelo menos deixa todos os exportadores em pé de igualdade.”

“Por fim, vale destacar o valuation atrativo, dado que os papéis negociam por apenas 5x lucros”, conclui Hungria.

Todos os meses, o analista Ruy Hungria reúne uma seleção com 5 ações mais promissoras para a carteira de dividendos, considerando:

Atratividade dos proventos para o bolso dos investidores;

E um preço de entrada favorável.

Desde a sua criação, em novembro de 2023, a carteira montada pelo analista rendeu 42,8%, contra 25,1% do Ibovespa.

