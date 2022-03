Empiricus diversifica negócios e venderá marketing digital a terceiros

Maior casa de análises de investimento do país, a Empiricus se tornou também uma referência em marketing digital para todo o mercado, não apenas o financeiro. E esse ativo será a mais nova avenida de crescimento do grupo.

É um pacote de serviços que inclui estúdios de gravação, edição de vídeos, gestão e aquisição de tráfego, estratégia de marketing, redatores de copywriting, atendimento, plataforma white label de venda e e-commerce para cobrança do serviço. E que passa a ser oferecido para outras empresas, atendendo a uma demanda que já se fazia presente.

O soft launching começou em fevereiro, com seis clientes de segmentos diversos, como venture capital, imobiliário, games e educacional. Até então, a equipe de 300 pessoas era usada apenas pela casa de análises, que tem mais de 400 mil assinantes e faz parte desde o ano passado do BTG Pactual (BPAC11), do mesmo grupo que controla a EXAME.

A nova frente de negócio da Empiricus é liderada pelo CMO (executivo-chefe de marketing) da Empiricus, Beto Altenhofen. Segundo ele, um projeto de marketing digital muito bem-sucedido pode gerar retorno de até dez vezes o valor investido nas propagandas.

"É possível adequar as estratégias de marketing digital a qualquer nicho. O resultado é uma potência muito alta de vendas", explica.

A experiência da equipe vem de longa data e pode garantir a eficácia de um bom plano de divulgação. "Fazemos isso há 12 anos na Empiricus e já testamos muitas narrativas e funis de venda distintos para aplicarmos em diferentes negócios", disse o executivo.

Mantendo os elementos da cultura empresarial da Empiricus, fundada em 2009 por Caio Mesquita, Felipe Miranda e Rodolfo Amstalden, a nova divisão prevê o chamado skin in the game: o cliente entra com o serviço, e a Empiricus, com a estratégia de distribuição do conteúdo. Os resultados são compartilhados entre ambos, sem cobrança de fee fixo.

O cliente também pode partilhar o lucro final em um modelo de sociedade. A Empiricus é pioneira nesse tipo de serviço no mercado brasileiro. Foi a primeira empresa do país a ter um time dedicado de copywriting.

“Quando começamos, o copywriting não era uma prática no Brasil. Agora, é a maior referência em marketing de resposta direta”, afirmou Altenhofen.

A equipe contempla profissionais para o atendimento, técnicos de informática, de audiovisual, especialistas em tráfego e de copywriting, entre outros nichos.